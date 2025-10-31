Cnews.cz  »  Hry  »  Bát se nebylo nikdy levnější. Epic Games a Amazon rozdávají zdarma hororové hry

Hry

Bát se nebylo nikdy levnější. Epic Games a Amazon rozdávají zdarma hororové hry

Dominik Dobrozenský
Dnes
Hry zdarma na Epic Games a Amazonu
Epic Games i Amazon Luna při oslavě Halloweenu nabízí hráčům řadu hororových her zdarma.

Epic Games opět rozdává hry zdarma. A tentokrát se nese v duchu Halloweenu. Do nabídky přibyly dvě nové adventury s temnější tématikou, které mají jediný cíl, a to vás pořádně vyděsit. S hororovou dávkou her zdarma přichází i Amazon prostřednictvím své služby Luna (dříve Prime Gaming).

Hry zdarma na Epic Games

První hra s názvem Bendy and the Ink Machine je akční puzzle adventura z první osoby, která vás zavede do světa prvních animací. V roli Henryho se vracíte do opuštěného animátorského studia Joey Drew Studios, kde budete prozkoumávat a čelit démonům své minulosti.

Druhá hra s názvem Five Nights at Freddy’s: Into the Pit vás nechá cestovat napříč časovými obdobími, řešit hádanky, sbírat důkazy a hlavně přežít při útěku před strašidelnou hrozbou, která vás celou dobu pronásleduje.

Obě hry si můžete zdarma aktivovat na Epic Games, a to do 6. listopadu do 17:00.

Hry zdarma na Amazon Luna

Také Amazon nabízí v rámcí své služby Amazon Luna řadu her, které si můžete zdarma aktivovat na různé platformy (GOG, Amazon Games App a další), pokud si platíte předplatné Prime. Aktuálně jsou v nabídce tyto herní tituly:

  • XCOM 2

  • Fallout: New Vegas Ultimate Edition

  • Fallout 3: Game of the Year Edition

  • Vampire: The Masquerade – Reckoning of the New York

  • Halloween Stories: Horror Movie

  • You Will Die Here Tonight

  • Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest

  • True Fear: Forsaken Souls Part 1

  • True Fear: Forsaken Souls Part 2

  • Hellslave

  • Lost & Found Agency

  • EMPTY SHELL

  • Tormented Souls

  • Sid Meier’s Civilization IV: The Complete Edition

  • Sid Meier’s Civilization III: Complete

  • DragonStrike

  • Residual

  • Afterimage

  • Heroes of Loot 2

  • The Academy: The First Riddle

Čas pro aktivaci u jednotlivých her se liší. Některé budou dostupné až do ledna, na jiné máte čas jen do půlky listopadu. Všechny hry si však můžete aktivovat skrze službu Amazon Luna.
Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

