3D tiskárny z Číny mohou špehovat a krást data, varují české úřady

Bezpečnostní varování vůči 3D tiskárnám z Číny Autor: Svaz průmyslu a dopravy ČR (úprava Cnews)
Bezpečnostní varování vůči 3D tiskárnám z Číny
České úřady oficiálně varují před 3D tiskárnami a dalšími elektronikou pocházející z Číny. Mohou tajně špehovat a odesílat data mimo kontrolu uživatele.

Svaz průmyslu a dopravy ČR a Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vydali bezpečnostní varování vůči 3D tiskárnám od výrobců z Číny. Riziko má spočívat v tom, že jsou tyto přístroje často připojeny na cloudové služby nebo spravovány ze zahraničí, což může představovat hrozbu včetně možnosti úniku citlivých dat do zahraničí, zejména tedy Číny.

„Existuje reálné riziko, že data o tiscích, konstrukčních modelech či výrobních procesech mohou být odesílána na servery mimo kontrolu uživatele, včetně území ČLR. Takto získané informace mohou být zneužity k průmyslové špionáži, kopírování výrobků nebo k neoprávněnému přístupu k citlivým technickým údajům. Vzhledem k rostoucímu významu 3D tisku v oblastech, jako je obranný průmysl, energetika, letectví, zdravotnictví či automobilový průmysl, může mít podobný únik informací zásadní dopady na konkurenceschopnost i bezpečnost firem,“ shrnul Svaz průmyslu a dopravy.

To, že asijská mocnost provádí průmyslovou špionáž, je obecně známo. Kolegové na Lupě například popsali případ, kdy je kontaktoval Číňan s cílem získat informace o tuzemské a evropské výrobě a výzkumu čipů. Rovněž rozebrali případ Číňany zacílené čipové firmy, jíž velel ředitel brněnské firmy Codasip, Tuzemský výrobce 3D tiskáren Prusa Research zase čelí čínské patentové smršti.

Doporučení? Zvýšená opatrnost a prověření toků

Doporučení ohledně 3D tisku jsou následující: věnování zvýšené pozornosti původu a provozu svých 3D tiskáren, prověření datových toků těchto zařízení, zavedení opatření, která minimalizují riziko přenosu dat mimo vlastní infrastrukturu, pravidelná bezpečnostní kontrola síťové komunikace, správy přístupů a konfigurace zařízení.

Podle serveru Lupa.cz navazuje toto bezpečnostní varování na podobné varování, které NÚKIB vydal třetího září. V něm upozornil, že potenciálně nebezpečná mohou být všechna zařízení z Číny, která se někam připojují a posílají data – tedy i automobily, bezpečnostní kamery nebo elektrické střídače.

Čínští výrobci 3D tiskáren postupem času ovládali trh. Mají výhodu například v komplexním hardwarovém ekosystému v Shenzhenu (včetně výroby), státní strategii a pobídkách, ale zvládají i řadu inovací.

zdroj: Lupa.cz, NÚKIB, SP ČR

