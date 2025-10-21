Proměňte svůj Android na Windows XP: retro launcher pro nostalgiky má Start i Winamp

Moderní mobilní systémy se snaží být minimalistické a svým vzhledem příliš nevybočují z řady. Nativní launchery jednotlivých výrobců i čistý Android jsou si velmi podobné a nijak zvlášť se neliší.
Změnit to mohou launchery třetích stran, jejichž vývojáři mohou experimentovat se vzhledem i funkcemi. Do extrému to dotáhl makedonský vývojář Gorjan Jovanovski, který se na Redditu pochlubil launcherem pro Android, který systém promění ve Windows XP (případně ještě starší).
Přepnout lze i na Windows 95
Launcher je možné stáhnout z webu vývojáře, který jej distribuuje kompletně bez reklam. Funkční je nabídka Start, která slouží pro spouštění aplikací, nechybí původní ikony a samozřejmostí je legendární tapeta Windows XP. Kromě tohoto systému lze ale přepnout i do vzhledů Windows 95, 98, ME a 2000.
Předělané je rovněž systémové nastavení a vývojář zapracoval i na několika aplikacích, které byly pro éru Windows XP ikonické. Poznámky tak lze vytvářet v původním Poznámkovém bloku, lokální hudbu přehrávat ve Winampu a zahrát si Solitaire nebo Hledání min. Windows Update potom kontroluje, zda není k dispozici nová verze launcheru.
Reakce uživatelů jsou z velké části pozitivní a kladně hodnotí především smysl pro detail a funkčnost na většině moderních telefonů, včetně těch ohebných jako je Galaxy Fold 7 od Samsungu. Drobné bugy jsou ale přeci jen hlášeny.
Největším zádrhelem pro mnohé může být způsob instalace, kdy aplikace není k dispozici na oficiálním Google Play. Instaluje se pouze z APK, které je k dispozici na serveru vývojáře a kód není k dispozici ani na GitHubu. Pro plnou funkčnost je samozřejmě potřeba i několikeré oprávnění – poloha (kvůli počasí), kalendář, kontakty, lokální soubory a datové připojení. Instalovat lze na všechny telefony s Androidem 11 a novějším.
Zdroj: Reddit