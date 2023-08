Asus ZenFone 10: nabušený kompakt (recenze)

ZenFone se drží a ovládá výborně i díky protiskluzovému (plastovému) provedení zad. Rám telefonu je pak již kovový. Dvě velké čočky fotoaparátu jsou různě vystouplé, což působí trochu rušivě. Stejně jako dva malé červené piktogramy po stranách, které jsem chvíli považoval za kaz (a to žádné dioptrie nemám :)). Ale to už trochu hnidopiším.

Displej je rovný s neznatelným zakřivením na krajích. „Swajpování“ prstem je přes tuto hranu velmi příjemné. Kolébka pro úpravu hlasitosti je vystouplá, zatímco odemykací tlačítko s integrovanou čtečkou otisků zarovnané s rámem. To má za následek, že se hůře prstem nahmatává. ZenFone ale spolehlivě zapnete i odemkne jediným stiskem. Tlačítko zároveň funguje i jako takový touchpad pro ovládání Androidu.

Autor: Radomír Kejduš nejlepší kompakty současnosti: vlevo ZenFone 10, vpravo Galaxy S23 Autor: Radomír Kejduš

Na spodní straně je vedle portu USB-C ještě výborně hrající reproduktor a slot na dvě nanoSIM (bez možnosti paměťové karty), nahoře pak sluchátkový jack, kterého se Asus (i na přání uživatelů) ještě nechce vzdát. Reproduktory jsou zde dva, při přehrávání videa se pro stereo využije i dostatečně silný telefonní repráček. Telefon splňuje odolnost IP68.

Na displeji pak působí rušivě výrazná čočka pro selfie, která je proti displeji velmi kontrastní. Na druhou stranu hned víte, do kterého rohu se při samofocení dívat. Lehce vyšší tloušťka telefonu není žádný problém – lepší než se hnát za tenkostí na úkor baterie a přehnaně vystouplé kamery.





Každá čočka je jinak vystouplá Autor: Radomír Kejduš Autor: Radomír Kejduš

Na začátku si vybíráte mezi Standardním Androidem a možností Asus Optimized. Tuto volbu lze přepnout i později. Nejde přímo o čistý Android vs. nadstavbu, spíše o chování některých částí systému. Konkrétně třeba vylepšené ovládání hlasitosti pro jednotlivé zvukové součásti, chování posuvníku pro úpravu hlasitosti a několik dalších drobností.

ZenFone 10 pohání Snapdragon 8+ Gen2 (téměř stejný model jako u Galaxy S23) a akumulátor má kapacitu 4300 mAh. Na výběr máte ze tří paměťových konfigurací a pěti barevných variant. Sebevědomá cena se podle varianty pohybuje mezi 19 490 a 23 490 Kč.

Obsah balení Autor: Radomír Kejduš Protiskluzové provedení zad Autor: Radomír Kejduš Barevné varianty Autor: Asus

V krabičce dostanete plastový kryt na záda telefonu, adaptér o výkonu 30 W s ani ne metrovým kabelem s koncovkami USB-C na obou stranách. Přikoupit lze i propracovanější kryt s výklopným stojánkem.

Model Asus ZenFone 10 displej 5,9" (20:9) AMOLED, 1080 × 2400 px, 144 Hz, HDR10+ skutečná velikost telefonu 6,41" rozměry 146,5 × 68,1 × 9,4 mm hmotnost 172 g provedení těla Gorilla Glass Victus, plastová záda, hliníkový rám, IP68 Hardware SoC Snapdragon 8+ Gen 2 (4 nm) paměť 8+128 GB

8+256 GB

16+512 GB akumulátor a rychlost nabíjení 4300 mAh (30 W, Qi 15 W) Fotoaparát hlavní kamera 50 Mpx, gimbal OIS ultraširokoúhlá kamera 13 Mpx, 120° teleobjektiv ne další kamery – přední foťák 32 Mpx Výbava konektory USB-C a jack mobilní data 5G SIM 2× nanoSIM Wi-Fi Wi-Fi 7 Bluetooth Bluetooth 5.3 biometrika čtečka otisků na boku Dostupnost představení červen 2023 zahájení prodeje v Česku červenec 2023 barevné varianty černá, bílá, modrá, zelená, červená doporučená cena při uvedení 799 € (8/128 GB)

849 € (8/256 GB)

929 € (16/512 GB)

Displej

Technicky jde o AMOLED s rozlišením 1800 × 2400 px a poměrem stran 20:9, který podporuje frekvenci až 144 Hz. Kryje jej Gorilla Glass Victus. Tím nejlepším jsou ale jeho kompaktní rozměry. Režimů barevností je zde nadstandardně více a podobně jako u televizorů nechybí ani filmový.

Režim Optimální má široký barevný rozsah a studenější podání bílé. Podobně je na tom ale i režim Přirozený a rozdíl poznáte až u zmíněného kinematografického režimu, který má lépe vyváženou teplotu barev (při zachování širokého gamutu). Právě na tento bych tak doporučil se přepnout a už u něj zůstat.

Autor: Radomír Kejduš Barevný gamut Autor: Radomír Kejduš

Rozsah jasu jsem naměřil 2 až 475 nitů s optimálním středem (200 nitů) na 86 % posuvníku. Vysoká obnovovací frekvence 144 Hz je dostupných jen pro některé hry, jinak displej běží na 60, 90 nebo 120 Hz podle obsahu a je dobré to kvůli lepší výdrži ponechat na automatice. Always-On není v základu aktivní a musíte jej zapnout ručně.

Fotoaparát

Fotografie jsem pořizoval na automatický režim a některé srovnával s konkurenčním Galaxy S23. ZenFone 10 má na zádech dvě velké čočky. Na pohled vypadají stejně, hlavní 50 Mpx snímač je ale vystouplý více než ten širokoúhlý. Asus neosadil žádný teleobjektiv, takže „přizoomovat“ můžete jen digitálně. Při zachování kvality je možné dvojnásobné přiblížení.

Autor: Radomír Kejduš Autor: Radomír Kejduš

Za dobrého osvětlení je kvalita snímků pořízených širokoúhlým objektivem srovnatelná s hlavním. ZenFone 10 pořídil proti Galaxy S23 reálnější barvy zeleně a neměl tendenci k vyšší saturaci. Projíždějící auto je ostré v obou případech, jen u Samsungu jsou malé detaily (například SPZ) trochu ostřejší. Obecně Asus fotografie tolik nezesvětloval a nesnažil se z noci udělat den. Přesto jsou i noční snímky velmi hezké. Celkově ale fotí oba smartphony velmi dobře i za špatných světelných podmínek.

(Poznámka: Fotografie jsou zmenšené na Full HD, náš systém neumožňuje nahrát je v plné kvalitě)

Autor: Radomír Kejduš Autor: Radomír Kejduš Autor: Radomír Kejduš

Autor: Radomír Kejduš Autor: Radomír Kejduš Autor: Radomír Kejduš

Srovnání kvality hlavního snímače, ultraširokoúhlého a zoomu:

Autor: Radomír Kejduš Ultraširokoúhlý Autor: Radomír Kejduš 2× zoom Autor: Radomír Kejduš

U portrétového režimu lze snadno nastavit (digitální) clonu, tedy úroveň rozmazání:

Autor: Radomír Kejduš Autor: Radomír Kejduš

Srovnání: vlevo Asus ZenFone 10, vpravo Samsung Galaxy S23

Autor: Radomír Kejduš Autor: Radomír Kejduš

Autor: Radomír Kejduš Autor: Radomír Kejduš

Autor: Radomír Kejduš Autor: Radomír Kejduš

Autor: Radomír Kejduš Autor: Radomír Kejduš

Nahrávání videa má i profesionální režim, kde si parametry nastavujete sami. V základu je aktivní nahrávání v rozlišení 4K při 30 snímcích. Jinak umí nahrávat i v 8K (při 24 snímcích), což je zatím zbytné, a i HDR zvládá nejvýše v rozlišení 4K.

Výdrž

Telefon vydrží podle benchmarku lehce přes 11 hodin běžného neustálého používání. To je o něco více, než čeho dosáhl ZenFone 9, a o hodinu a půl méně než konkurenční Galaxy S23. Reálně je to potom asi den a půl. Dodávaná nabíječka posílá do telefonu 24 W a za půl hodiny jste na 48 %. V PCMarku dosáhl ZenFone 10 na rekordních 18 tisíc bodů, ale tyto benchmarky je třeba brát trochu s rezervou.

PCMark (Battery 2) 11:10 h výdrž při přehrávání videa 1080p HEVC – nabíjecí výkon 24 W nabíječka 30 W úroveň nabití za 30 minut (%) 48 % úroveň nabití za 60 minut (%) 83 %

Hodnocení

Autor: Radomír Kejduš

Asus vyrábí každý rok jen jeden model smartphonu, zato velmi lákavých parametrů. ZenFone 10 je další povedenou evolucí výkonného kompaktu s dobrou výdrží a kvalitní kamerou. Dostanete skvělou výbavu včetně jacku či Wi-Fi 7.

Telefon je velký tak akorát do ruky při zachování rozumně velkého displeje. Miniaturní kompakty jsou již minulostí a někomu bude i tato úhlopříčka moc velká, ale pro mužskou ruku je toto kompaktní jednoruční smartphone. Naopak pokud nevidíte moc dobře, tyhle kompakty možná nejsou úplně pro vás. My je ale zbožňujeme.

Telefon se také příjemně drží v ruce, povrch zad připomíná semiš (nebo jemnou alcantaru). Je to další příjemná změna vedle všech skleněných a ostrých kovových konstrukcí. ZenFone 10 se rozhodně povedl.