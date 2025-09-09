Acer ukázal miniaturní desktop Veriton GN100 s AI výkonem na úrovni superpočítačů.

Ty tam jsou doby velkých sálových počítačů, ovšem i velké superpočítače začínají procházet miniaturizací. To potvrzuje i nový extrémně výkonný, zároveň téměř kapesní, počítač od Aceru.
Navíc dva systémy Veriton GN100 lze propojit pomocí vysokorychlostní síťové karty NVIDIA ConnectX-7 SmartNIC. Stanice je dodávána s předinstalovaným softwarem NVIDIA AI a podporou pro běžné vývojářské nástroje a frameworky, včetně PyTorch, Jupyter a Ollama. Právě propojení dvou jednotek umožňuje práci s AI modely o velikosti až 405 miliard parametrů.
Kompaktní velikost, obrovský výkon
Veriton GN100 má rozměry jen 15 × 15 × 5 cm a váží cca 1,5 kg, přesto v sobě ukrývá až 1 PFLOPS FP4 výpočetního výkonu, díky čemuž je schopný provozu rozsáhlých modelů strojového učení bez nutnosti přistupovat ke cloudovým serverům. Počítač se napájí jen přes USB-C.
Srdcem stroje je čip Nvidia GB10 Grace Blackwell. Tato pohonná jednotka kombinuje jádra CUDA nové generace, Tensor Cores páté generace a 20 procesorových jader založených na architektuře Arm, podpořených 128 GB sjednocené systémové paměti a 4TB úložištěm na NVMe M.2 SSD.
Novinka přichází s podporou Wi-Fi 7, čtyř portů USB 3.2 Type-C, portem HDMI, ethernetovým konektorem a zámkem Kensington pro dostatečně spolehlivou ochranu. Pro oblast EMEA (region Evropa, Blízký východ a Afrika) bude mini pracovní stanice Acer Veriton GN100 AI k dispozici za cenu od 3 999 EUR (necelých 100 tisíc korun).
zdroj: Acer