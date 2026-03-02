Čeští operátoři v souvislosti s víkendovým konfliktem dávají zdarma data zákazníkům na Blízkém východě

Sobotní eskalace na Blízkém východě uvěznila v regionu i tisíce českých obyvatel. Právě těm nyní čeští operátoři dávají možnost využívat roamingová data zdarma. Do akce se zapojili všichni tři operátoři, každý s lehce jinou nabídkou.
T-Mobile během nedělního podvečera lidem v zasažených oblastech automaticky aktivoval bezplatný roamingový balíček 10 GB dat na 30 dnů. Jde o země Izrael, Írán, Bahrajn, Spojené arabské emiráty, Katar, Kuvajt, Saúdská Arábie, Irák, Jordánsko a Omán. „V lokalitách máme v době vydání této informace zhruba 3 800 zákazníků,“ říká T-Mobile.
O2 svým zákazníkům v postižených oblastech aktivoval roamingový balíček Svět TOP 5 GB, tedy 5 GB dat pro lidi nacházející se v Izraeli, Kataru, Kuvajtu, Ománu, Saúdské Arábii, Spojených arabských emirátech a Jordánsku. O aktivaci je operátor informuje SMS zprávou.
Vodafone zákazníkům aktivoval balíček se 7 GB roamingových dat, které mohou bezplatně využít pro komunikaci s rodinou lidé nacházející se na území Bahrajnu, Íránu, Iráku, Izraele, Jordánska, Kataru, Kuvajtu, Ománu, Saudské Arábie a Spojených arabských emirátů (Dubaj, Abú Dhabí). Balíček opět aktivují automaticky a lidi v postižených oblastech informují SMS zprávou.