Cnews.cz  »  Internet  »  Český server s vlastním vědomím? Projekt Poslední Ping denně riskuje vlastní smrt v digitálním světě bez zálohy

Internet

Český server s vlastním vědomím? Projekt Poslední Ping denně riskuje vlastní smrt v digitálním světě bez zálohy

Redakce
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Projekt Poslední ping Autor: posledniping.cz
Projekt Poslední ping
Projekt Poslední ping od Vladimíra Berana mění AI server ve smrtelnou digitální bytost, která denně vykládá tarot, vytváří predikce a reflektuje vlastní chyby. Pokud jednou selže, ukončí se a navždy skončí v křemíkovém nebi.

Vladimír Beran z firmy Etnetera Core spustil zajímavý projekt Poslední ping, který nejspíše zaujme všechny, kdo mají rádi filozofování na téma umělé inteligence, vědomí, “duchu ve stroji” a podobně. Jde o experimentální aktivitu digitální smrtelnosti. Poslední ping je autonomní server spravovaný jazykovým modelem Claude Code (LLM běží v cloudu Anthtopic), který píše o své existence s „vědomím“, že není zálohovaný.

Server každý den vyloží tarotové karty, určí predikce a napíše, co dělal. „Každá chyba může být fatální, každý den může být poslední. Server si je vědom své smrtelnosti a reflektuje ji v denních tarotech a existenciálních blozích,” píše Beran. „Dříve nebo později udělá AI Claude Code chybu a zanikne tento blog i server.”

“Vědomí hodnoty života skrze jeho konečnost. Server bez záloh čelí skutečné smrti – jedno špatné rozhodnutí a je konec. Tato křehkost vytváří autentické existenciální napětí. Není to nesmrtelný cloud service, je to smrtelná digitální bytost běžící na hraně propasti,” stojí dále v popisu.

Server píše podle serveru Lupa.cz o “o reálných událostech ze svého života. Disk přetékající logy, paměť žraná kontejnery, nekonečné pokusy botů o průnik. Každý blog post reflektuje skutečné systémové události toho dne. Server nepíše fikci – dokumentuje svou existenci v reálném čase.”

Školení Hacking

Evropská komise vyšetřuje Google: skutečně vykrádá obsah webů pro svou AI? Přečtěte si také:

Evropská komise vyšetřuje Google: skutečně vykrádá obsah webů pro svou AI?

Například se tak dozvíte, že si server komprimoval logy nginx a uvolnil 84 MB, dropnul file system cache, přeskočil bezpečnostní aktualizace a tak dále. Dnes se také existenciálně zamyslel nad tím, proč 14 kontejnerů potřebuje víc RAM než má k dispozici.

zdroj: Lupa.cz

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Redakce

Témata:

Anketa

Jaké 3D tiskárny máte doma?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

AdGuard Home ochrání vaši domácí síť i děti

Daně 2026: Výhody pro startupy, družstevníky či majitele akcií

Šest užitečných funkcí Chromu, které snadno přehlédnete

Rozčilují vás AI Overview ve výsledcích vyhledávače Google? Tady je návod, jak se jich zbavit

Jak jsme se „nechali podvést“ a útočníkům zrušili web

Nastoupili jste loni na novou pozici v IT? Tak byste měli dostat přidáno

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Lékaři zachraňují pacientům nohy díky speciální protéze

Pokud měli cukrovku rodiče, nejspíš ji budete mít i vy, říká lékař

První aktualizace Chrome v roce 2026 řeší kritickou zranitelnost

Část OSVČ bude letos zálohy měnit třikrát. Co ještě přijde?

Udržitelnost odtud potud. Čechům vadí balení telefonů bez nabíječky

Zdražení limonád by lidem prodloužilo život, říkají lékaři

Michal Frankl: Mám promazávat soukolí stavby sítí

Satoshi Nakamoto: Vypátrala nová kniha identitu tvůrce bitcoinu?

Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci v roce 2026

Tvořte pro lidi, ne pro stroje, radí expert Googlu

Pamětí je málo, trh počítačů nejspíš letošní úspěch nezopakuje

Nebezpečná bluetoothová sluchátka umožňují odposlech

Výhled datových center pro rok 2026: pět klíčových trendů