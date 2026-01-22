Cnews.cz  »  Mobilovinky  »  Zažije Windows Phone slavný návrat? NextDock chystá telefon, který spustí Android, Linux i Windows 11 zároveň

Internet   Mobilovinky

Zažije Windows Phone slavný návrat? NextDock chystá telefon, který spustí Android, Linux i Windows 11 zároveň

Dominik Dobrozenský
Dnes
přidejte názor

Sdílet

NextPhone
NextPhone
NextPhone
NextPhone
NextPhone
NextPhone
NextPhone
NextPhone
NextPhone
NextPhone
NextPhone
NextPhone
NextPhone
NextPhone
NextPhone
NextPhone
Všechny fotografie
NextPhone je první smartphone této značky, který nabídne duální boot s Windows 11 a umožní spouštět klasické desktopové aplikace přímo na telefonu. Nechybí mu ani podpora dokování.

Od konce Windows Phone uběhla už pěkná řádka let, nyní to ale vypadá, že by v určité formě mohl zažít své zmrtvýchvstání. Společnost NextDock stojící za výrobou lapdocků oznámila práce na vlastním smartphonu, který zvládne dvojitý, respektive trojitý boot – Android, Linux a plnohodnotný Windows 11.

Na první pohled obyčejný smartphone

Novinka s názvem NextPhone na první pohled nijak nevyčnívá. Jde o poměrně obyčejný smartphone s 6,58" LCD displejem (2 403 × 1080 px) a obnovovací frekvencí 120 Hz, 12 GB operační paměti, 256GB úložištěm s možností rozšíření skrze microSD karty a baterii o kapacitě 5 000 mAh s 18W drátovým nabíjením.

Telefonu nechybí zvýšená odolnost MIL-STD-810H, IP68 a IP69K. Z fotovýbavy nabídne kombinaci 64 + 13 Mpx na zádech a přední 10Mpx selfie. Video by měl zvládnout natáčet až ve 4K rozlišení s 30 fps. Jako největší slabina se jeví použitý chipset Qualcomm QCM6490, což je v podstatě odnož Snapdragonu 780G z roku 2021, s oficiální podporou až do roku 2036 a podporou Windows 11 (s ARM).

Podrobnější pohled nabídl YouTubový kanál JuanBagnell

Zdroj: Youtube.com

Dokud nepřijde řeč na podporu tří systémů

Nejvíce zajímavá je však na telefonu právě podpora Windows 11. NextDock tvrdí, že pro Windows 11 připravil vlastní mobilní rozhraní, které na první pohled připomíná Windows 10 Mobile nebo domovskou obrazovku starých dobrých Windows Phone telefonů. Mezi systémy bude možné přepínat volbou při restartu, k dispozici bude také linuxová distribuce Debian.

Školení Kubernetes

NextPhone

NextPhone

Autor: NextDock

Po nabootování Windows 11 si uživatel bude moci instalovat klasické desktopové aplikace, případně telefon připojit kabelem nebo dokovací stanicí (která má být součástí balení) k monitoru a používat jej jako plnohodnotnou pracovní stanici. Výkonem sice nepůjde o žádný zázrak, pro kancelářskou práci a fanoušky „vše v jednom“ ale může jít o velmi zajímavý kousek.

NextPhone by se měl do prodeje dostat ve třetím čtvrtletí tohoto roku, a to za cenu 549 dolarů (asi 11 500 korun bez daně). Na oficiálním webu si můžete rezervovat svůj kousek za cenu 199 dolarů, zbytek částky doplatíte ve chvíli, kdy bude zařízení připraveno k odeslání.


zdroj: NextDock
Vstoupit do diskuse

Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Jaké 3D tiskárny máte doma?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Lucie Adámková (eD system): Služby jsou mé fantasy

Preventivní prohlídky 2026: Co se změnilo?

Slevy na dani v roce 2025 a v roce 2026

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Sdílejte své vzpomínky stylově: Úprava fotek jako od profíka.

Deepfake videa: Kde končí kreativita a začíná manipulace?

Daň z příjmu fyzických osob

Čistá mzda 2026: Vše, co potřebujete znát

Knižní trh stojí na ženách a papíru. Prodává „spicy“ literatura

Paušální režim: komu se ještě vyplatí a komu už ne

Pamětí je málo, trh počítačů nejspíš letošní úspěch nezopakuje

Kdy už nám AI agenti vezmou práci?

Jak na daň z nemovitých věcí v roce 2026

OSVČ neušetří 13 488 Kč. Poslanci za si SPD pletou čísla

Satoshi Nakamoto: Vypátrala nová kniha identitu tvůrce bitcoinu?

Co přinese rok 2026: nechutné ceny pamětí, více AI a JPEG XL

Změny v pohotovostech: Kde všude je zavřeli

Sídlo startupu v Česku se nenosí

Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění a informace o přehledech

Fluorid sodný může přispívat k problémům s plodností