Ani pivní test ji nezlomil. Nová ZTE nubia Air patří k nejodolnějším ultratenkým smartphonům na trhu

Marek Kuřina
Dnes
ZTE nubia Air Autor: ZTE
Odolnost ZTE nubia Air otestovali i ponořením do piva
Elegantní tenký model Nubia Air má vzhledem ke svému designu překvapivě velkou baterii (5 000 mAh), navíc disponuje i odolností IP69K. Při tuzemském představení novinářům to názorně představil generální ředitel značky ZTE Lukáš Knotte, který novinku bez obav ponořil do piva.

Pro představu, certifikace IP68/IP69K, je jednou z nejvyšších úrovní ochrany, se kterou se můžeme v rámci IP standardu setkat. Znamená to úplnou ochranu proti prachu, podle certifikace by mělo být zařízení chráněno i před účinky vysokotlakého a vysokoteplotního proudu vody. Konstrukce modelu nubia Air je navíc zesílena v rozích a rám je z hliníkové slitiny. 

Lehký a tenký, přesto odolný

Model ZTE nubia Air patří do kategorie „slim“ telefonů – je totiž tenký jen 5,9 milimetrů a váží 172 gramů. Novinka má 6,78" AMOLED displej s rozlišením 1 224 × 2 720 pixelů a obnovovací frekvencí 120 Hz.

Zdroj: Youtube.com

Za zmínku stojí jas zabudovaného displeje, který dosahuje až 4 500 nitů, což pomůže zejména při používání smartphonu na přímém slunci. Celkovou odolnost mobilu potvrzuje i displej, který je vyroben ze skla Corning Gorilla Glass 7i, které by mělo být výrazně odolnější vůči pádům na tvrdé povrchy. Co se týká foto výbavy, tak ta je veskrze standardní: zadní kamera s 50 Mpx, přední selfie kamera má pak maximální rozlišení 20 Mpx.

Plusové body za baterii

Přestože je novinka takto extrémně tenká, podařilo se výrobci umístit do těla velkokapacitní 5 000 mAh baterii. Podle specifikací by baterie měla bez degradace vydržet více než 1 000 nabíjecích cyklů. Při nabíjení kabelem lze dosáhnout dnes průměrného výkonu 33 W, bohužel chybí bezdrátové nabíjení.

Nubia Air

ZTE nubia Air měří pouze 5,9 mm

Autor: ZTE

Uvnitř modelu je ukrytý osmijádrový procesor Unisoc T8300 s až 20 GB (8+12) dynamické RAM a 256GB úložištěm. AI Performance Engine s funkcí AI Scheduling optimalizuje výkon CPU a funkce APP Freeze identifikuje málo používané aplikace a uspává je, čímž by se měla prodlužit životnost baterie o 20 %. AI asistence je podpořena také integrací Gemini od Google.  

Novinka je již v Česku ve vybraných e-shopech v proději, a to ve dvou barevných variantách (černá a zlatá) za 5 990 Kč. Navíc podle tiskové zprávy s prodlouženou 3letou zárukou.

zdroj: ZTE

Marek Kuřina

