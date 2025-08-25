Cena Apple TV+ letí vzhůru. Dotkne se zdražení i Česka?

Skokové 30% zdražení napříč celou USA
Američtí předplatitelé služby Apple TV+ si budou muset sáhnout hlouběji do kapsy. Od 21. srpna 2025 se měsíční poplatek zvyšuje z 9,99 na $12,99 amerických dolarů, což je citelný nárůst o téměř 30 %. Pro Apple se jedná o logický krok v cenové strategii, která reflektuje obrovské investice do obsahu.
Nejde přitom o první zdražení. Služba, která v roce 2019 startovala na velmi agresivní ceně 4,99 dolarů měsíčně, aby přilákala první uživatele, zdražila už v říjnu 2023 na téměř dvojnásobek. Společnost Apple tento krok obhajuje masivním rozšiřováním své knihovny o prémiové a kritikou oceňované tituly.
Vlajkovými loděmi jsou seriály jako Severance, Slow Horses nebo The Studio, a do budoucna se počítá s exkluzivními velkofilmy, včetně očekávaného snímku z prostředí Formule 1 s Bradem Pittem.
Klíčovým argumentem Applu zůstává, že na rozdíl od sílící konkurence nabízí veškerý obsah zcela bez reklam.
Jaká je situace v České republice?
Českých uživatelů se aktuální vlna zdražování prozatím přímo netýká. Cena Apple TV+ v České republice tak zůstává na stávající úrovni 199 Kč měsíčně. Ani českému trhu se však cenové úpravy v minulosti nevyhnuly. Původní předplatné začínalo na 139 Kč. Lze tedy předpokládat, že globální cenová politika Applu se dříve či později promítne i u nás.
Tipy, jak za Apple TV+ ušetřit
Přestože Apple v Česku oficiálně nenabízí samostatný roční tarif, nejvýhodnější cestou k úspoře jsou pro uživatele Apple ekosystému balíčky služeb Apple One:
-
Individuální tarif (339 Kč/měsíc): Obsahuje Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade a 50 GB úložiště na iCloudu. Pro jednotlivce, který využije i další služby, představuje výraznou úsporu.
-
Rodinný tarif (449 Kč/měsíc): Nabízí totéž co individuální tarif, ale s 200 GB na iCloudu. Všechny služby navíc můžete sdílet až s pěti dalšími členy rodiny. Pro rodiny nebo skupiny přátel je to bezkonkurenčně nejlepší nabídka.
Dalším způsobem by mohlo být zvážení ročního předplatného Apple TV+. To vyjde na 1 990 Kč, což prakticky znamená, že službu využíváte 2 měsíce zdarma.
Srovnání s konkurencí na českém trhu
Jak si stojí Apple TV+ se svou cenou 199 Kč ve srovnání s ostatními velkými hráči v České republice?
-
Netflix: Stále nabízí několik tarifů. Nejdostupnější tarif Basic stojí 239 Kč (HD, jedno zařízení), populární Standard vyjde na 309 Kč (Full HD, dvě zařízení) a prémiový tarif se 4K kvalitou stojí 379 Kč(4K UHD, čtyři zařízení).
-
Max (HBO Max): Základní předplatné stojí 219 Kč měsíčně a nabízí obsah ve Full HD kvalitě na dvou zařízeních.
-
Disney+: Domov pro fanoušky Marvelu a Star Wars sjednocuje nabídku pod prémiový tarif za 299 Kč měsíčně, který zahrnuje streamování ve 4K kvalitě až na čtyřech zařízeních.
-
Amazon Prime Video: Tato služba také upravila svou cenu. Pro nové zákazníky nyní stojí 149 Kč měsíčně.
Standardní cena Apple TV+ je tedy na českém trhu velmi konkurenceschopná. Jako jediná služba v této cenové hladině nabízí veškerý svůj obsah automaticky v nejvyšší možné obrazové i zvukové kvalitě bez dalších příplatků, což je u konkurence výsadou výrazně dražších tarifů.
