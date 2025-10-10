Cnews.cz  »  Internet  »  ChatGPT nově ovládá jiné aplikace. Vytvoří playlist ve Spotify, zarezervuje hotel přes Booking.com a mnoho dalšího

ChatGPT nově ovládá jiné aplikace. Vytvoří playlist ve Spotify, zarezervuje hotel přes Booking.com a mnoho dalšího

Dominik Dobrozenský
Dnes
Nová platforma Apps SDK od OpenAI otevírá ChatuGPT dveře k aplikacím třetích stran. Stačí pár vět a chatbot za vás vytvoří playlist na večer, připraví grafiku v Canvě nebo najde ideální hotel přes Booking.com.

OpenAI na letošní vývojářské konferenci DevDay 2025 ukázala nový způsob, jakým budou lidé interagovat s aplikacemi. ChatGPT nově získává přístup k aplikacím, jako jsou Spotify či Booking.com. Uživatelé s nimi mohou plynule chatovat a ovládat je přímo v rozhraní chatbota.

Novinka je dostupná bezplatným i platícím uživatelům s tarify Go, Plus a Pro. Postupně se rozšíří také do plánů Business, Enterprise a Edu. Jedna z nepříjemností tu však je – v Evropské unii zatím nová funkce není dostupná. OpenAI ale slibuje, že se jí dočkáme už brzy.

„Pusť mi oblíbenou hudbu a zarezervuj hotel v Paříži“

Za vším stojí nová platforma Apps SDK, která umožňuje propojení aplikací třetích stran s ChatGPT. V praxi to znamená, že chatbotu jednoduše napíšete, co chcete udělat – on vše zpracuje a vrátí vám hotové řešení s interaktivní odpovědí přímo v dané aplikaci. Do budoucna se počítá také s možností, že by chatbot zvládal i přímé akce, jako například rezervaci hotelu přes Booking.com.

Jeden příklad za všechny. Chcete na večerní párty vytvořit playlist s aktuálně populární hudbou. Napíšete ChatuGPT požadavek, chatbot se spojí se Spotify a vygeneruje playlist podle vašeho zadání. Následně vám skrze interaktivní okno nabídne přehrání a odkáže do Spotify, kde si playlist můžete rovnou uložit.


Apps SDK od OpenAI

Ukázka Apps SDK od OpenAI v praxi

Autor: OpenAI
Apps SDK od OpenAI

Ukázka Apps SDK od OpenAI v praxi

Autor: OpenAI

S jakými aplikacemi ChatGPT kamarádí?

Momentálně ChatGPT spolupracuje se službami Spotify, Booking.com, grafickým editorům Canva a Figma, srovnávači nemovitostí Zillow, cestovním vyhledávačem Expedia a platformě s online kurzy Coursera. Koncem roku by se měl seznam rozšířit o AllTrails, DoorDash, Khan Academy, Instacart, Peloton, OpenTable, Target, TheFork, Tripadvisor, Thumbtack a Uber.

Řada z nich sice pro nás středoevropany není příliš relevantní, ale díky otevřené platformě Apps SDK založené na protokolu MCP (Model Context Protocol) mohou vznikat i konektory pro naše lokální služby. Tedy přístupy k aplikacím, které budou dávat smysl i u nás.

Cyber25

Logicky vyvstává otázka ochrany soukromí. Používání těchto propojení znamená, že ChatGPT musí mít vaše povolení pro přístup k účtům v daných aplikacích (a naopak). OpenAI uvádí, že vývojáři musí „shromažďovat pouze minimum potřebných dat a být transparentní ohledně oprávnění“. Podrobnější pravidla chce společnost zveřejnit ještě během tohoto roku.

zdroj: OpenAI

Vstoupit do diskuse

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

