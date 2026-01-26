Alza začala prodávat perfektní organizéry oblíbené mezi bastlíři. Hodit se budou do dílny i kanceláře

Mezi bastlíři patří k oblíbeným doplňkům dílny tzv. Pegboardy, tedy vertikální dírkované organizéry. Ty umožňují zavěšovat různé typy úchytek, háčků, magnetů, polic, držáků pro snadnou organizaci nářadí a dalšího vybavení dílny (nebo třeba kanceláře). Vedle různých bezejmenných produktů z čínských tržišť nebo Amazonu se těší oblibě řada SKÅDIS z IKEA, která ale nyní dostává konkurenci v podobě vlastních pegboardů Alzy.
Na zeď nebo svorkami na stůl
Alza do nabídky přidala tři různé sady, které se liší především dodávaným příslušenstvím. Nejlevnější varianta je rovněž menší – namísto rozměrů 52 × 42 cm má základní plech pouze 41 × 41,2 cm. Připevnit se dá jak na zeď, tak pomocí svorek přímo na pracovní desku stolu.
Mezi příslušenstvím se typicky nachází háčky, magnety, držák na sluchátka, polička, držák na telefon, kulatý kelímek na hrníček a hranaté kelímky na tužky. V dílně lze toto určení porušit a využít je na zcela jiné zařízení. Držák na telefon by mohl dobře posloužit třeba na multimetr.
Dá se předpokládat, že Alza postupně jednotlivé organizační prvky začne prodávat i samostatně. O této novince se rovněž začalo diskutovat na síti X mezi tuzemskými bastlíři, kteří by postupně mohli dodávat i další příslušenství v podobě 3D modelů pro tisk. Podle prvních reakcí potěší jak robustnost konstrukce, tak černá barva. Právě ta nemusí sednout každému v případě řešení od IKEA.
Nevýhodou je poměr ceny a rozměrů – pokud by chtěl těmito organizéry pokrýt většinu zdi za pracovním stolem či ponkem, nepůjde o levné řešení.
Zdroj: @chiptronCZ