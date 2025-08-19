Autokamera jako svědek nehody? V Česku ano, v těchto zemích však hrozí až statisícové pokuty.

Jednou z hlavních výhod pořízení palubní kamery je možnost získat důkazní materiál při dopravní nehodě. Kamera v autě jako důkaz se v posledních letech prosazuje nejen u pojišťoven, ale i u soudů. Záznam z kamery poskytuje objektivní pohled na celou událost a je užitečný zejména tehdy, když se účastníci nehody liší ve svých výpovědích.
Značná část dopravních nehod zůstává neobjasněná, protože viník z místa události jednoduše odjede. Nejde jen o případy nehod, ale také vandalismus. Mnoho poškozených ani nemá motivaci událost hlásit, protože bez důkazů jsou šance na dopadení pachatele malé. I tady jsou kamery v autě užitečné, kromě vlastní nehody nebo vandalismu často zachytí SPZ nebo dokonce tvář pachatele.
Autokamera má ale řadu dalších výhod, zejména ty novější (a dražší) umí rozpoznávat dopravní značky. Některé modely umí sledovat i rychlostní limity nebo třeba zákazy předjíždění. Mohou také v reálném čase upozornit, že jste překročili povolenou rychlost, nebo informovat o změně limitu.
Kam kameru v autě umístit?
Pokud máte pouze přední kameru, měli byste ji nainstalovat na horní část předního skla, nad palubní desku nebo na zpětné zrcátko, protože zaznamenává dění před vozidlem. Správné umístění kamery v autě minimalizuje riziko narušení výhledu. Tyto kamery patří mezi cenově nejdostupnější.
Duální kamery nabízí záznam nejen před vozidlem, ale i z interiéru. Nejčastěji je využívají profesionální řidiči, kteří potřebují zaznamenávat dění uvnitř auta. Instalují se obdobně jako přední kamery – nejčastěji na čelní sklo. Externí kamery jsou komplexním řešením, které kromě dění před vozidlem pomocí přídavné zadní kamery snímají i prostor za ním.
To je praktické zejména v případě, když vás někdo nabourá zezadu. Všechny typy kamer jsou připojeny k elektroinstalaci vozu a po nastartování se automaticky zapínají. Ty lepší modely dokáží díky přídavné baterii natáčet, i když není nastartováno.
Autokamery a jejich legislativa v zahraničí
Právě v čase dovolených je ale důležité si na závěr připomenout, že v některých zemích vás může používání palubní kamery v autě dostat do potíží. V České republice i na Slovensku je používání kamer v autě legální a například v Německu, Chorvatsku či Itálii nejsou podmínky použití autokamer nastavené nijak přísně. Musíte pouze respektovat místní pravidla ochrany soukromí a při šíření záznamu rozmazat tváře i SPZ.
Naproti tomu kamera v autě v Rakousku nebo Portugalsku umí nadělat víc škody než užitku – použití záznamu tam může být v rozporu se zákonem. V některých zemích je dokonce zakázáno vozit palubní kameru v autě.
Například ve zmíněném Rakousku platí velmi přísná omezení ohledně ochrany soukromí. Záznamy z kamery by měly být určeny pouze pro osobní účely a neměly by zachycovat veřejná prostranství nebo konkrétní osoby. Porušení těchto pravidel může vést k vysokým pokutám, a to až 10 000 eur. Portugalsko je pak zemí s vůbec nejpřísnějšími pravidly v EU, protože tam je používání i vlastnění autokamery úplně zakázáno.
Zdroj: Kalkulátor.cz