Apple připravuje MacBook Ultra s dotykovým displejem. Do prodeje může zamířit už letos

Modelová řada MacBooků se v posledních letech nezměnila a po MacBooku Neo připravuje kalifornský gigant další překvapení ve formě nejvybavenějšího přenosného počítače. Ten by měl přinést mnoho změn, po kterých zákazníci už dlouhou dobu volají.
Špičkově vybavený MacBook Ultra
MacBooky Pro nikdy necílily na běžné uživatele, což dlouhodobě odrážela jejich cena. Ta se u modelů s M5 Pro a M5 Max pohybuje vysoko nad 50 000 Kč a nejvybavenější model s 16" displejem a M5 Max s 40 grafickými jádry začíná rovnou na 125 000 korunách.
Na druhou stranu jde o jeden z nejvýkonnějších Apple počítačů na světě. Tyto modely však nemají být tím nejlepším, co si pro nás Apple připravil. Na cestě je totiž MacBook Ultra s dotykovým OLED displejem. Tentokrát se zbavíme výřezu, který nahradí Dynamic Island s funkcí Face ID. Není ale jasné, zda touto změnou dojde k odstranění čtečky otisků v zapínacím tlačítku.
Srdcem novinky bude čip M6 vyrobený pomocí pokročilé 2nm technologie a dočkáme se tím pádem nárůstu výkonu a vylepšení energetické účinnosti. Spekuluje se také o tenčí konstrukci a podle novináře Marka Gurmana půjde o nejdražší počítač Applu, pokud pomineme MacBook Pro se zastaralým M2 Ultra.
Pokud Apple do ceny novinky započítá i zdražení pamětových čipů, mohla by se cena základního modelu pohybovat okolo 90 000 Kč, tedy o 15 000 korun více než u současného základního 16" MacBooku Pro s M5 Pro.
iPad Pro bude mít konkurenci
Apple se dlouhou dobu vyhýbal integraci dotykového displeje do MacBooku, aby tím neohrozil prodeje iPadů Pro, ale nakonec se to změní letos. Přitom sám Steve Jobs byl velkým kritikem dotykových obrazovek u počítačů, protože mu přišly neergonomické. Velkou výzvou pro společnost bude i optimalizace macOS pro duální způsob ovládání a navigace v systému.
MacBook Ultra by měl být představen okolo konce letošního roku, a nejspíše k tomu nedojde během zářijové akce Applu, kde se ukáží nové iPhony. Proto připadá v úvahu uvedení v říjnu nebo listopadu na speciální prezentaci, kde se ukáže i iPad Pro s čipem M6.
Zdroj: Notebookcheck, Bloomberg