AI prohlížeč Comet konečně pro všechny: Perplexity otevírá přístup bez pozvánky

V červenci 2024 vydali tvůrci chatbota Perplexity svůj webový prohlížeč Comet. Zpočátku byl dostupný jen na pozvánku a s vysokým měsíčním předplatným. To se nyní na začátku října změnilo a prohlížeč s výrazným zapojením AI nyní může používat každý. Podle tvůrců bylo na čekací listinu zapsáno několik milionů uživatelů.
Základem prohlížeče je samozřejmě tradiční chatbot, který běží v bočním panelu a může textově pracovat s webovým obsahem. Typicky tak půjde o shrnutí článku, jeho překlad, nebo vyhledání komplexních informací v dlouhých textech.
Comet ale jde v AI funkcích mnohem dál, kdy umožňuje přímou interakci se zobrazeným webem takřka na úrovni AI agenta. V e-shopech může vyhledávat položky, procházet jejich parametry a vložit je do košíku. Pokud mu svěříte přístup k heslům, dokáže se na webech přihlásit. Při nákupech se zpravidla zastaví před posledním krokem potvrzení objednávky a zaplacení.
Důležitým je rovněž propojení se službami Googlu, primárně Gmailem a kalendářem. Díky tomu lze odkudkoliv použít chatbota pro pokročilé procházení e-mailů a pracovního rozvrhu.
Vyhledá a nakoupí
K tomu, aby šlo o plnohodnotného agenta prozatím chybí několik schopností, jako je práce se schránkou. Komunikace je zatím spíše pasivní – Comet dokáže kliknout levým tlačítkem myši a zadat text. Pro většinu běžných interakcí na webu to stačí, zatím ale nejde o plnohodnotného AI agenta.
Do prohlížeče Comet navíc míří placená funkce Comet Plus, která má řešit přístup k placeným článkům u seriózních vydavatelů. Do pilotní fáze se zapojili velká média jako CNN, Washington Post, The New Yorker, Le Monde nebo Fortune. Uživatel zaplatí 5 dolarů prostřednictvím Perplexity, jehož chatbot získá přístup k placenému obsahu za paywallem.
Lze si tak nechat přeložit nebo shrnout původně placený text, nicméně přímý přístup umožněn nebude. Perplexity slibuje 80 % zisků z těchto návštěv vydavatelům a 20 % si ponechá jako provizi.
