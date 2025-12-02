Čeští operátoři spustili vánoční nabídku už teď. Kdo nabízí víc a co můžete ulovit?

První adventní neděle je za námi a s ní se nenápadně rozjíždí i vánoční atmosféra. A jakmile přicházejí Vánoce, předhánějí se naši operátoři s tradičními nadílkami, ovšem každý tak trochu po svém. Zákazníci se tak letos mohou těšit na adventní kalendáře, odměny, soutěže i druhá zařízení zdarma při nákupu.
Vánoce v podání O2
Zákazníky O2 čeká Vánoční nadílka v podobě adventního kalendáře. Ten se už nyní nachází v aplikaci Moje O2 a počas celého prosince je možné každý den otevřít okénko se slevami na telefony, příslušenství, audioknihami či e-knihami z O2 knihovny.
Otevíráním okének budou uživatelé zároveň získávat zlaťáky, které půjde směnit za účast ve slosování o iPhone Air, Samsung Galaxy S25 nebo Xiaomi 15T. Kromě adventního kalendáře nabízí O2 také vánoční slevy na telefony, tablety a příslušenství nebo dárky za 1 korunu v rámci vybraných balíčků. Kompletní nabídka je k dispozici na webu operátora.
Vánoce v podání T-Mobile
Rovněž T-Mobile pokračuje ve svém tradičním adventním kalendáři, který je již mnoho let součástí programu Magenta Moments. Namísto klasických slev je však možné při troše štěstí otevřít například rodinný zájezd do finského Rovaniemi (vesničky Santa Clause), pobyt v Benátkách nebo Dublinu.
V jednotlivých políčkách se skrývají i další odměny jako neomezená data, vouchery na jídlo přes Wolt nebo Bageterii Boulevard, lístky do multikina CineStar, knihy od Albatros Media či slevy na letenky Emirates. V aplikaci Můj T-Mobile lze navíc přispět na dobrou věc prostřednictvím organizace Nevypusť duši.
Majitelé předplacenek mohou získat až 10 GB dat navíc, neomezené volání v síti nebo bonusový kredit (100 Kč). Zajímavější je však akce, kdy při nákupu 24GB balíčku získáte dalších 75 GB dat v aplikaci Můj T-Mobile.
Uživatelé Magenta TV se mohou letos těšit na „Vánoční kino“, které nabídne české i zahraniční pohádky a filmy spojené s Vánocemi bez reklam. V nabídce budou filmy jako Pelíšky, Přání Ježíškovi, Pupendo, Anděl Páně, Nejkrásnější hádanka nebo Peklo s princeznou.
Vánoce v podání Vodafone
Pro zákazníky Vodafone běží až do Vánoc soutěž o telefony, tablety, robotické vysavače, elektrické koloběžky a mnoho dalšího. Tento týden se například soutěží o Xiaomi 15T Pro, Xiaomi Robot Vacuum X20 Max EU a Xiaomi Electric Scooter 5 Pro GL RRP.
Druhý adventní týden se bude soutěžit o produkty Samsungu a třetí pak náleží produktům Google Pixel. Soutěž běží v rámci mobilní aplikace Můj Vodafone+ v sekci Vodafone Happy.
Společně se soutěží spustil Vodafone kampaň „Dvojitá radost“, během které je možnost koupit dvě zařízení, přičemž druhé pořídíte za symbolickou 1 korunu. Výběr produktů najdete na webu vodafone.cz/vanoce. K tomu nabízí Vodafone také vánoční slevy až 8 000 korun na nová zařízení a mobilní tarify. Například tarif BezLimitu M Extra je možné nyní pořídit za 693 korun (sleva 23 %).
zdroje: O2 (1, 2), T-Mobile, Vodafone (1, 2, 3)