Apple má nového viceprezidenta, který má zachránit Siri. V Googlu vedl vývoj Gemini

Matěj Vlk
Dnes
Logo Siri Autor: Matej Vlk, Apple
Od nového viceprezidenta se očekává nastartování vývoje Siri.
Apple opouští viceprezident John Giannandrea, který měl na starost umělou inteligenci a strojové učení. Nahradí jej Amar Subramanya, který vedl v Googlu vývojový tým Gemini.

Největší personální změnou v Applu by příští rok mohla být výměna generálního ředitele Tima Cooka, kdy se spekuluje o jeho odchodu v prvním čtvrtletí příštího roku. Naopak spekulacemi není odchod další významné postavy nejužšího vedení – firmu opouští John Giannandrea. Ten měl v Applu posledních sedm let na starosti AI a strojové učení, kde se cupertinským příliš nedaří.

Náhrada z Microsoftu

Podle nepotvrzených zpráv byl John Giannandrea odvolán z vedení projektů kolem Siri již letos na jaře. Poslední roky se nůžky mezi schopnostmi Siri a nových chatbotů rozvírají stále víc, což vyústilo mimo jiné v tuto změnu. Do jara 2026 bude působit jen na pozici poradce a následně z firmy odejde.

John Giannandrea

John Giannandrea

Autor: Apple

Giannandrea kromě Siri rovněž vedl Project Titan, jehož cílem byl vývoj vlastního autonomního automobilu. Byť vývoj probíhal po dlouhých 10 let, Apple jej nikdy oficiálně nepotvrdil a loni jej definitivně pohřbil bez reálného výsledku.

Viceprezidentem pro umělou inteligenci se v Applu nově stal Amar Subramanya, který přichází z Microsoftu. Ještě předtím působil 16 let v Googlu, kde před svým odchodem vedl vývoj Gemini. To mimo jiné koreluje s tím, že Apple bude nově od příštího roku právě Gemini používat coby jádro sofistikovanější Siri.

„Jsme vděční za roli, kterou John sehrál při budování a rozvoji naší práce v oblasti umělé inteligence, a za to, že pomohl Applu i nadále inovovat a obohacovat životy našich uživatelů,“ uvedl generální ředitel Applu Tim Cook. „Umělá inteligence je již dlouho ústředním prvkem strategie Applu a jsme rádi, že můžeme Amara přivítat v týmu vedeném Craigem a přinést do Applu jeho mimořádné odborné znalosti v oblasti AI. Kromě rozšíření svého týmu a odpovědnosti za AI díky Amarovu příchodu hraje Craig klíčovou roli v našem úsilí v oblasti AI, včetně dohledu nad prací na příchodu personalizovanější Siri pro uživatele v příštím roce.“

MacBooky zase mohou být Intel Inside. Apple chystá výrobu čipů řady M v továrnách Intel Foundry Přečtěte si také:

MacBooky zase mohou být Intel Inside. Apple chystá výrobu čipů řady M v továrnách Intel Foundry

Johnu Giannandreovi nelze upřít úspěchy na poli strojového učení, kde Apple exceloval při zpracování fotek a videí, stejně jako efektivními koprocesory pro ML. V posledních letech se ale Apple dostal pod tlak odborné veřejnosti, která firmě vyčítá velmi pomalý vývoj. Bude tak zajímavé sledovat, zda dojde po příchodu Amara Subramanye k pozitivní změně.

Zdroj: Apple

