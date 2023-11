Apple M3 má frekvenci přes 4 GHz. První benchmarky jsou venku, na Qualcomm zatím nemá

Netrvalo to dlouho a zřejmě máme odpověď na otázku, jaké jsou frekvence procesoru Apple M3, očekávané nové generace ARM SoC pro počítače Applu, do nějž se vkládala velká očekávání, jelikož je poprvé vyráběný 3nm technologií a poprvé od M1 přináší i novou, širší architekturu jádra. Podobně jako u smartphonového A17 Pro údaje o výkonu přímo od Applu tato očekávání moc nenaplnily, ale teď máme i první skóre z Geekbenche, které řekne víc.

Zatím je to přirozeně třeba brát s rezervou, jelikož počítače pořád ještě nevyšly, ale v databázi Geekbench se již objevily záznamy z testování procesoru M3, tedy základní verze nové 3nm generace CPU. Kromě skóre samotného ukazují také konečně, na jaké frekvenci M3 poběží. Tedy aspoň v jednovláknové zátěži, jelikož Apple již také používá obdobu turba, kdy při zatížení všech jader ve výkonném klastru je takt o něco nižší než při jednovláknové zátěži.

Testů se objevilo několik a Apple M3 má podle nich frekvenci 4050 MHz (nebo alespoň přibližně). Tato generace se tedy v podobě pro Macbooky poprvé přenesla přes hranici 4 GHz, podobně jako konkurenční Snapdragon X Elite od Qualcommu, který ovšem ještě nemá 3nm technologii. Předchozí generace M2 měla takt jen 3,5 GHz, Apple tedy v tomto případě zvýšil takt o 15,7 %. Paradoxně asi frekvence bude hlavním zdrojem nárůstu výkonu, byť někteří militantní fanoušci přísahají na IPC a takty považují za méněcennou vlastnost. Nicméně toto už se dalo pozorovat u A17 Pro.





Testy Apple M3 v databázi Geekbench 6 Autor: Geekbench browser

M3 podle těchto testů dosahuje cca 11 600 – 11 800 bodů v mnohovláknovém testu, který je ale málo reprezentativní (velmi špatně škáluje, do značné míry testuje pořád spíš jednovláknový výkon). Za pozornost proto u Geekbenche 6 (konkrétně jde o verzi 6.2.1 a test je samozřejmě na macOS, ve verzi 14.1) stojí hlavně jednovláknový výkon. Ten se u pěti nahraných výsledků pohybuje od 2971 bodů až po 3076 bodů. Prozatím asi berme jako směrodatné nejvyšší dosažené číslo.

Apple M3 má podle Geekbenche 6 frekvenci 4,05 GHz Autor: Geekbench browser

Podobně aktuální (a vysoký z daného rozptylu) výsledek pro M2 v MacBooku Pro s 13palcovým displejem uvádí skóre 2643 bodů jednovláknově a 10 102 bodů mnohovláknově (v tomto případě se asi ještě trochu srovnávat dá, protože jsou oba procesory skladbou jader velmi podobné s 4+4 vlákny). Toto by znamenalo nárůst jednovláknového výkonu o 16,4 % a mnohovláknového o 17,4 %.

Zlepšení IPC by tedy mohlo být jen na úrovni nízkých jednociferných procent. Je to samozřejmě přibližné, protože nevíme, zda jsme pro oba procesory zvolili skutečně stejně relevantní výsledky a také nejde o testy provedené za kontrolovaných a stejných podmínek.

Výkonnostní nárůst Apple M3 proti M2 v Geekbenchi 6 Autor: Geekbench browser

S tímto skóre by M3 neporazilo nejvýkonnější procesory architektury x86. Například Intel Core i9–14900K je schopné dosahovat v Geekbenchi 6.2.1 na jednovláknové skóre i přes 3200–3300 bodů, a to i ve Windows (přičemž se zdá, že stejný hardware dává v Geekbenchi 6 běžícím na Windows nižší skóre). Uvidíme ale, zda M3 Pro a M3 Max ještě neposunou výkon výš díky lepšímu taktu.

Skóre v Geekbenchi může kolísat, takže je teoreticky možné, že ani nejvyšší skóre není „finální odpověď“ na to, na kolik bude v tomto testu M3 dosahovat. Skóre by se mohlo zvýšit, pokud je tento záznam pořízený na notebooku, kde třeba ještě systém po rozbalení a prvním zapnutí nedokončil všechnu údržbu a aktualizace na pozadí. Nicméně důležitý údaj o frekvenci by měl sedět. Teď už jen budeme napnutí na to, zda Apple u M3 Pro a Max „vybinuje“ ještě vyšší takt.

Zdroj: Geekbench Browser