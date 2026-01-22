Zažije Windows Phone slavný návrat? NextDock chystá telefon, který spustí Android, Linux i Windows 11 zároveň

Od konce Windows Phone uběhla už pěkná řádka let, nyní to ale vypadá, že by v určité formě mohl zažít své zmrtvýchvstání. Společnost NextDock stojící za výrobou lapdocků oznámila práce na vlastním smartphonu, který zvládne dvojitý, respektive trojitý boot – Android, Linux a plnohodnotný Windows 11.
Na první pohled obyčejný smartphone
Novinka s názvem NextPhone na první pohled nijak nevyčnívá. Jde o poměrně obyčejný smartphone s 6,58" LCD displejem (2 403 × 1080 px) a obnovovací frekvencí 120 Hz, 12 GB operační paměti, 256GB úložištěm s možností rozšíření skrze microSD karty a baterii o kapacitě 5 000 mAh s 18W drátovým nabíjením.
Telefonu nechybí zvýšená odolnost MIL-STD-810H, IP68 a IP69K. Z fotovýbavy nabídne kombinaci 64 + 13 Mpx na zádech a přední 10Mpx selfie. Video by měl zvládnout natáčet až ve 4K rozlišení s 30 fps. Jako největší slabina se jeví použitý chipset Qualcomm QCM6490, což je v podstatě odnož Snapdragonu 780G z roku 2021, s oficiální podporou až do roku 2036 a podporou Windows 11 (s ARM).
Podrobnější pohled nabídl YouTubový kanál JuanBagnell
Dokud nepřijde řeč na podporu tří systémů
Nejvíce zajímavá je však na telefonu právě podpora Windows 11. NextDock tvrdí, že pro Windows 11 připravil vlastní mobilní rozhraní, které na první pohled připomíná Windows 10 Mobile nebo domovskou obrazovku starých dobrých Windows Phone telefonů. Mezi systémy bude možné přepínat volbou při restartu, k dispozici bude také linuxová distribuce Debian.
Po nabootování Windows 11 si uživatel bude moci instalovat klasické desktopové aplikace, případně telefon připojit kabelem nebo dokovací stanicí (která má být součástí balení) k monitoru a používat jej jako plnohodnotnou pracovní stanici. Výkonem sice nepůjde o žádný zázrak, pro kancelářskou práci a fanoušky „vše v jednom“ ale může jít o velmi zajímavý kousek.
NextPhone by se měl do prodeje dostat ve třetím čtvrtletí tohoto roku, a to za cenu 549 dolarů (asi 11 500 korun bez daně). Na oficiálním webu si můžete rezervovat svůj kousek za cenu 199 dolarů, zbytek částky doplatíte ve chvíli, kdy bude zařízení připraveno k odeslání.
zdroj: NextDock