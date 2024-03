Back to the Future nebo BTFO? Budoucnost desktopových PC podle Asusu obrací desky na ruby

V posledních letech Asus i další výrobci desek zkoumají nápad přesunout konektory na základních deskách, do kterých se zastrkávají nejrůznější kabely, na zadní stranu PCB. To by u speciálních skříní s otvory v daných místech umožnilo vést všechny kabely zadním prostorem pro „cable manglement“, primárně asi z estetických důvodů. Asus teď vydal desku řady Advanced BTF, která toto spojuje i s bezkabelovým napájením GPU.

Asus ROG Maximus Z790 Hero BTF

Jde o desku nazvanou ROG Maximus Z790 Hero BTF pro procesory Intel platformy LGA 1700. Mělo by jít o první model highendové řady „Maximus“ v tomto provedení BTF (což má znamenat Back to the Future), jak Asus desky s konektory na ruby pojmenoval. Prakticky celá deska je pokrytá kryty, které jsou současně i chladiči pro čipset a M.2 SSD (nevýhoda je, že se k modulům nedostanete bez demontáže karet), nevykukuje z toho nic než dva sloty pro rozšiřující karty, sloty pro paměti a socket pro CPU.

Asus ROG Maximus Z790 Hero BTF Autor: Asus

Všechny konektory, které obvykle zapojujete, jsou na okrajích desky z rubové strany, kde pro ně musí plato skříně mít ponechané prázdné místo. Toto je první nevýhoda. Jednak s tím drtivá většina skříní nepočítá, vedle toho je ale třeba mít tato vybrání na hodně místech, která nebudou asi hned tak standardizovaná mezi jednotlivými výrobci desek.

To by ani nebylo snadné, protože tomu budou bránit různé šířky desek a zejména formáty mATX a miniITX, které budou díry potřebovat jinde. V podstatě budete potřebovat skříň na míru konkrétní desce, což je vzdáleno původní myšlence modulárního ATX standardu pro PC komponenty.





Asus ROG Maximus Z790 Hero BTF Autor: Asus

ROG Maximus Z790 má dozadu skutečně zapojené všechno – konektory pro ventilátory, (A)RGB LED, přední a rozšiřující porty USB (asi kvůli tomu nebude snadné protáhnout přídavné porty USB dozadu na přídavný bracket do záslepky), tlačítka i audio čelního panelu. Logicky také porty SATA a zejména všechny napájecí konektory – 24pinový ATX, osmipiny pro CPU, ale v tomto případě dokonce i napájení grafiky.

Napájení grafiky stylem BTF

V tomto případě totiž jde o provedení, kterému Asus říká „Advanced BTF“, který koncept konektorů ze zadní straně doplňuje o alternativní způsob napájení grafické karty, aby se ani její kabeláž nemusela táhnout vnitřkem skříně, kde bude úplně kabeluprázdno.

Asus ROG Maximus Z790 Hero BTF a systém bezkabelové montáže GPU Asus Autor: Asus

Tato deska má totiž za konektorem PCIe ×16 pro grafiku v jedné linii ještě další konektor, který kartě dodává napájení. Při osazení grafiky, která musí být na toto napájení speciálně vyrobená, si prostě konektor napájení sedne do této pozice a už se nemusí řešit žádný napájecí kabel, u kterého může potenciálně nastat problém s přehříváním a poškozením.

Nicméně, problém se tím jenom přesunul. Napájení je totiž nakonec stejně 16pinovým kabelem řešené, deska má totiž tento konektor také ze své spodní strany (její PCB podstatě funguje jako adaptér). Tudíž i potenciální problém přechází do prostoru za desku. Konektor jde z PCB kolmo, takže zde dojde k deformaci kabelu ohybem v omezeném prostoru – úhlový konektor otočený o 90 stupňů tu asi bude hodně doporučený.

Osobně se mi to nezdá jako moc dobrý nápad, protože pokud zde dojde k přehřívání (a tyto kabely mají zvýšené teploty zcela běžně i při normálním fungování, pokud osadíte GeForce RTX 4090), je to v prostoru se zvýšeným rizikem. Za prvé za deskou chybí airflow, takže toto samo bude zhoršovat teplotu konektoru. Za druhé zde bývá větší skrumáž kabelů. Ty se v prostoru pro cable management často křižují a dotýkají, takže teplo může poškodit další kabely a komponenty a je mnohem vyšší riziko zkratu, který pak může vést k tomu, že se z pouhého tavení izolace a poškození konektoru může stát závažnější incident s požárem.

Asus ROG Maximus Z790 Hero BTF – konektor 12V-2×6 na druhé straně PCB Autor: Asus

Třetí problém s tím související je, že problém s přehříváním není v tomto problému tak na očích. Je menší šance, že si při katastrofě stihnete včas všimnout, že něco není v pořádku. Osobně bych 16pin raději provozoval v prostoru skříně právě pro lepší pocit, že potenciálně problémové místo lze opticky kontrolovat. Asus by na toto snad měl při vývoji myslet a mít to dobře otestované, ale jako majitel bych se asi nemohl zbavit nepříjemného pocitu.

Kompatibilita…

Tento systém potřebuje samozřejmě speciální grafickou kartu, která má napájení přizpůsobené. Logicky takovou grafikou koupíte jenom od Asusu, takže dokud by případně toto řešení nebylo nějakým standardem nebo dohodou sjednoceno mezi výrobci, budete mít o dost omezený výběr.

Asus ROG Maximus Z790 Hero BTF a systém bezkabelové montáže GPU Asus Autor: Asus

Do desky se nicméně dá nainstalovat standardní grafika s kabely, pokud byste BTF model nesehnali. Asus také vyrobil i adaptér, kterým se dá k BTF grafice připojit kabelové napájení pro případ, že byste k takové kartě nějak přišli, ale nesehnali nikde BTF desku. Tento adaptér ale musí být zespod, pravděpodobně bude kompatibilní jen s použitím malých 17 cm širokých Mini-ITX desek.

Je to dobrá cesta?

Přesun všech kabelů do odděleného prostoru skříně asi bude prospěšný i pro airflow a chlazení komponent (těch, které jsou v hlavním skříňovém prostoru, disky schované mezi kabeláží na tom tak šťastně nebudou), ale moc bychom si nedělali iluze, že vše není motivováno hlavně vzhledem, tedy snahou mít pěkný interiér za prosklenou bočnicí skříně. To pro někoho znamená bez funkčních prvků, jako jsou kabely, viditelné součástky na PCB nebo konstrukční prvky chladičů (osobně si dovolím tvrdě nesouhlasit).

Toto ale asi povede k dalšímu nafukování tohoto prostoru ve skříních, v kterém bude nutné vést (tedy ohnout) 24pinový konektor základní desky a podobné kabely. O tom, že to nemusí být úplně skvělé vzhledem k náchylnosti 16pinového konektoru na ohýbání a deformaci, už byla řeč. Možná to povede k dalšímu narůstání objemu ATX skříní, aby na ohnutí bylo víc místa.

Asi by bylo lepší, kdyby se spolu s těmito iniciativami zavedl i nějaký standardní konektor, kterým by se deska napevno nebo alespoň nakrátko zapojovala přímo do zdroje (nebo zdroj do desky) a který by přenášel všechen příkon na 12V větvi. Tedy něco podobného, jako je použito pro zapojení grafiky do desky, ale mezi zdrojem a deskou.

Konektor u zdroje pro servery Dell Autor: Asus

Takové napájecí konektory mívají někdy servery, kde to ovšem bývá proto, aby se daly snadno vyměňovat, zapojené jsou do backplane v serveru, ne přímo do desky. Ale v PC s 600W grafikami a až 500W procesory by takové přímé propojení mohlo být hodně užitečné, protože by eliminovalo velký objem neskladných napájecích kabelů a skutečně by se tím pročistila změť komponentů v moderním PC, místo aby se jen kabeláž „zametala pod koberec“ s tím, že ten prostor pod kobercem pak zabírá mnoho litrů objemu a celé PC je kvůli němu výrazně větší a o dost těžší.

Deska ROG Maximus Z790 Hero BTF je mimochodem dost drahá legrace, což ale je asi spojeno nejen s provedením BTF, ale i s celkovém tzv. „prémiovým“ (což je slovo, které přeloženo z marketingu do češtiny znamená většinou „drahý“) zařazením produktové řady ROG a ROG Maximus. Ve Francii se tato deska objevila za cenu 800 €, zatímco u nás ji Heureka ještě nikde nevidí. Srovnatelný model firmy bez provedení BTF stojí zhruba o stovku (eur) méně.

