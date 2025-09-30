Chcete jít volit s mobilem místo klasické občanky? Zde je návod, jak zprovoznit aplikaci eDoklady

Už tento pátek a sobotu (3. a 4. října 2025) proběhnou volby do Poslanecké sněmovny. A přestože jde o stále stejný proces, něčím jsou přeci jen nové. Poprvé totiž nemusíte vytahovat klasickou plastovou občanku. Nově se před okrskovou komisí můžete ověřit také elektronicky mobilním telefonem s aplikací eDoklady.
Jak probíhá elektronické ověření u volební komise?
Ministerstvo vnitra pro tyto účely připravilo instruktážní video, kde je celý postup názorně ukázán. V každé volební místnosti musí být povinně alespoň jeden člověk, který umí přijímat digitální občanky.
Pokud se chystáte k volbám jen s mobilním telefonem, můžete narazit na dvě situace – buď budete vyzváni k prokázání se vygenerovaným QR kódem skrze mobilní aplikaci eDoklady, nebo naopak budete QR kód skenovat. Nemusíte se však bát, jelikož obě situace jsou snadné a přehledně ukázané v samotném videu Ministerstva vnitra. Aplikace by měla navíc fungovat také offline, není tedy nutné mít telefon počas prokazování připojený k internetu.
Chystáte se u nadcházejících voleb ztotožnit elektronicky?
Jak nastavit aplikaci eDoklady krok za krokem?
V první řadě si musíte eDoklady stáhnout. Aplikace je zdarma dostupná na Google Play (Android 10 a vyšší) i App Store (iOS 15 a vyšší). Po otevření aplikace budete nejdříve vyzváni k registraci pomocí identity občana.
Zde vyberte přihlašovací prostředek, který chcete použít. K dispozici máte všechny státní prostředky (NIA ID, mobilní klíč eGovernmentu), bankovní identitu nebo například MojeID. V závislosti na vybrané možnosti projděte celým procesem přihlašování a vyčkejte, než aplikace dokončí vaši registraci.
Po dokončení registrace vás aplikace vyzve k zabezpečení. Pokud váš telefon disponuje biometrickým zabezpečením (čtečka otisku prstů nebo rozpoznávání obličeje), můžete pro zabezpečení vybrat tuto možnost. Tak jako tak je nutné pro aplikaci nastavit také číselný PIN. Poslouží například v momentě, kdy přihlašování skrze biometrii selže.
Aplikace eDoklady pro svůj chod potřebuje přístup k Bluetooth a fotoaparátu. Při ověřování totiž budete často skenovat QR kód (proto přístup k fotoaparátu) a komunikace s druhým zařízením může probíhat i offline bez internetu (proto přístup k Bluetooth).
Pokud jste vše udělali správně, registrace byla úspěšná a dostanete se do rozhraní aplikace eDoklady. Následně už stačí jen přidat váš občanský průkaz kliknutím na tlačítko + Přidat doklad. Aplikace si sama stáhne vaši občanku a přidá ji do mobilní aplikace. A nyní máte opravdu hotovo.
Při ověření se telefonem pak stačí pouze otevřít mobilní aplikaci eDoklady, kliknout na tlačítko Prokázat se ve spodní části a nechat druhou stranu naskenovat vámi vygenerovaný QR kód, případně naskenovat QR kód. Obě možnosti vás dovedou ke stejnému výsledku, kterým je prokázání své totožnosti.
Seznam všech míst, kde se tímto způsobem můžete elektronicky pomocí aplikace eDoklady ověřit, najdete přímo na oficiálních stránkách.
zdroj: eDoklady