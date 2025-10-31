Bát se nebylo nikdy levnější. Epic Games a Amazon rozdávají zdarma hororové hry

Epic Games opět rozdává hry zdarma. A tentokrát se nese v duchu Halloweenu. Do nabídky přibyly dvě nové adventury s temnější tématikou, které mají jediný cíl, a to vás pořádně vyděsit. S hororovou dávkou her zdarma přichází i Amazon prostřednictvím své služby Luna (dříve Prime Gaming).
Hry zdarma na Epic Games
První hra s názvem Bendy and the Ink Machine je akční puzzle adventura z první osoby, která vás zavede do světa prvních animací. V roli Henryho se vracíte do opuštěného animátorského studia Joey Drew Studios, kde budete prozkoumávat a čelit démonům své minulosti.
Druhá hra s názvem Five Nights at Freddy’s: Into the Pit vás nechá cestovat napříč časovými obdobími, řešit hádanky, sbírat důkazy a hlavně přežít při útěku před strašidelnou hrozbou, která vás celou dobu pronásleduje.
Obě hry si můžete zdarma aktivovat na Epic Games, a to do 6. listopadu do 17:00.
Hry zdarma na Amazon Luna
Také Amazon nabízí v rámcí své služby Amazon Luna řadu her, které si můžete zdarma aktivovat na různé platformy (GOG, Amazon Games App a další), pokud si platíte předplatné Prime. Aktuálně jsou v nabídce tyto herní tituly:
-
XCOM 2
-
Fallout: New Vegas Ultimate Edition
-
Fallout 3: Game of the Year Edition
-
Vampire: The Masquerade – Reckoning of the New York
-
Halloween Stories: Horror Movie
-
You Will Die Here Tonight
-
Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest
-
True Fear: Forsaken Souls Part 1
-
True Fear: Forsaken Souls Part 2
-
Hellslave
-
Lost & Found Agency
-
EMPTY SHELL
-
Tormented Souls
-
Sid Meier’s Civilization IV: The Complete Edition
-
Sid Meier’s Civilization III: Complete
-
DragonStrike
-
Residual
-
Afterimage
-
Heroes of Loot 2
-
The Academy: The First Riddle