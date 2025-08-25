Cnews.cz  »  Televize  »  Cena Apple TV+ letí vzhůru. Dotkne se zdražení i Česka?

Televize

Cena Apple TV+ letí vzhůru. Dotkne se zdražení i Česka?

Lenka Vojtechová
Dnes
3 nové názory

Sdílet

Telefon s logem APPLE TV+, notebook v pozadí obrázku Autor: Ground Picture / Shutterstock.com
Cena Apple TV+ letí vzhůru. Dotkne se zdražení i Česka?
Apple opět sahá do ceníku své streamovací služby. Předplatné Apple TV+ v USA skokově zdražuje o desítky procent. Co za tím stojí, jaká je aktuální situace v České republice a jak můžete za své oblíbené pořady ušetřit?

Skokové 30% zdražení napříč celou USA

Američtí předplatitelé služby Apple TV+ si budou muset sáhnout hlouběji do kapsy. Od 21. srpna 2025 se měsíční poplatek zvyšuje z 9,99 na $12,99 amerických dolarů, což je citelný nárůst o téměř 30 %. Pro Apple se jedná o logický krok v cenové strategii, která reflektuje obrovské investice do obsahu.

Nejde přitom o první zdražení. Služba, která v roce 2019 startovala na velmi agresivní ceně 4,99 dolarů měsíčně, aby přilákala první uživatele, zdražila už v říjnu 2023 na téměř dvojnásobek. Společnost Apple tento krok obhajuje masivním rozšiřováním své knihovny o prémiové a kritikou oceňované tituly. 

Vlajkovými loděmi jsou seriály jako Severance, Slow Horses nebo The Studio, a do budoucna se počítá s exkluzivními velkofilmy, včetně očekávaného snímku z prostředí Formule 1 s Bradem Pittem. 

Klíčovým argumentem Applu zůstává, že na rozdíl od sílící konkurence nabízí veškerý obsah zcela bez reklam.

Jaká je situace v České republice?

Českých uživatelů se aktuální vlna zdražování prozatím přímo netýká. Cena Apple TV+ v České republice tak zůstává na stávající úrovni 199 Kč měsíčně. Ani českému trhu se však cenové úpravy v minulosti nevyhnuly. Původní předplatné začínalo na 139 Kč. Lze tedy předpokládat, že globální cenová politika Applu se dříve či později promítne i u nás.

Tipy, jak za Apple TV+ ušetřit

Přestože Apple v Česku oficiálně nenabízí samostatný roční tarif, nejvýhodnější cestou k úspoře jsou pro uživatele Apple ekosystému balíčky služeb Apple One:

  • Individuální tarif (339 Kč/měsíc): Obsahuje Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade a 50 GB úložiště na iCloudu. Pro jednotlivce, který využije i další služby, představuje výraznou úsporu.

  • Rodinný tarif (449 Kč/měsíc): Nabízí totéž co individuální tarif, ale s 200 GB na iCloudu. Všechny služby navíc můžete sdílet až s pěti dalšími členy rodiny. Pro rodiny nebo skupiny přátel je to bezkonkurenčně nejlepší nabídka.

Dalším způsobem by mohlo být zvážení ročního předplatného Apple TV+. To vyjde na 1 990 Kč, což prakticky znamená, že službu využíváte 2 měsíce zdarma.

Kde sledovat online filmy zdarma a legálně v roce 2025? Přečtěte si také:

Kde sledovat online filmy zdarma a legálně v roce 2025?

Srovnání s konkurencí na českém trhu

Jak si stojí Apple TV+ se svou cenou 199 Kč ve srovnání s ostatními velkými hráči v České republice?

CIF25

  • Netflix: Stále nabízí několik tarifů. Nejdostupnější tarif Basic stojí 239 Kč (HD, jedno zařízení), populární Standard vyjde na 309 Kč (Full HD, dvě zařízení) a prémiový tarif se 4K kvalitou stojí 379 Kč(4K UHD, čtyři zařízení).

  • Max (HBO Max): Základní předplatné stojí 219 Kč měsíčně a nabízí obsah ve Full HD kvalitě na dvou zařízeních.

  • Disney+: Domov pro fanoušky Marvelu a Star Wars sjednocuje nabídku pod prémiový tarif za 299 Kč měsíčně, který zahrnuje streamování ve 4K kvalitě až na čtyřech zařízeních.

  • Amazon Prime Video: Tato služba také upravila svou cenu. Pro nové zákazníky nyní stojí 149 Kč měsíčně.

Standardní cena Apple TV+ je tedy na českém trhu velmi konkurenceschopná. Jako jediná služba v této cenové hladině nabízí veškerý svůj obsah automaticky v nejvyšší možné obrazové i zvukové kvalitě bez dalších příplatků, což je u konkurence výsadou výrazně dražších tarifů.

Zdroj: PCWorld.com

Vstoupit do diskuse (3 názory)

Autor článku

Lenka Vojtechová

Lenka Vojtechová

Redaktorka portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na umělou inteligenci, moderní technologie a návodová témata prezentovaná srozumitelnou formou. Profil autora →

Témata:

Kdy opraví možnost Upravit? Jen doplním, že Apple TV jsem měl tři měsíce 49 Kč / měsíc. To je tak optimální částka.
QproTest

Nejnovější

Anketa

Používáte k vyhledávání na internetu nativní vyhledávač ve Windows?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Témata

Zobrazit všechny

Návody a tipy
Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Kde sledovat online filmy zdarma a legálně v roce 2025?

Kde sledovat online filmy zdarma a legálně v roce 2025?

Vymeťte nepořádek aneb jak efektivně spravovat úložiště Google a předejít jeho zaplnění

Vymeťte nepořádek aneb jak efektivně spravovat úložiště Google a předejít jeho zaplnění

Rodičovská kontrola bez stresu: Co umí Family Link od Googlu a jak ho nastavit

Rodičovská kontrola bez stresu: Co umí Family Link od Googlu a jak ho nastavit

Z našich webů

Dále u nás najdete

Česká spořitelna se rozvádí s poradci Partners

Jak poplést drony, aby nedělaly to, co mají

Je léto žněmi pro pojišťovny? Češi připlácejí za storna i mazlíčky

Každý je schopen zabít, stačí silný tlak, říká kriminalista

Sdílená kola od nextbiku dojela už i do menších měst

Češi milují sluchátka i powerbanky, v příslušenství mají miliardy

Osvobození zaměstnaneckých benefitů čeká další změna

Kolik Češi utrácí za mobilní příslušenství, jak dlouho jim vydrží?

Vydavatelé řekli, kolik chtějí za úryvky svého obsahu

Strach, že to nestihnete? Hyperaktivní měchýř se dá léčit

Může vás věřitel exekucí znovu uhánět o ten samý dluh?

Minimální mzda bude v roce 2026 nižší, než se předpokládalo

Zákaz mlčenlivosti o mzdě či platu neplatí pro všechny

Vyzkoušejte GPT-5 mini zdarma a anonymně

LinkedIn jako novodobé Zlaté stránky. Odborník radí, jak získávat klienty

Při screeningu rakoviny plic budou lékaři hledat i CHOPN

Náklady, které podnikatelé často přehlížejí

Které banky zvýhodňují hypotéky na nízkoenergetické domy?

Přehled měst, která už schválila vyhlášku k dani z nemovitých věcí

Šerlich, Prezidentská, Pustevny. Znáte slavné stavby?

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI