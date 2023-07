AMD oficiálně zlevnilo 7nm Ryzeny 3000, ovšem jenom do konce března

První generace Ryzenů několik měsíců po svém uvedení „postihlo“ postupné propadání cen, které časem klesly hodně pod úroveň těch oficiálních z doby vydání. 7nm Ryzeny 3000 měly při vydání poněkud silnější pozici proti Intelu než ty předchozí, ale také vyšší ceny, takže se čekalo, zda se tentokrát už takto podbízet nebudou, nebo i zde ceny klesnou. Nakonec se prokázala druhá možnost pozitivní pro nás zákazníky. AMD nyní pro Ryzeny třetí generace oficiálně zavádí slevy, ale neoficiálně už se toto snížení cen dokonce objevilo v předchozích týdnech.

AMD podle webu AnandTech (do Čech se zdá se oficiální zpráva ještě nedostala) zavedlo oficiální slevy procesorů řady Ryzen 3000 – přesněji řečeno, některých z nich, ale ne všech. V dolarových částkách se jedná o zlevnění asi o 25–50 dolarů. Jedná se kupodivu o dočasné zlevnění (že by motivované propadem prodejů, který se dá očekávat při sloučaných komplikacích každodenního života?), místo aby AMD trvale snížilo ceny, jsou údajně tyto slevy platné jen do 31. března (marca).

Oficiální výši slev máme od webu AnandTech v dolarech, ale tato akce údajně platí celosvětově, nejen v USA. Týká se procesorů Matisse od Ryzenu 5 3600 nahoru, ale jen po Ryzen 9 3900X. Absolutní špičku ve formě šestnáctijádra Ryzen 9 3950X AMD ponechalo za 749 $.

Nejzajímavější sleva o 50 $ je u Ryzenu 9 3900X, který dočasně oficiálně stojí 449 $ (v přepočtu s DPU skoro přesně 13 tisíc Kč). Ryzen 7 3800X je zlevněný o 40 $ na 359 $ (10 300 Kč). Zbylé modely jsou všechny zlevněné o menších 25 $. Osmijádro Ryzen 7 3700X na 304 $ (8750 Kč) a šestijádra Ryzen 5 3600 a 3600X na 174 $ a 224 $ (5000 a 6450 Kč).

Slevy Ryzenů 3000 (Matisse, AM4) Model Původní cena ($) Cena do 31.3. ($) Sleva Ryzen 9 3900X 499 $ 449 $ 50 $ Ryzen 7 3800X 399 $ 359 $ 40 $ Ryzen 7 3700X 329 $ 304 $ 25 $ Ryzen 5 3600X 249 $ 224 $ 25 $ Ryzen 5 3600 199 $ 174 $ 25 $

Slevy začaly už dřív

Ovšem pokud ceny sledujete, tak už jste si možná všimli, že zamířily „na jih“ již před tímto oznámením a tyto oficiální slevy tak asi z části pouze reflektují současný stav na trhu. Ba lze říci, že všechny toto modely mají momentálně nižší cenu, než kolik by to nyní v přepočtu mělo být. Můžete to vidět níže v boxících Heuréky. Je možné, že to částečně může být tím, že kurz koruny nyní poněkud poklesl. Na druhou stranu je teoreticky také možné, že oficiální slevy se „nabalí“ a některé procesory mohou teď přidat další neoficiální škrt a tím ještě o něco víc zlevnit – ale to je jen možnost, spoléhat se na to asi nedá a je otázka, zda třeba po skončení těchto oficiálních slev nedojde na konci března k obratu nahoru.

Každopádně je toto možnost, jak ušetřit třeba na Ryzenu 9 3900X, nechcete-li čekat třeba až na příchod čtvrté generace (kdy asi také zlevní). Naše ceny nicméně nejsou až tak dobré, jako u západních sousedů, tam se toto dvanáctijádro prodává v obchodě Mindfactory (to je ten, z nějž pocházejí statistiky o prodeji, které se periodicky objevují) jen za 429 €, což je nyní 11 275 Kč.

Zdroj: AnandTech

