Arduino prodáno. Populární hardware s širokou open-source komunitou teď patří Qualcommu

Pokud jste jedním z těch, kdo používají desky Arduino pro tvorbu vlastního hardwaru jako hobby nebo i pracovně, čekají vás změny. Arduino je populární základ pro různé projekty – malá deska s mikrořadičem, která se dá použít pro různá zařízení a snadno programovat, přičemž má kolem sebe velký open-source ekosystém ne nesrovnatelný s Raspberry Pi. Teď však Arduino bylo prodáno jednomu z velkých počítačových hráčů, což může věci změnit.
Arduino začalo před více než 20 lety jako malá vývojářská deska v něčem podobná Raspberry Pi. Je však jednodušší – Pi je architekturou plnohodnotný počítač, kdežto Arduino je založeno na čipech z kategorie mikrořadičů, původně to byl Atmel ATmega128 s 8bitovou architekturou AVR. Toto zařízení má mnohem méně paměti a nepodporuje plnotučné operační systémy. Obvykle se používá na tvorbu embedded zařízení, ale také na výuku tohoto oboru. Tyto desky by teď prý měly mít komunitu čítající už přes 33 milionů uživatelů.
Tento týden bylo oznámeno, že firma Arduino se dohodla s Qualcommem na tom, že ji tato společnost známá komunikačními modemy a procesory pro telefony koupí. Detaily transakce včetně ceny, která byla vyplacena, Qualcomm neprozradil, dohoda je ale zřejmě už definitivní. A nejspíš už byla připravovaná delší dobu.
Qualcomm tak do budoucna bude mít v rukou směřování tohoto rozsáhlého ekosystému. Ten je do velké míry založený na open-source principech a otevřeném trhu, takže logicky vznikly obavy, zda Qualcomm nebude mít snahu zavádět různá omezení a negativní změny a obecně ekosystém monetizovat a komercializovat. Firma by například mohla začít bojovat proti různým klonům originálního hardware Arduino, kterých je dnes velké množství.
Qualcomm uvádí, že chce z Arduina udělat část svého portfolia produktů pro embedded trh („edge zařízení“), což asi předpokládá, že firma chce z platformy Arduino těžit komerčně. To ale nemusí nutně znamenat, že se obrátí zády k hobby komunitě nebo používání této platformy ve výuce. Značka Arduino má prý dál fungovat se stejnou „misí“, jakou plnila doteď.
Nejspíš ovšem přijde snaha do desek Arduino prosazovat čipy od Qualcomm, byť asi zatím ne exkluzivně – prý má být zachována spolupráce s více výrobci procesorů či mikrořadičů a obecně open-source princip.
Arduino Uno Q s Qualcommem
S oznámením této akvizice byl už oznámen první hardware založený na čipech Qualcommu: Jednodeskový počítač Arduino Uno Q. Ten je založen na relativně výkonném SoC Qualcomm Dragonwing QRB2210, který je schopen provozovat operační systém Linux (oficiálně je podporován Debian, čip by měl mít i upstream podporu). Má čtyři jádra Arm Cortex-A53 na taktu 2,0 GHz, GPU podporující OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.1 i OpenCL 2.0 (Adreno 702 na 845 MHz) a také jednotku pro AI akceleraci Hexagon QDSP6 c66.
Zařízení může mít 2GB operační paměť a 16GB úložiště eMMC nebo 4GB RAM a 32GB úložiště. Deska je tedy blíže jednodeskovým počítačům typu Raspberry Pi, má ostatně i obrazový výstup přes USB-C.
Nicméně vedle SoC od Qualcommu obsahuje i mikrořadič STMicro STM32U585 (s architekturou Arm Cortex-M33 na 160 MHz, 2048 KB paměti Flash a 768 KB RAM), na kterém poběží jednodušší kód typicky s nějakým real-time OS – Qualcomm mluví o tom, že jde o řešení s „duálním mozkem“.
Deska zachovává klasický formát Arduino Uno a má klasické rozšiřující konektory. Osazenou má také například matici 13×8 RGB LED přímo na PCB, s níž se dá pracovat přes mikrořadič. Cena zařízená má být 44 dolarů nebo 47,60 € (včetně DPH) v Evropě a dostupnost začne tento měsíc.
Pro toto zařízení bude vydáno nové vývojové prostředí Arduino App Lab. To má spojovat do jednoho vývoj pro Linux běžící na větším SoC, real-time operační systémy na mikrořadiči, ale i programování zařízení pomocí Pythonu nebo použití různých AI framework a funkcí.
Zdroje: Qualcomm, Tom’s Hardware, CNX Software, Arduino