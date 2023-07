AOC chystá hráčské monitory s odezvou 0,5 ms. Panel TN umí i široký gamut a HDR

S tím, jak v hlavním proudu počítačových monitorů ustupuje technologie TN, se už dnes tolik neinzeruje doba odezvy panelu, neboť technologie VA a IPS ji přes své ostatní kvality mívají horší. Odezva je nicméně stále devizou panelů TN v oblasti herních monitorů, kde si díky ní obhájila svoje místo. Herní LCD s těmito panely mohou nabídnout odezvu pouhé 1 ms, ale zdá se, že nyní by se mohly možnosti ještě o něco posunout. Jejich nová generace příští rok má totiž stlačit odezvu pod tuho hodnotu.

Firma AOC, která speciální LCD pro hráče vyrábí v řadě Agon, oznámila nyní na jaro 2018 novou řadu označenou „Agon³“, která má přinést TN panely s odezvou jen 0,5 ms. Mají být založeny na nových matricích firmy AU Optronics se 144Hz obnovovací frekvencí, úhlopříčkou 27 palců a rozlišením 2560 × 1440 bodů. Půjde navíc o zakřivené panely, jedny z mála (pokud ne vyloženě jediné), založených na technologie TN.

Jak už to u odezvy bývá, teprve testy ukáží, jak podložená slibovaná polovina milisekundy je; záviset bude určitě i na tom, jak dobře AOC zvládne overdrive. Nicméně reálná odezva by měla být minimálně lepší proti tomu, co je nyní označováno jako 1ms panel. Podle vyjádření, které zástupce firmy AOC sdělil webu PCGamesN, má údajně jít o nadprůměrně kvalitní technologii TN, jejíž obraz by prý mohl soutěžit s IPS nebo VA. Panel má totiž dokonce mít rozšířený gamut, ačkoliv u něj není použit film z kvantových teček. Díky tomu na něm bude v omezené míře dokonce možno implementovat HDR zobrazení, byť nemá úplně vysoký maximální jas. Podsvícení dává výrazně nadstandardních 400 cd/m², ale u skutečně „echt“ HDR obrazovek s lokálním stmíváním bývá možný jas až 1000 cd/m².

Slajd k monitorům AOC Agon³ s panely s 0,5ms odezvou (Zdroj: PCGamesN). Poznámka: Oba modely mají stejný panel typu TN, údaj VA u AG273QCG je chybný

AOC by měl tuto možnost využít, jelikož monitor, který na základě těchto panelů chystá pro karty Radeon, bude podporovat celou technologii FreeSync 2 a v jejím rámci HDR nabídne. Jmenovat se bude AOC Agon³ AG273QCX a poskytne oněch 2560 × 1440 bodů s širokým gamutem na 27 palcích s maximální obnovovací frekvencí 144 Hz a odezvou 0,5 ms. Vydán má být v dubnu 2018 za oficiální cenu 599 eur (okolo 15 650 Kč), ale u AOCu se bšžná koncová cena často pohybuje níž, než je oficiální částka.

Na stejném základě a víceméně se stejnými parametry bude založena i verze pro grafické karty GeForce – AOC Agon³ AG273QCG. Zde bude zabudována technologie G-Sync a díky přetaktování bude možno běžet s obnovovací frekvencí až 165 Hz. Rozdíl proti verzi pro Radeony bude ještě v tom, že „zelená“ varianta oželí podporu pro HDR (monitor umí jen běžné G-Sync, nikoliv G-Sync HDR), ačkoliv široký gamut bude zachován. Tato verze přijde na trh v květnu a bude také tradičně stát více kvůli poplatkům a proprietární elektronice Nvidie: 699 eur (18 250 Kč).