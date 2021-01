Google prosazuje kodek AV1. V nových televizorech s Android TV bude povinností

-

Kodek AV1 má velkou šanci získat širší podporu. Začíná jej totiž prosazovat Google, který jej nyní výrobcům televizorů začal tak trochu vnucovat. Pokud tedy chtějí jako Smart TV používat novou desátou verzi Android TV.

A výrobci na to slyší, i když jej zatím implementovali jen do drahých top modelů. Brzy ale budou následovat další. AV1 vznikl v roce 2018 a vytvořili jej společnosti sdružené v Alliance for Open Media (Amazon, Apple, Facebook, Intel, Netflix, LG, Microsoft, Netflix, Samsung…).

Narozdíl od kodeku H.265 HEVC a řady jiných totiž není zatížen licenčními poplatky. Google má sice vlastní a taktéž svobodný kodek VP9, Ale AV1 dosahuje lepšho kompresního poměru při stejné či lepší kvalitě obrazu.

Kodek AV1 používá Netflix i YouTube. Jediným problémem, který bývá společný všem novým kodekům, je (hardwarová) podpora v zařízeních. Například Sony jej začalo podporovat až v letošních modelech. Záleží na čipsetu – například na jinak velmi výkonné konzoli Shield od Nvidie s AV1 nepochodíte. Naopak výrobci čipů MediaTek a RealTek už nějaké SoC s podporou AV1 mají.

zdroj: notebookcheck