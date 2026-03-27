Apple po 20 letech zrušil Mac Pro: pro velký desktop s macOS není uplatnění

Apple představil první Mac Pro v roce 2006 coby modulární desktopovou sestavu. Tehdy nahradil sestavy Power Mac a přišel s výkonnými procesory Intel. V roce 2013 přišel válcovitý Mac Pro ve tvaru popelníčku či odpadkového koše. Před sedmi lety se potom Apple vrátil k tradičnímu konceptu desktopové sestavy, díky čelní straně se mu začalo přezdívat struhadlo. Celá řada ale nyní končí, Apple ji nechal z webu jednoduše zmizet.
Mac Studio stačí
Mac Pro se naposledy dočkal upgradu v roce 2023, kdy dostal nejvýkonnější čip Apple M2 Ultra. Od té doby jej Apple prodával ve stejné konfiguraci, byť se letos očekává již čip M5 Ultra. Ten ale podle všeho zamíří pouze do Macu Studio, který velký Mac Pro z nabídky postupně vytlačil. Díky extrémně výkonným vlastním čipům Apple velkou sestavu nepotřebuje. Ospravedlňovaly ji především dedikované grafické karty, ani ty už ale Macy nepotřebují. Apple tak z malé poptávky a nezájmu o velký Mac Pro vidí, že jeho existence nedává smysl.
Desktopová nabídka Applu se tedy zmenšila na tři možnosti: iMac, Mac mini a Mac Studio. Cenové rozpětí je od 16 990 Kč za nejlevnější mini v konfiguraci 16 GB/256 GB až po 355 990 Kč za Mac Studio s 256 GB operační paměti a 16TB úložištěm.
Zrušení řady Mac Pro Apple nijak nekomentoval, pouze ji z webu smazal. Původní stránka s detaily sestavy nyní směřuje na přehled všech aktuálně dostupných Maců. Informace na oficiálním webu tak lze o Macu Pro dohledat pouze v rámci srovnávače, ve kterém Apple ponechává i již neprodávané modely.
Zdroj: Thurrott