AMD FSR 4 přichází oficiálně do více než 85 her. Aktivace je otázkou jednoho kliknutí

Technologie AMD FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4) sloužící pro generování snímků a AI upscaling obrazu se s příchodem poslední aktualizace ovladačů AMD dostává do více než 85 herních titulů. Zároveň ji můžete aktivovat pro většinu her, které jsou aktuálně kompatibilní na FSR 3.1 s DirectX 12.
Aktivace jedním kliknutím v AMD Software: Adrenalin Edition
Nejnovější aktualizace ovladače AMD Software: Adrenalin Edition na verzi 25.9.1 přináší mimo opravy chyb podporu nejnovějšího FSR 4 pro většinu her, které aktuálně podporují FSR 3.1 s DirectX 12. Pro aktivaci FSR 4 stačí v podporované hře povolit FSR 3.1 a zároveň mít v aplikaci AMD Software: Adrenalin Edition zaškrtnuté povolení přepínače FSR 4.
Úplný seznam všech her s podporou AMD FSR 4 najdete na tomto odkazu. Mezi poslední přidané hry patří například Borderlands 4 nebo Hell Is Us.
Podle AMD je FSR 4 významný krok vpřed oproti FSR 3 díky integraci strojového učení (ML) do procesu upscalingu. ML algoritmy ve FSR 4 dokáží inteligentně předvídat a kompenzovat ztrátu pixelů během vykreslování s nízkým rozlišením, čímž hráčům poskytnou ostrý obraz ve vysokém rozlišení, který je stejně dobrý jako nativní.
Verze ovladače AMD Software: Adrenalin Edition 25.9.1 je kompatibilní s:
-
sérií AMD Radeon RX 9070/9060
-
AMD Radeon AI PRO R9700
-
sérií AMD Radeon RX 7900/7800/7700/7650/7600
-
sérií AMD Radeon RX 6900/6800/6700/6600/6500/6400
-
sérií AMD Radeon RX 5700/5600/5500/5300
-
sérií AMD Radeon RX 7900M/7800M/7600M
-
sérií AMD Radeon RX 6800M/6700M/6600M/6500M/6300M
-
sérií AMD Radeon RX 5700M/5600M/5500M/5300M