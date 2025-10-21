Cnews.cz  »  Software  »  Proměňte svůj Android na Windows XP: retro launcher pro nostalgiky má Start i Winamp

Software

Proměňte svůj Android na Windows XP: retro launcher pro nostalgiky má Start i Winamp

Matěj Vlk
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Screenshot Windows XP launcher
Windows XP launcher
Windows XP launcher
Windows XP launcher
Windows XP launcher
Windows XP launcher
Screenshot Windows XP launcher
Windows XP launcher
Windows XP launcher
Windows XP launcher
Windows XP launcher
Všechny fotografie
Na telefony s Androidem lze nainstalovat launcher, který systém promění ve Windows 95, 98, ME, 2000 nebo XP. Nechybí ikony, tapeta, přepracované nastavení nebo funkční nabídka Start.

Moderní mobilní systémy se snaží být minimalistické a svým vzhledem příliš nevybočují z řady. Nativní launchery jednotlivých výrobců i čistý Android jsou si velmi podobné a nijak zvlášť se neliší.

Změnit to mohou launchery třetích stran, jejichž vývojáři mohou experimentovat se vzhledem i funkcemi. Do extrému to dotáhl makedonský vývojář Gorjan Jovanovski, který se na Redditu pochlubil launcherem pro Android, který systém promění ve Windows XP (případně ještě starší).

Přepnout lze i na Windows 95

Launcher je možné stáhnout z webu vývojáře, který jej distribuuje kompletně bez reklam. Funkční je nabídka Start, která slouží pro spouštění aplikací, nechybí původní ikony a samozřejmostí je legendární tapeta Windows XP. Kromě tohoto systému lze ale přepnout i do vzhledů Windows 95, 98, ME a 2000.

Předělané je rovněž systémové nastavení a vývojář zapracoval i na několika aplikacích, které byly pro éru Windows XP ikonické. Poznámky tak lze vytvářet v původním Poznámkovém bloku, lokální hudbu přehrávat ve Winampu a zahrát si Solitaire nebo Hledání min. Windows Update potom kontroluje, zda není k dispozici nová verze launcheru.

Budoucnost Androidu je desktopová: Google s Qualcommem pracují na verzi pro počítače Přečtěte si také:

Budoucnost Androidu je desktopová: Google s Qualcommem pracují na verzi pro počítače

Reakce uživatelů jsou z velké části pozitivní a kladně hodnotí především smysl pro detail a funkčnost na většině moderních telefonů, včetně těch ohebných jako je Galaxy Fold 7 od Samsungu. Drobné bugy jsou ale přeci jen hlášeny.

KL25

Největším zádrhelem pro mnohé může být způsob instalace, kdy aplikace není k dispozici na oficiálním Google Play. Instaluje se pouze z APK, které je k dispozici na serveru vývojáře a kód není k dispozici ani na GitHubu. Pro plnou funkčnost je samozřejmě potřeba i několikeré oprávnění – poloha (kvůli počasí), kalendář, kontakty, lokální soubory a datové připojení. Instalovat lze na všechny telefony s Androidem 11 a novějším.

Zdroj: Reddit

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Matěj Vlk

Témata:

Anketa

Jak často resetujete počítač do továrního nastavení?

Zobraz výsledek

Nejnovější

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Komerční sdělení

Témata

Zobrazit všechny

Návody a tipy
Meta ukončuje Messenger na dvou platformách. Jeden trik ho ale dokáže zachránit

Meta ukončuje Messenger na dvou platformách. Jeden trik ho ale dokáže zachránit

Nepořádek v dílně? Tento nástroj z fotky vytvoří organizér do šuplíku, který vytisknete i doma na 3D tiskárně

Nepořádek v dílně? Tento nástroj z fotky vytvoří organizér do šuplíku, který vytisknete i doma na 3D tiskárně

Chcete jít volit s mobilem místo klasické občanky? Zde je návod, jak zprovoznit aplikaci eDoklady

Chcete jít volit s mobilem místo klasické občanky? Zde je návod, jak zprovoznit aplikaci eDoklady

Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Z našich webů

Dále u nás najdete

Jak digitální technologie na pracovišti ovlivňují zdraví

Kde naladíte digitální rádia a jaký mají program?

Google rozšiřuje AI ve vyhledávání, zabíjí své životodárné zdroje

Nikdy nevím, jestli vstanu bez bolesti. Ženu trápí ztuhlé klouby

Od roku 2026 se výrazně mění oblast zdravotního pojištění

Dá se vytvořit e-shop pro velkoobchod?

Španělsko chce v Evropské unii navrhnout zrušení střídání času

Běží prevence nádoru slinivky, jakým trpí expremiér Topolánek

Podcast: Kyberbezpečnost a zákony bez obalu

Digitální stát na půl plynu: Největší průzkum digitalizace odhalil slabiny

V Česku se rýsuje oficiální „švarcsystém pro startupy“

Dohody o provedení práce se od roku 2026 výrazně změní

Uchazeč o IT práci? Často podvodník z „farem“ z Asie

Udělala se mi boule na ruce, někdy bolela. Byl to ganglion

TEST: gigabit přes elektrickou zásuvku

Česká Sazka mizí v propadlišti dějin, Allwyn a OPAP se spojují

Co čekat, když pošťák donese obálku s barevným pruhem?

Artróza a artritida: na jedno platí teplo, na druhé chlad

Schillerová: OSVČ snížíme pro rok 2026 odvody, letos to nestihneme

Už příští rok můžeme odhalovat Alzheimera z telefonu