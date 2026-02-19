Acer a Asus nemůže prodávat v Německu: Nokia vyhrála soudní spor o důležité patenty

Pokud si nyní uživatelé v Německu otevřou oficiální stránky Aceru nebo Asusu, zobrazí se jim pouze hláška o údržbě webu. Nejde ale o běžnou odstávku kvůli technickému vylepšení, jde o reakci na soudní příkaz, který zakazuje oběma výrobcům přímý prodej na německém trhu. Nebyli úspěšní ve sporu o kodek HEVC (H.265).
Licenci drží Nokia
Spor vedla finská Nokia, která drží patenty na standard HEVC a výrobci elektroniky jí musí platit licenční poplatky. Spor se v Německu rozhořel nejen s Acerem a Asusem, ale také společností Hisense. Ta ale v průběhu ledna přistoupila na dohodu s Nokií o poplatcích a zákazu se vyhnula.
Pokud by nyní jeden z výrobců pokračoval v prodeji, šlo by o porušení celkem tří patentů držených Nokií. Na koncové německé zákazníky prozatím nebude mít toto soudní opatření výrazný vliv – vztahuje se pouze na samotné výrobce, nikoliv prodejce. Z e-shopů, stejně jako tržiště Amazon zařízení Acer a Asus nezmizí. Výraznější problém by nastal v okamžiku, kdy by mezi Nokií a oběma výrobci nedošlo k dohodě. Zákaz se samozřejmě vztahuje i na import nových zařízení, takže se postupně bude zmenšovat skladové zásoby.
HEVC je přitom nepostradatelnou součástí jakéhokoliv moderního systému. Kodek H.265 je podporován všemi současnými grafikami a využívá se především u streamovaného videa. Byť existují alternativy v podobě AV1, jsou jen minimálně rozšířeny a uživatelé by bez HEVC byli ochuzeni o velkou část webového obsahu.
Dá se předpokládat, že všechny zainteresované strany se brzy dohodnou na nových podmínkách licenčních poplatků. Protože jde o tzv. nezbytné patenty (Standard Essential Patents – SEP), Nokia musí dodržovat zásady FRAND (Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory) poplatků. Ty musí být spravedlivé, rozumné, nediskriminační a nelikvidační.
Zdroj: Tom’s Hardware