Čeští operátoři v souvislosti s víkendovým konfliktem dávají zdarma data zákazníkům na Blízkém východě

Dominik Dobrozenský
Dnes
Operátoři dávají zdarma mobilní data (ilustrační obrázek) Autor: Oleg Elkov / Shutterstock
Operátoři dávají zdarma mobilní data (ilustrační obrázek)
Češi nacházející se v zemích Blízkého východu mají od všech tří operátorů roamingová data zdarma.

Sobotní eskalace na Blízkém východě uvěznila v regionu i tisíce českých obyvatel. Právě těm nyní čeští operátoři dávají možnost využívat roamingová data zdarma. Do akce se zapojili všichni tři operátoři, každý s lehce jinou nabídkou.

T-Mobile během nedělního podvečera lidem v zasažených oblastech automaticky aktivoval bezplatný roamingový balíček 10 GB dat na 30 dnů. Jde o země Izrael, Írán, Bahrajn, Spojené arabské emiráty, Katar, Kuvajt, Saúdská Arábie, Irák, Jordánsko a Omán. „V lokalitách máme v době vydání této informace zhruba 3 800 zákazníků,“ říká T-Mobile.

O2 svým zákazníkům v postižených oblastech aktivoval roamingový balíček Svět TOP 5 GB, tedy 5 GB dat pro lidi nacházející se v Izraeli, Kataru, Kuvajtu, Ománu, Saúdské Arábii, Spojených arabských emirátech a Jordánsku. O aktivaci je operátor informuje SMS zprávou.

Vodafone zákazníkům aktivoval balíček se 7 GB roamingových dat, které mohou bezplatně využít pro komunikaci s rodinou lidé nacházející se na území Bahrajnu, Íránu, Iráku, Izraele, Jordánska, Kataru, Kuvajtu, Ománu, Saudské Arábie a Spojených arabských emirátů (Dubaj, Abú Dhabí). Balíček opět aktivují automaticky a lidi v postižených oblastech informují SMS zprávou.

zdroj: T-Mobile, O2, Vodafone

