YouTube chystá další nepříjemnou změnu. Reklamy na televizích budou násobně otravnější

Richard Šimáček
Dnes
Ikona Youtube Autor: Unsplash
Youtube neblokuje jen samotná videa, ale nově i komentáře nebo popisy.
Google dál pokračuje ve válce proti blokátorům reklam na YouTube. Dosud byl největší důraz kladen na mobilní aplikaci, nyní se ale pozornost přesouvá ke chytrým televizím a chystají se nepopulární změny.

YouTube je stále největší video platformou na světě a denně na ní sledují obsah stovky milionů lidí. Forma inzerce je však stále otravnější a Google každý rok zhoršuje podmínky pro neplatící uživatele. Dosud se delší reklamní formáty vyhýbaly televizním aplikacím, což se začíná měnit.

YouTube se chystá přitvrdit

Google si všímá změn ve způsobech, jakými uživatelé sledují videa na YouTube. Stále větší procento lidí konzumuje obsah na televizích, zatímco ještě před několika roky byla platforma nejvyužívanější na mobilních telefonech. Ty nejotravnější formáty se dosud televizím vyhýbaly, ale to bude brzy minulostí.

YouTube se chystá zavést 90sekundové nepřeskočitelné reklamy, které se dle diskuzí na Redditu objevují v krátkých i dlouhých videích. Dosud byly na televizích standardem spoty o délce 30 sekund, takže se jedná o trojnásobné navýšení délky, což je obrovský nárůst zejména v případě, kdy sledujete jen desetiminutové video.

Důvod této nepopulární změny je prostý – Google chce zvýšit příjmy z inzerce a dotlačit více lidí k tomu, aby si pořídili předplatné YouTube Premium. To stojí podobnou cenu jako základní verze Netflixu, což je pro většinu lidí špatný poměr ceny a výkonu. Proto stále existuje velká skupina uživatelů, která raději využívá blokátory reklam.

Nekonečná válka proti adblockům

Velkým trnem v oku jsou pro Google adblocky, které jednoduše zablokují komerční sdělení ve videích, aniž byste za ně museli cokoli platit. Použití těchto nástrojů porušuje komunitní pravidla YouTube, to však nebrání tomu, aby je uživatelé platformy nadále využívali.

Školení Hacking

YouTube má nástroje, jak znepříjemnit využívání blokátorů reklam, a jedním z nich je nasazení několikahodinových nepřeskočitelných spotů, které se často objeví znovu i po obnovení stránky ve snaze se jich zbavit.

No je fakt že youtube na televizi vůbec nepouštím. Dřív to docela šlo, ale teď vůbec....
