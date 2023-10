Chromebook Plus: Google slibuje kvalitnější, výkonnější a více „AI“ zařízení platformy ChromeOS

Chromebooky jsou typicky levná na cloudové a webové aplikace zaměřená zařízení v podobě notebooku, historicky v nich nejčastěji bývaly lowendové procesory včetně mobilních čipů ARM (i v době, kdy zdaleka nekonkurovaly PC hardwaru tak obstojně jako dnes). Google se ale opět pokouší svou platformu popostrčit do vyšších pater a představil značku, která má přinášet vylepšené „prémiovější“ a výkonnější Chromebooky, po vzoru programů jako kdysi Intel Centrino a aktuálně Intel Evo nebo někdejší iniciativa Ultrabooků.

Značka Chromebook Plus má být jakýsi nadstandard v říši těchto zařízení, který má garantovat lepší kvalitu pro kupující (ty, kteří nejsou ochotní nebo schopní studovat a posuzovat konkrétní specifikace zařízení a to, jak dobré jsou). Pro tuto značku mají platit vyšší minimální hardwarové požadavky než pro běžné Chromebooky a přidávají se i nějaké další bonusy.

Lepší CPU, větší paměť i úložiště

Chromebooky Plus budou muset povinně mít lepší než jen úplně základní procesor. Požadavek je, že musí jít minimálně o Intel Core i3 12. či 13. generace (Alder Lake / Raptor Lake) nebo AMD Ryzen 7000. Nikoliv tedy Athlon, Celeron nebo Pentium, čímž by teoreticky také odpadaly „Atomové“ procesory Intelu se samými malými jádry. Tedy kdyby Intel nedávno neuvedl i modely Core založené na čistě malojaderném designu Alder Lake-N (Core i3-N300 a Core i3-N305). Je možné, že ty budou v Chromeboocích Plus přípustné.

Příznivci architektury ARM nebo „hateři“ platformy x86 jsou možná teď zaražení, ale Google potvrdil, že v budoucnu budou do těchto specifikací zařazené také čipy této architektury, takže i ty budou moci v Chromeboocích Plus běžet – jen zatím není známo, jak výkonné architektury budou vyžadovány.





Jeden z nových Chromebooků Plus Autor: Google

Dále musí mít přístroj minimálně 8 GB operační paměti RAM a 128GB úložiště. To však může stále být méně výkonného typu eMMC (jde v podstatě o all-in-one SSD, které používá pro komunikaci se systémem podobné rozhraní jako paměťové karty SD a microSD), není vyžadováno plnotučné SSD. Zde se tedy moc nezměnily nároky na výkon, ale aspoň je zajištěna kapacita, které by měla umožnit provozovat budoucí aktualizace OS a případně i desktopový Linux, pokud by se uživatel chtěl systému od Googlu zbavit.

Tip: Chromebooky budou mít delší životnost. Google slíbil 10 let aktualizací, byť jen pro novější modely

Lepší obraz

Dále Google požaduje displej s rozlišením 1920 × 1080 bodů, který má být typu IPS nebo „odpovídající kvality“, čili už ne TN s horšími pozorovacími úhly a barvami (není ale, zdá se, vyžadována nějaká vyšší úroveň pokrytí barevného prostoru sRGB, s čímž notebookové displeje na rozdíl od desktopových často mají potíže).

Vedle displeje je také požadována webkamera s rozlišením 1920 × 1080 bodů (což mimochodem donedávna neměly nebo stále nemají některé MacBooky i MacBooky Pro, včetně těch s procesory M1 a M2). Zpracování videa z této webkamery musí navíc v notebooku být prováděno s pomocí temporálního filtrování, aby obraz netrpěl šumem. Cílem je, aby tato zařízení dodávala lepší kvalitu ve videohovorech, telekonferencích a při práci na dálku.

Požadavky na Chromebooky Plus Autor: Google

AI funkce

Vedle těchto hardwarových požadavků mají zařízení Chromebook Plus mít ještě další softwarové výsady. Některé novinky, které Gogole vyvíjí pro platformu ChromeOS, budou exkluzivně přístupné jenom jim. Má jít zejména o funkce založené na umělé inteligenci Google Duet AI.

AI pozadí ve videohovorech Autor: Google

Mezi těmi mají být filtry pro videohovory (potlačení hluku z okolí, rozmazání pozadí), nástroje pro synchronizaci s cloudem File Sync (zřejmě půjde o prediktivní stahování často používaných dat z cloudového úložiště přímo do zařízení), AI nástroje pomáhající s psaním textu a stylistikou nebo i čtením.

AI vám bude na Chromeboocích Plus navrhovat, jak být víc vtipný Autor: Google

Chromebooky Plus dostanou také možnost generovat tapety pracovní plochy (a pozadí pro videohovory) pomocí AI a nástroj Magic Eraser pro Google Photos, převzatý z Androidu.

Magic Eraser pro Chrome OS Autor: Google

Chromebooky Plus ve spolupráci s Googlem chystají firmy Acer, Asus, HP a Lenovo, představeno zatím bylo osm různých modelů. Ceny by měly začínat od 399 $, což je patrně za modely s procesory Core i3 či Ryzen 3, a prodej těchto zařízení má začít 8. října.

Zdroje: Google, ComputerBase