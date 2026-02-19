Cnews.cz  »  Internet  »  Acer a Asus nemůže prodávat v Německu: Nokia vyhrála soudní spor o důležité patenty

Acer a Asus nemůže prodávat v Německu: Nokia vyhrála soudní spor o důležité patenty

Matěj Vlk
Dnes
Laptop Acer Autor: Acer
Zákaz se mimo jiné týká všech notebooků Acer a Asus.
Acer a Asus museli pozastavit přímý prodej zařízení na německém trhu. Nepodařilo se jim najít dohodu s Nokií, která drží patenty na videostandard HEVC.

Pokud si nyní uživatelé v Německu otevřou oficiální stránky Aceru nebo Asusu, zobrazí se jim pouze hláška o údržbě webu. Nejde ale o běžnou odstávku kvůli technickému vylepšení, jde o reakci na soudní příkaz, který zakazuje oběma výrobcům přímý prodej na německém trhu. Nebyli úspěšní ve sporu o kodek HEVC (H.265).

Licenci drží Nokia

Spor vedla finská Nokia, která drží patenty na standard HEVC a výrobci elektroniky jí musí platit licenční poplatky. Spor se v Německu rozhořel nejen s Acerem a Asusem, ale také společností Hisense. Ta ale v průběhu ledna přistoupila na dohodu s Nokií o poplatcích a zákazu se vyhnula.

Pokud by nyní jeden z výrobců pokračoval v prodeji, šlo by o porušení celkem tří patentů držených Nokií. Na koncové německé zákazníky prozatím nebude mít toto soudní opatření výrazný vliv – vztahuje se pouze na samotné výrobce, nikoliv prodejce. Z e-shopů, stejně jako tržiště Amazon zařízení Acer a Asus nezmizí. Výraznější problém by nastal v okamžiku, kdy by mezi Nokií a oběma výrobci nedošlo k dohodě. Zákaz se samozřejmě vztahuje i na import nových zařízení, takže se postupně bude zmenšovat skladové zásoby.

Web asus v německu

Aktuální podoba webových stránek Asusu.

Autor: Matěj Vlk

HEVC je přitom nepostradatelnou součástí jakéhokoliv moderního systému. Kodek H.265 je podporován všemi současnými grafikami a využívá se především u streamovaného videa. Byť existují alternativy v podobě AV1, jsou jen minimálně rozšířeny a uživatelé by bez HEVC byli ochuzeni o velkou část webového obsahu.

Školení Kubernetes

Dá se předpokládat, že všechny zainteresované strany se brzy dohodnou na nových podmínkách licenčních poplatků. Protože jde o tzv. nezbytné patenty (Standard Essential Patents – SEP), Nokia musí dodržovat zásady FRAND (Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory) poplatků. Ty musí být spravedlivé, rozumné, nediskriminační a nelikvidační.

Zdroj: Tom’s Hardware

Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

