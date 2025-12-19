Cnews.cz  »  Internet  »  Amazon zaměstnával severokorejského špiona. Prozradila ho vysoká odezva klávesnice

Internet

Amazon zaměstnával severokorejského špiona. Prozradila ho vysoká odezva klávesnice

Matěj Vlk
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Klávesnice KLDR Autor: Ilustrace Google Gemini
Špióna odhalila klávesnice
Severokorejskému režimu se podařilo infiltrovat do Amazonu, kde jeden z agentů měl pracovat jako systémový administrátor. Odhalila ho až analýza odezvy stisknutých kláves

Severokorejský komunistický režim disponuje útvary, které se specializují na kyberprostor tzv. znepřátelených států. V nich si mimo jiné útočníci vybírají velké korporace, které se snaží infiltrovat, získávat data a páchat další škody. To se týká i posledního případu, který zveřejnil americký Amazon – jako systémového administrátora zaměstnával severokorejského špiona. K odhalení mimo jiné přispěla i analýza odezvy stisknutých kláves.

Podezřelá odezva

O zprávě informovala agentura Bloomberg, která popsala i pozadí toho, jak k odhalení došlo. Bezpečnostní platforma dozorující práci administrátorů automaticky vyhodnotila chování pracovníka jako nestandardní – ať už podle nestandardní angličtiny, nebo akcemi, které v systému prováděl. Při osobní kontrole mimo jiné došlo i k analýze odezvy stisknutých kláves. Zatímco u běžných zaměstnanců, kteří pracují ze Spojených států, se pohybuje v řádu desítek milisekund, v tomto případě šlo o hodnoty nad 110 ms. Bylo tak jasné, že s připojením není něco v pořádku. Další pátrání odhalilo, že administrátor nesedí v Arizoně, kde byl připojený infiltrovaný počítač, ale v Severní Koreji.

Rozšíření pro Chrome a Edge špehovala miliony uživatelů. V obchodech měla kladné hodnocení i doporučení od Googlu Přečtěte si také:

Rozšíření pro Chrome a Edge špehovala miliony uživatelů. V obchodech měla kladné hodnocení i doporučení od Googlu

Dle Amazonu jsou útoky ze strany severokorejského režimu časté – od dubna 2024 prý zmařil přes 1 800 pokusů o infiltraci a společnost zaměstnává bezpečnostní experty, kteří se na cílené útoky KLDR specializují.

V tomto konkrétním případě se Severokorejcům podařilo získat zaměstnankyni Amazonu, kterou využili pro infiltraci. Ta byla podle Bloombergu po rozkrytí operace na začátku letošního roku odsouzena k několika letům vězení.

Školení Linux

Amazon není jedinou americkou společností, na kterou se severokorejský režim zaměřuje, stejně jako KLDR není jedinou zemí, která páchá škody v nadnárodních společnostech. Svědčí o tom i rostoucí počet zásahů FBI, při kterých dochází k zabavování techniky využívané pro tuto činnost. Vedle KLDR jsou podle Bloombergu na území USA nejaktivnější Čína, Rusko a Írán.

Routery Asus se staly cílem čínského útoku, a to i v Česku. Pokud máte některý z postižených modelů, jednejte okamžitě Přečtěte si také:

Routery Asus se staly cílem čínského útoku, a to i v Česku. Pokud máte některý z postižených modelů, jednejte okamžitě

Zdroj: Bloomberg

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Přejdete k Revolut Mobile, jakmile bude dostupný v Česku?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Komerční sdělení

Dále u nás najdete

Hledáte dárky na poslední chvíli? Je tu software do minuty!

Fiasko McDonald’s: Když AI reklama ztratí duši

Generace Z není akvarijní rybka. Co vědět o marketingu pro ni?

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Co umí autonomní stroje v jihlavské nemocnici?

Pokuty pro Albert za „slevy“, které byly ve skutečnosti zdražením

Takto vypadá největší čip na světě

Rozbili jste web? Napodobte Cloudflare a hoďte to na něj

V chaosu veřejných zakázek létá bilion, technologie pomůžou

Rehabilitace musí začít nejpozději do 40 dnů od vypsání žádanky

Půlka vinných klobás propadla. Zákazníky šidí Lidl, Globus i Makro

Hogwarts Legacy zdarma dočasně v obchodě Epic Store

Novinky v daních z příjmů 2026 v oblasti zaměstnávání

Brýle jako šperk, ne kompenzační pomůcka. Pavel má unikátní design

Pravda vs. lež: Ukažte, jak se vyznáte v mýtech o potravinách

Zahraniční stravné 2026: Jak ho vypočítat a kolik reálně dostanete?

Odhalte zákulisí výběru barvy roku, která ovlivňuje design a marketing

Sociální pojištění 2026: změny v důchodech, odvodech i dávkách

Na ministerstvo dopravy míří expert ze Slovenska

Inteligentní drony z Prahy létají v kouři a bez GPS