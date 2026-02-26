Cnews.cz  »  Internet  »  Blokujete reklamy na YouTube? Přijdete o komentáře i popisy videí, a to i s předplatným

Blokujete reklamy na YouTube? Přijdete o komentáře i popisy videí, a to i s předplatným

Matěj Vlk
Dnes
Ikona Youtube Autor: Unsplash
Youtube neblokuje jen samotná videa, ale nově i komentáře nebo popisy.
Pokud se vám na Youtube nenačítá popis videa a sekce s komentáři, pak nejde o chybu, ale nové opatření Googlu. Může tím bojovat proti uživatelům s doplňky pro blokování reklam.

Youtube se dlouhé roky snaží bojovat s uživateli AdBlocku a dalších doplňků pro blokování reklam a inzerentních trackerů. Ve většině případů různými způsoby blokuje samotné přehrávání videa, kdy se přestává načítat videoobsah, nebo kompletní přehrávač. V poslední době si ale několik uživatelů začalo stěžovat na nové opatření – uživatelům s nainstalovaným doplňkem pro blokování reklam se na Youtube nezobrazují popisy a komentáře pod videi.

Omezený test

O novém chování nejdřív začali psát uživatelé na Redditu, následně se přidala i společnost AdGuard, která opatření popsala na svém blogu. Ta popisuje, že jde s největší pravděpodobností o test na omezeném množství uživatelů – nejde tedy o nové globální nastavení platformy. Podle AdGuardu je možné, že nejde ze strany Googlu o primární účel zavedených změn – ve struktuře webu došlo ke změnám, které blokovací doplňky mohou vyhodnotit jako reklamní bannery a nenačítat je.

Školení Kubernetes

Blokujete reklamy na YouTube?

Zobraz výsledek

Na chybějící komentáře a popisy videí si přitom stěžují nejen uživatelé s bezplatným účtem, ale i ti platící s Premium tarifem. Podle AdGuard je v současné době čím dál složitější pro vývojáře blokovacích doplňků reagovat na zaváděné změny. Od roku 2023, kdy Google do prohlížeče Chrome zavedl novou specifikaci pro doplňky Manifest V3, mají vývojáři omezenější možnosti, které často na zablokování reklam či trackerů nestačí.

Zdroj: Windows Central

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

YouTube je už doslova čistý adware. Nefunguju základné funkcionality ani platiacim používateľom, ale zato zobraziť 37 reklám v 3 minútovom videu, ktoré navyše ani nevie moderovať a zobrazí Elon Musk Crypto Scam ad, alebo decku pri pozeraní rozprávky "AI girlfriend" s kreslenou pičou na monitore, tak asi fakt nie je normálne čo už Google robí. A Google zneužíva monopol tak nechutným spôsobom že je to kilometre za hranicou legality. Ale samozrejme čo môžeme čakať keď má v rukách ako YouTube, tak…
Mlocik97

