Aktivní chlazení u telefonů? Honor představil herní kousek s ventilátorem a obří baterií

Výrobci telefonů čas od času přijdou s modelem, který označují jako herní. Zpravidla to znamená, že do něj umístí čipset z nejvyšší třídy, přidají alespoň 16 GB operační paměti a zobrazovací panel musí mít obnovovací frekvenci alespoň 120 Hz.
Zároveň se občas uchýlí k méně tradičnímu a agresivnějšímu designu či hernímu příslušenství. A ti nejodvážnější to zkouší i s aktivním chlazením hardwaru. To je případ i dvou modelů Honor Win a Win RT se začnou prodávat v Číně a největší zajímavostí je právě malý ventilátor mezi čočkami foťáků.
Na hardwarové špici
Telefony se neliší velikostí a velmi podobná je většina parametrů. Model Win je dražší, u Win RT výrobce některé specifikace ořezal. Totožný pro oba je displej s úhlopříčkou 6,83", který používá OLED panel s obnovovací frekvencí 185 Hz a špičkovým jasem 6 000 nitů. Rozlišení je Full-HD+ (2 400 × 1 080) a nechybí podpora HDR10+.
Dražší variantu Honor Win pohání čipset Snapdragon 8 Elite 5 s grafikou Adreno 830, levnější verzi potom Snapdragon 8 Elite. V obou případech má RAM kapacitu 16 GB a interní úložiště může mít až 1 TB. Liší se i fotovýbava – u Honor Win je to základní 50Mpx snímač s optickou stabilizací, teleobjektiv se 50Mpx snímačem a 12Mpx širokáč. U Win RT chybí teleobjektiv.
Oba telefony jsou vybaveny obřím akumulátorem s kapacitou 10 000 mAh s podporou rychlého nabíjení výkonem 100 W. Dražší Honor Win potom podporuje i rychlé bezdrátové nabíjení výkonem 80 W.
To nejzajímavější výrobce umístil k čočkám foťáků – nachází se zde i stejně tvarovaný ventilátor. Ten se má společně s vapor chamber postarat o chlazení čipsetu v případě výkonnostních špiček a oddálit tak okamžik teplotního throttlingu. Ventilátor se může roztočit až na rychlosti 25 000 ot./min, výrobce ale ani ve specifikacích neudává, jak je chlazení řízeno, v jakých případech se spouští či jak je hlučné.
Obdobné řešení nabízí například Nubia Redmagic 10+, kde je rovněž výdech ventilátoru umístěn poblíž fotomodulu. Největší otázkou je samozřejmě využitelnost – i ty nejnáročnější mobilní hry poběží na telefonech vyšší třídy bez chlazení stejně dobře jako na těchto chlazených modelech. Teoreticky tak mohou přijít vhod těm, kteří na telefonech emulují hry ze starších konzolí. Tam je třeba počítat i s vysokými režijními nároky emulátorů.
Levnější Honor Win RT se bude prodávat za cenu od 8 000 Kč, dražší Honor Win potom od 11 800 Kč bez daní. Dostupnost i mimo čínský trh ale prozatím není oznámená.
Zdroj: GSMarena