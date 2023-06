AI vyhlazování DLAA bude běžně dostupné ve hrách, Nvidia ho přidala mezi standardní presety DLSS

Pokud si ještě vzpomínáte na dobu, kdy se teprve chystalo DLSS 1.0, tehdy Nvidia prezentovala možnost používat tento AI upscalingový filtr bez samotného škálování, v nativním rozlišení, což se tehdy jmenovalo DLSS 2X. Tato verze, která by nezlepšovala výkon, ale jen kvalitu obrazu, se pak objevila až po letech jako DLAA. Dlouho nebyla ve hrách moc často dostupná, ale to se teď mění a mohla by být všude, kde je základní DLSS 2.x.

Nvidia totiž nyní vydala novou verzi knihoven DLSS 3.1.13, která kromě jiných změn také přinášejí nový preset mezi nastavení kvality (a výkonu), které teď DLSS 2.x nabízí – tedy možnosti Quality, Balanced, Performance, Ultra Performance. Tyto dříve existující možnosti všechny obsahují upscaling. Nově k nim přibude ještě režim DLAA, což bude možnost speciální tím, že upscaling neobsahuje a tedy by měla být prostá většiny artefaktů, které mohou upscalingem vznikat.

DLAA jsme popisovali v době, kdy se tento filtr jako specialita objevil ve hrách od Bethesdy:

Jde vlastně o DLSS 2.x běžící se škálovacím faktorem 1×. Grafická karta počítá snímky v nativním rozlišení, ale zbytek už je stejný. Snímky přebírá jako vstup neuronová síť, která na ně aplikuje svůj obvyklý naučený efekt. DLAA tedy v nativním rozlišení pracuje jako vyhlazování nahrazující TAA a provádí s tím související temporální stabilizaci, pro což se stejně jako při upscalingu používají pohybové vektory.

Teoreticky vzato by tedy obraz s DLAA měl mít vyšší kvalitu než u všech presetů DLSS – bude prostý jakýchkoli ztrát kvality, které mohlo nižší reálné vykreslovací rozlišení způsobit – a brát si z umělé inteligence jen to pozitivní. Ale striktně vzato nejsou problémy vyloučené, protože AI postprocessing jako všechno může mít negativní vlivy i mimo upscaling). Zatímco u DLSS je to dost diskutabilní, u DLAA se dá očekávat, že obrazová kvalita by až na nějaké neobvyklé výjimky vždy měla být lepší než při nativním rozlišení.

Nevýhoda je samozřejmě, že kvůli nativnímu vykreslovacímu rozlišení už nedostanete žádný nárůst výkonu, na nějž jste při použití DLSS jako upscalingu byli zvyklí. FPS by měly být kvůli určité výpočetní ceně o něco málo horší než bez DLSS.

Princip fungování DLSS 2.x Autor: Redakce

To, že je nyní DLAA mezi standardními presety pro DLSS, by mělo znamenat, že technologie bude dostupná ve všech hrách s DLSS, které budou postavené na dostatečně nových verzích knihoven DLSS. Ve starších hrách, pokud je vývojáři neaktualizují, se toto neprojeví. Ale můžete do nich zkusit implantovat novější knihovny DLSS (3.1.13 a vyšší) ručně, čímž by se v nich také mohla volba DLAA objevit.

Zdroj: VideoCardz