Blokujete reklamy na YouTube? Přijdete o komentáře i popisy videí, a to i s předplatným

Youtube se dlouhé roky snaží bojovat s uživateli AdBlocku a dalších doplňků pro blokování reklam a inzerentních trackerů. Ve většině případů různými způsoby blokuje samotné přehrávání videa, kdy se přestává načítat videoobsah, nebo kompletní přehrávač. V poslední době si ale několik uživatelů začalo stěžovat na nové opatření – uživatelům s nainstalovaným doplňkem pro blokování reklam se na Youtube nezobrazují popisy a komentáře pod videi.
Omezený test
O novém chování nejdřív začali psát uživatelé na Redditu, následně se přidala i společnost AdGuard, která opatření popsala na svém blogu. Ta popisuje, že jde s největší pravděpodobností o test na omezeném množství uživatelů – nejde tedy o nové globální nastavení platformy. Podle AdGuardu je možné, že nejde ze strany Googlu o primární účel zavedených změn – ve struktuře webu došlo ke změnám, které blokovací doplňky mohou vyhodnotit jako reklamní bannery a nenačítat je.
Blokujete reklamy na YouTube?
Na chybějící komentáře a popisy videí si přitom stěžují nejen uživatelé s bezplatným účtem, ale i ti platící s Premium tarifem. Podle AdGuard je v současné době čím dál složitější pro vývojáře blokovacích doplňků reagovat na zaváděné změny. Od roku 2023, kdy Google do prohlížeče Chrome zavedl novou specifikaci pro doplňky Manifest V3, mají vývojáři omezenější možnosti, které často na zablokování reklam či trackerů nestačí.
