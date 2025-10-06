Cnews.cz  »  Software  »  AI prohlížeč Comet konečně pro všechny: Perplexity otevírá přístup bez pozvánky

Software

AI prohlížeč Comet konečně pro všechny: Perplexity otevírá přístup bez pozvánky

Matěj Vlk
Dnes
Perplexity Comet Autor: Perplexity
Prohlížeč umožňuje práci s webovým obsahem na úrovni agenta.
Po prvním roce ladění uvolnili vývojáři prohlížeč Comet zdarma pro všechny uživatele. S webem může pracovat takřka na úrovni agenta, a stejně tak se umí napojit na Gmail.

V červenci 2024 vydali tvůrci chatbota Perplexity svůj webový prohlížeč Comet. Zpočátku byl dostupný jen na pozvánku a s vysokým měsíčním předplatným. To se nyní na začátku října změnilo a prohlížeč s výrazným zapojením AI nyní může používat každý. Podle tvůrců bylo na čekací listinu zapsáno několik milionů uživatelů.

Základem prohlížeče je samozřejmě tradiční chatbot, který běží v bočním panelu a může textově pracovat s webovým obsahem. Typicky tak půjde o shrnutí článku, jeho překlad, nebo vyhledání komplexních informací v dlouhých textech.

Screenshot prohlížeče Comet

Jednoduché shrnutí v rámci prohlížeče Comet

Autor: Matěj Vlk

Comet ale jde v AI funkcích mnohem dál, kdy umožňuje přímou interakci se zobrazeným webem takřka na úrovni AI agenta. V e-shopech může vyhledávat položky, procházet jejich parametry a vložit je do košíku. Pokud mu svěříte přístup k heslům, dokáže se na webech přihlásit. Při nákupech se zpravidla zastaví před posledním krokem potvrzení objednávky a zaplacení.

Důležitým je rovněž propojení se službami Googlu, primárně Gmailem a kalendářem. Díky tomu lze odkudkoliv použít chatbota pro pokročilé procházení e-mailů a pracovního rozvrhu.

Vyhledá a nakoupí

K tomu, aby šlo o plnohodnotného agenta prozatím chybí několik schopností, jako je práce se schránkou. Komunikace je zatím spíše pasivní – Comet dokáže kliknout levým tlačítkem myši a zadat text. Pro většinu běžných interakcí na webu to stačí, zatím ale nejde o plnohodnotného AI agenta.

Do prohlížeče Comet navíc míří placená funkce Comet Plus, která má řešit přístup k placeným článkům u seriózních vydavatelů. Do pilotní fáze se zapojili velká média jako CNN, Washington Post, The New Yorker, Le Monde nebo Fortune. Uživatel zaplatí 5 dolarů prostřednictvím Perplexity, jehož chatbot získá přístup k placenému obsahu za paywallem.

prace_s_linuxem_tip

Lze si tak nechat přeložit nebo shrnout původně placený text, nicméně přímý přístup umožněn nebude. Perplexity slibuje 80 % zisků z těchto návštěv vydavatelům a 20 % si ponechá jako provizi.

Zdroj: Perplexity

Matěj Vlk

Zkoušel jsem to už dřív (mám placenou verzi Perplexity) a má to sice potenciál, ale chce to ještě poladit. Chtěl jsem po tom například, aby to za mě redeemnulo klíče na Humble bundle, kterých bývá v softwarových bundlech klidně přes 30 a klikat je ručně je otrava. Sice to začal dělat správně, ale asi po 5 klíčích usoudil, že už to trvá moc dlouho a že ho to taky nebaví, takže se na to prostě vykašlal a zbytek už nedodělal, navíc si vymyslel, že je prý redeemnul všechny, přitom to nebyla pravda.…
LipcaCZ

