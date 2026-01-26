Cnews.cz  »  Věda a technika  »  Alza začala prodávat perfektní organizéry oblíbené mezi bastlíři. Hodit se budou do dílny i kanceláře

Alza začala prodávat perfektní organizéry oblíbené mezi bastlíři. Hodit se budou do dílny i kanceláře

Matěj Vlk
Dnes
AlzaErgo Pegboard Autor: Alza
Organizér najde využití nejen v kanceláři.
Organizéry jsou tvořeny základním plechem a několika typy úchytů na nářadí, kabely, nebo třeba hrnek. Alza novými pegboardy konkuruje oblíbeným organizérům z IKEA.

Mezi bastlíři patří k oblíbeným doplňkům dílny tzv. Pegboardy, tedy vertikální dírkované organizéry. Ty umožňují zavěšovat různé typy úchytek, háčků, magnetů, polic, držáků pro snadnou organizaci nářadí a dalšího vybavení dílny (nebo třeba kanceláře). Vedle různých bezejmenných produktů z čínských tržišť nebo Amazonu se těší oblibě řada SKÅDIS z IKEA, která ale nyní dostává konkurenci v podobě vlastních pegboardů Alzy.

Na zeď nebo svorkami na stůl

Alza do nabídky přidala tři různé sady, které se liší především dodávaným příslušenstvím. Nejlevnější varianta je rovněž menší – namísto rozměrů 52 × 42 cm má základní plech pouze 41 × 41,2 cm. Připevnit se dá jak na zeď, tak pomocí svorek přímo na pracovní desku stolu.

Organizér Alza Pegboard

Organizér Alza Pegboard

Autor: Alza

Mezi příslušenstvím se typicky nachází háčky, magnety, držák na sluchátka, polička, držák na telefon, kulatý kelímek na hrníček a hranaté kelímky na tužky. V dílně lze toto určení porušit a využít je na zcela jiné zařízení. Držák na telefon by mohl dobře posloužit třeba na multimetr.

Dá se předpokládat, že Alza postupně jednotlivé organizační prvky začne prodávat i samostatně. O této novince se rovněž začalo diskutovat na síti X mezi tuzemskými bastlíři, kteří by postupně mohli dodávat i další příslušenství v podobě 3D modelů pro tisk. Podle prvních reakcí potěší jak robustnost konstrukce, tak černá barva. Právě ta nemusí sednout každému v případě řešení od IKEA.

Nevýhodou je poměr ceny a rozměrů – pokud by chtěl těmito organizéry pokrýt většinu zdi za pracovním stolem či ponkem, nepůjde o levné řešení.

Zdroj: @chiptronCZ

Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

