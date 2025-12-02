Cnews.cz  »  Internet  »  Čeští operátoři spustili vánoční nabídku už teď. Kdo nabízí víc a co můžete ulovit?

Internet   Mobilovinky

Čeští operátoři spustili vánoční nabídku už teď. Kdo nabízí víc a co můžete ulovit?

Dominik Dobrozenský
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Vánoční nadílka českých operátorů Autor: O2
Vánoční nadílka českých operátorů
Společně se začátkem adventu rozjeli čeští operátoři svou tradiční vánoční smršť odměn. V nabídce jsou adventní kalendáře, luxusní dovolené, slevy nejen na smartphony nebo druhý telefon za 1 korunu.

První adventní neděle je za námi a s ní se nenápadně rozjíždí i vánoční atmosféra. A jakmile přicházejí Vánoce, předhánějí se naši operátoři s tradičními nadílkami, ovšem každý tak trochu po svém. Zákazníci se tak letos mohou těšit na adventní kalendáře, odměny, soutěže i druhá zařízení zdarma při nákupu.

Vánoce v podání O2

Zákazníky O2 čeká Vánoční nadílka v podobě adventního kalendáře. Ten se už nyní nachází v aplikaci Moje O2 a počas celého prosince je možné každý den otevřít okénko se slevami na telefony, příslušenství, audioknihami či e-knihami z O2 knihovny.

Otevíráním okének budou uživatelé zároveň získávat zlaťáky, které půjde směnit za účast ve slosování o iPhone Air, Samsung Galaxy S25 nebo Xiaomi 15T. Kromě adventního kalendáře nabízí O2 také vánoční slevy na telefony, tablety a příslušenství nebo dárky za 1 korunu v rámci vybraných balíčků. Kompletní nabídka je k dispozici na webu operátora.

AI babička od O2 dorazila do Česka. Bravurně drží podvodníky na lince, aby nemohli okrádat jiné Přečtěte si také:

AI babička od O2 dorazila do Česka. Bravurně drží podvodníky na lince, aby nemohli okrádat jiné

Vánoce v podání T-Mobile

Rovněž T-Mobile pokračuje ve svém tradičním adventním kalendáři, který je již mnoho let součástí programu Magenta Moments. Namísto klasických slev je však možné při troše štěstí otevřít například rodinný zájezd do finského Rovaniemi (vesničky Santa Clause), pobyt v Benátkách nebo Dublinu.

V jednotlivých políčkách se skrývají i další odměny jako neomezená data, vouchery na jídlo přes Wolt nebo Bageterii Boulevard, lístky do multikina CineStar, knihy od Albatros Media či slevy na letenky Emirates. V aplikaci Můj T-Mobile lze navíc přispět na dobrou věc prostřednictvím organizace Nevypusť duši.

Majitelé předplacenek mohou získat až 10 GB dat navíc, neomezené volání v síti nebo bonusový kredit (100 Kč). Zajímavější je však akce, kdy při nákupu 24GB balíčku získáte dalších 75 GB dat v aplikaci Můj T-Mobile.

Máte v plánu využít adventní nabídky operátorů?

Zobraz výsledek

Uživatelé Magenta TV se mohou letos těšit na „Vánoční kino“, které nabídne české i zahraniční pohádky a filmy spojené s Vánocemi bez reklam. V nabídce budou filmy jako Pelíšky, Přání Ježíškovi, Pupendo, Anděl Páně, Nejkrásnější hádanka nebo Peklo s princeznou.

Vánoce v podání Vodafone

Pro zákazníky Vodafone běží až do Vánoc soutěž o telefony, tablety, robotické vysavače, elektrické koloběžky a mnoho dalšího. Tento týden se například soutěží o Xiaomi 15T Pro, Xiaomi Robot Vacuum X20 Max EU a Xiaomi Electric Scooter 5 Pro GL RRP.

Druhý adventní týden se bude soutěžit o produkty Samsungu a třetí pak náleží produktům Google Pixel. Soutěž běží v rámci mobilní aplikace Můj Vodafone+ v sekci Vodafone Happy.

Nabídka 1+1 zdarma Vodafone

Nabídka 1+1 zdarma Vodafone

Autor: Vodafone

Společně se soutěží spustil Vodafone kampaň „Dvojitá radost“, během které je možnost koupit dvě zařízení, přičemž druhé pořídíte za symbolickou 1 korunu. Výběr produktů najdete na webu vodafone.cz/vanoce. K tomu nabízí Vodafone také vánoční slevy až 8 000 korun na nová zařízení a mobilní tarify. Například tarif BezLimitu M Extra je možné nyní pořídit za 693 korun (sleva 23 %).




zdroje: O2 (1, 2), T-Mobile, Vodafone (1, 2, 3)
Vstoupit do diskuse

Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Máte v plánu využít adventní nabídky operátorů?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

V dětství přihlížela domácímu násilí, teď se cítí bezpečně

Jak funguje platforma IBM Power11?

iPhone a Android umí konečně sdílet obrázky nablízko

Diabetes prvního typu se dá léčit open-source slinivkou

Prevence rakoviny slinivky odhalila už tři nádory

Stop nákupům, start pomoci: Proč Giving Tuesday nahradil Black Friday

TikTok chce lépe pracovat s AI obsahem

Čeho se děti nejvíc bojí v online světě?

Za bolestivou menstruaci někdy může endometrióza

Po Black Friday přichází Cyber Monday. Jaká je jeho historie?

Na oční bychom měli jít nejpozději ve čtyřiceti

Izraeliský hi-tech exceluje i za války v Gaze

Jurečka ohledně odvodů OSVČ, jejich zvýšení není v zájmu OSVČ

Evropa už utíká od amerických cloudů

Nemocenská 2026. Spočítali jsme, kdo dostane za marodění víc

Agentní AI nakupování přichází. I do Česka

Dell má našlapaný notebook s dvěma procesory pro AI

Zdravotní pojišťovny přispějí na sport, prevenci i helmu na lyže

Pětina lidí leží v nemocnicích zbytečně, ale není je kam přemístit

AI reklama Rohlíku to schytala na sítích. Prý je bezpohlavní