Apple se v EU porazit nenechal: alternativní obchody s aplikacemi nevzkvétají, teď končí ten nejznámější

Software

Apple se v EU porazit nenechal: alternativní obchody s aplikacemi nevzkvétají, teď končí ten nejznámější

Matěj Vlk
Dnes
2 nové názory

Setapp Store Autor: MacPaw
Rozhraní Setapp je obdobné jako v App Store na Macu
Setapp Mobile nabíze alternativu k App Store a aplikace šly instalovat za měsíční poplatek. I kvůli přístupu Applu ale tento byznys nefunguje. Na přístup si stěžuje i Epic Games.

V průběhu roku 2024 dorazilo do iOS několik alternativních platforem pro distribuci aplikací, které vznikly díky nařízení DMA na území EU. Jak ale ukazuje vývoj v posledních měsících, nejde o výdělečný byznys a první z těchto alternativ nyní končí. K 16. únoru skončí alternativní Setapp Mobile, který nabízel obsáhlý katalog aplikací za měsíční předplatné.

Nezájem uživatelů a poplatky Applu

Pravidla EU nařizují provozovatelům velkých operačních systémů možnost zřídit alternativní distribuční platformy, připouští ale vybírat poplatky. Apple jej nazývá Core Technology Fee a podmiňuje jím schválení alternativního App Store. Ukrajinská vývojářská společnost MacPaw si stěžuje právě na obtížné obchodní podmínky, které znemožňují výdělečné provozování těchto obchodů třetích stran. Problémem je ale i nezájem uživatelů, kteří často o alternativách k App Store netuší. Dle stavu katalogu na Setapp Mobile nejsou relevantní ani pro vývojáře samotných aplikací – nachází se v něm takřka výhradně vlastní aplikace, za kterými stojí MacPaw.

Screenshot Setapp Mobile

Nejoblíbenější aplikace na platformě

Autor: Matěj Vlk

Setapp Mobile po vypnutí svých serverů přestane kompletně fungovat, stejně jako aplikace, které uživatelé z této platformy nainstalovali. MacPaw tak vyzývá k důkladnému zálohování.

Školení Linux

Alternativních obchodů s aplikacemi existuje několik – první z nich byl AltStore PAL, ale největším je Epic Games Store. Ten je primární distribuční platformou pro Fortnite a mnohé další mobilní hry. V průběhu loňského roku ale generální ředitel Epic Games Tim Sweeney uvedl, že kvůli poplatkům Applu není distribuce prostřednictvím vlastního obchodu zisková. Epic ale tuto možnost prozatím ponechá a bude tlačit na Apple a EU ke změně pravidel – primárně snížení poplatků.

Epic ohlásil příchod obchodu Games Store na iOS a Android, vývojáře láká na výhodné podmínky

Epic ohlásil příchod obchodu Games Store na iOS a Android, vývojáře láká na výhodné podmínky

Zdroj: Setapp

Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

Témata:

Pamatuju kamaráda jak se na plný úvazek vrhl na vývoj aplikací pro Windows mobile, že to je zlatý důl....
Nedos

