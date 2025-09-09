Cnews.cz  »  Hardware  »  Acer ukázal miniaturní desktop Veriton GN100 s AI výkonem na úrovni superpočítačů.

Acer ukázal miniaturní desktop Veriton GN100 s AI výkonem na úrovni superpočítačů.

Marek Kuřina
Dnes
Na veletrhu IFA 2025 ukázal Acer nový mini desktop Veriton GN100 AI, postavený na superčipu Nvidia GB10. Přináší výkon vhodný pro vývoj umělé inteligence, přitom zabere minimum místa na stole.

Ty tam jsou doby velkých sálových počítačů, ovšem i velké superpočítače začínají procházet miniaturizací. To potvrzuje i nový extrémně výkonný, zároveň téměř kapesní, počítač od Aceru. 

Navíc dva systémy Veriton GN100 lze propojit pomocí vysokorychlostní síťové karty NVIDIA ConnectX-7 SmartNIC. Stanice je dodávána s předinstalovaným softwarem NVIDIA AI a podporou pro běžné vývojářské nástroje a frameworky, včetně PyTorch, Jupyter a Ollama. Právě propojení dvou jednotek umožňuje práci s AI modely o velikosti až 405 miliard parametrů.

Kompaktní velikost, obrovský výkon

Veriton GN100 má rozměry jen 15 × 15 × 5 cm a váží cca 1,5 kg, přesto v sobě ukrývá až 1 PFLOPS FP4 výpočetního výkonu, díky čemuž je schopný provozu rozsáhlých modelů strojového učení bez nutnosti přistupovat ke cloudovým serverům. Počítač se napájí jen přes USB-C.

Srdcem stroje je čip Nvidia GB10 Grace Blackwell. Tato pohonná jednotka kombinuje jádra CUDA nové generace, Tensor Cores páté generace a 20 procesorových jader založených na architektuře Arm, podpořených 128 GB sjednocené systémové paměti a 4TB úložištěm na NVMe M.2 SSD.

CIF25

Novinka přichází s podporou Wi-Fi 7, čtyř portů USB 3.2 Type-C, portem HDMI, ethernetovým konektorem a zámkem Kensington pro dostatečně spolehlivou ochranu. Pro oblast EMEA (region Evropa, Blízký východ a Afrika) bude mini pracovní stanice Acer Veriton GN100 AI k dispozici za cenu od 3 999 EUR (necelých 100 tisíc korun).

Acer Veriton GN100 specifikace

