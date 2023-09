Masivní únik o budoucnosti Xboxu: 6nm refresh a Next-gen konzole v roce 2028. Zen 6 nebo ARM?

Včera jsme tu měli zprávu o tom, jak spor FTC a Microsoftu ohledně koupě společnosti Activision Blizzard odhalil důvěrnou komunikaci týkající se konkurenčního Nintenda Switch 2. Dokumenty odtajněné kvůli soudnímu projednávání ale obsahovaly ještě větší bombu o konzolích Microsoftu. Byly totiž zveřejněny interní dokumenty ukazující plány nových Xboxů – refreshe současné generace, ale i úplně nové generace, která má podle nich vyjít až za pět let.

Jedná se zřejmě o vůbec historicky největší únik informací o plánech Microsoftu s konzolemi Xbox. Došlo k němu ale zřejmě nedopatřením, protože Microsoft soudu omylem poslal více dokumentů, než FTC vyžadovala. A než chybu stihl napravit, data se rozlétla internetem.

Microsoft v poslední době veřejně uváděl, že nechystá „mezigenerační“ upgrade Xboxu Series X, tedy něco jako byl Xbone One X. Možná to je i není pravda, podle toho, co si pod takovým upgradem či refreshem představujete. Podle soudem odtajněných dokumentů se totiž „refresh“ neboli nové verze konzole Xbox Series X/ S chystají (nebo alespoň chystaly v době vzniku dokumentu), ale zřejmě přinesou spíše sníženou spotřebu a některé upravené a nové funkce, jako v předchozí generaci „mini model“ Xbox One S.

Ellenwood a Brooklin

Dokumenty odhalují, že Microsoft chystá jak refresh výkonnějšího Xboxu Series X (tento chystaný přístroj má kódové označení „Brooklin“, tak levnějšího Xboxu Series S (toto má kódové označení Ellenwood).





Minimálně výkonnější konzole má mít nové APU, které bude vyráběno 6nm procesem a zlepší energetickou efektivitu konzolí. Výkon zdroje má být u modelu X (Brooklin) o 15 % snížen, takže se o něco sníží i maximální spotřeba GPU a CPU ve hrách. Pro Ellenwood čili levnější eskový model se o převedení APU na 6nm proces nehovoří, možná tedy bude dále používat původní APU (vzhledem k nižší spotřebě a ploše čipu by zde asi úspory nebyly tak velké).

Odtajněná prezentace plánovaných konzolí Microsoft Xbox (říjen 2022) Autor: United States District Court, Northern District of Columbia

Výrazně se – tentokrát u obou verzí – sníží standby spotřeba, ta má být zredukována o 80 %. Není ale nikde zmíněn výkon, proto si myslíme, že specifikace se nezmění, i když by třeba jádra CPU a GPU mohla mít nastavenou mírně vyšší frekvenci. Větší (než dříve) díl šasi bude z recyklovaného plastu (přes 30 %), balení má být recyklované kompletně.

Odtajněná prezentace plánovaných konzolí Microsoft Xbox (říjen 2022) Autor: United States District Court, Northern District of Columbia

6GHz bezdrát, BT 5.2, USB-C, větší SSD

Vedle 6nm APU by měly konzole mít také nový jižní můstek, který přidává další konektivitu. Zejména to bude WiFi 6E (tedy třípásmové využívající 6GHz frekvenci) přinášející lepší datovou propustnost, ale údajně i latenci. Také by třípásmová síťovka měla lépe zvládat rušení. Spolu s ní bude také integrovaný Bluetooth 5.2 a podpora Xbox Wireless 2. Konzole také dostanou třetí port USB navíc – USB-A u levnějšího modelu a USB-C u výkonnější verze.

Velká změna bude úložiště. Refreshnutý Xbox Series X „Brooklin“ má obsahovat 2TB úložiště (což by mělo dovolovat zlevnění čipů NAND). Ovšem na oplátku přijde o optickou mechaniku, konzole bude používat čistě digitální distribuci her a video obsahu (bude ztracena schopnost přehrávat Blu-Ray ani UltraHD Blu-ray). Xbox Series S „Ellenwood“ také dostane upgrade úložiště, zde to bude na 1 TB a konzole bude také čistě digitální (u ní to tak ale bylo od začátku).

Nový ovladač Sebille

Vedle těchto novinek samotných konzolí se další upgrade chystá v ovladači, který budou mít obě společný. Bude u nich nová verze, která má kódové označení Sebille. Používá Bluetooth 5.2 a technologii Xbox Wireless 2. Má zachovat stejnou ergonomii, rozložení a citlivost ovládacích prvků, ale s různými zlepšeními, například mají mít tišší chod. Joysticky mají být vylepšené a ovladač má dosahovat delší životnosti. Bude se také skládat z většího podílu recyklátů a má být snáze opravitelný. Nabíjecí baterie budouvy měnitelné.

Odtajněná prezentace plánovaných konzolí Microsoft Xbox (říjen 2022) Autor: United States District Court, Northern District of Columbia

Ovladač bude mít aparát pro hmatovou odezvu, který se podílí i na reprodukci zvuku přímo ovladačem. Microsoft také avizuje, že ovladač by měl podporovat funkci Direct-to-Cloud – možná se tím myslí nějaká zrychlená komunikace při streamování her. Ovladač se bude dát rychle nabít pomocí kabelu připojeného k čelnímu USB portu konzole. Má mít také funkci probuzení pomocí akcelerometru (detekuje, když ho zvednete).

Microsoft plánuje zachovat u konzolí původní ceny – 499 $ za Xbox Series X (Brooklin) a 299 $ za model Xbox Series S (Ellenwood). Jako první má na trh přijít Ellenwood neboli refresh levnějšího modelu Xbox Series S, což bude na konci srpna 2024 (ve slajdech je to označeno jako účetní rok 2025, nenechte se tím zmást). Výkonnější refreshovaný Xbox Series X „Brooklin“ se pak začne prodávat v říjnu 2024 před vrcholem vánoční sezóny.

Odtajněná prezentace plánovaných konzolí Microsoft Xbox (říjen 2022) Autor: United States District Court, Northern District of Columbia

Obě konzole ale Microsoft plánuje oznámit najednou již v červnu na akci Xbox Gaming Beat a ještě předtím na konci května se má samostatně začít prodávat nový ovladač Sebille (za 70 $). Tyto refreshe zřejmě nahradí původní konzole Xbox Series S, které se přestanou vyrábět. Je ale možné, že se bude dál vyrábět původní Xbox Series X obsahující optickou mechaniku, jelikož tato funkcionalita u nové refreshované verze bude chybět.

Next-gen Xbox v roce 2028: první detaily

Vedle tohoto ale v této zveřejněné interní prezentaci čeká ještě cennější úlovek: slajdy k plánovanému nástupci této generace konzolí. Ten ještě nemá jméno a je označen jen jako „Next Generation“. Nová konzole může opět být postavená na (semi-custom) APU od AMD, ale není to jisté. Microsoft uvádí v dokumentech, že v době jejich vzniku pracuje s dvěma možnostmi a zatím není rozhodnuto. Buď by konzole dostala jádra Zen 6 (tedy stále architekturu x86–64 plně kompatibilní s předešlými dvěma generacemi), nebo 64bitová jádra ARM, zřejmě licenční Cortexy.

Odtajněná prezentace plánovaných konzolí Microsoft Xbox (říjen 2022) Autor: United States District Court, Northern District of Columbia

V případě GPU je situace jasnější, konzole má používat architekturu AMD RDNA 5 („Navi 5“), bude zde tedy jasná kontinuita. Rozhodovalo se ale mezi tím, zda bude celé výsledné APU kodesignováno s AMD, což by asi byla forma odpovídající tomu, jak AMD dodává semi-custom APU pro Xbox Series S / X, a druhou možností, kterou je, že by si Microsoft od AMD architekturu RDNA 5 licencoval. Pak by si patrně finální čip navrhoval sám.

Je pravděpodobné, že zvolení druhé možnosti povede k použití procesorových jader ARM, protože Zen 6 nebude asi AMD ochotno jen tak licencovat. Ve hře o novou konzoli je proto ARM asi už minimálně jen z tohoto důvodu. Je otázka, zda by byl přechod na ARM zvažován i tehdy, pokud by AMD opět bylo semi-custom výrobcem celého čipu. Asi by bylo ochotné Microsoftu implementovat i jádra ARM, minimálně před několika lety to firma semi-custom klientům nabízela. Ale je možné, že v takovém případě Microsoft bude prostě preferovat Zen 6. Respektive by asi mohlo jít o kompaktní verzi Zen 6c – nebo o kombinaci, protože Microsoft patrně počítá s big.LITTLE mixem malých a velkých jader. Zen 6 by měl výhodu minimálně v podobně snazšího portování her a kontinuity vývojářských nástrojů, middlewaru i hotových knihoven a kódu.

RDNA 5 GPU a akcelerace AI

Grafická architektura má podle dokumentu Microsoftu přinášet next-gen akceleraci ray tracingu, což asi nikoho nepřekvapí. Má být používána také technologie Dynamic Global Illumination a „optimalizace vykreslování mikropolygonů“.

Odtajněná prezentace plánovaných konzolí Microsoft Xbox (říjen 2022) Autor: United States District Court, Northern District of Columbia

APU či SoC nové konzole má ale obsahovat také akceleraci neuronových sítí neboli AI (tzv. jednotku či jednotky NPU). U té si asi také ještě v době vzniku dokumentu pracovalo na volbě architektury. Microsoft zmiňuje rozhodování mezi více programovatelným a více fixním (ale díky tomu výkonnějším, v užší množině operací) hardwarem. NPU bude používána mimo jiné pro upscaling (Super Resolution) pomocí neuronové sítě, tedy nějakou budoucí verze technologie FSR. Ta by podle dalších slajdů mohla používat i interpolaci snímků (tj. FSR 3 Frame Generation).

Více: Otevřená alternativa DLSS 3 je tady. FSR 3 v prvních hrách, opět funguje na všech grafikách

Umělá inteligence s touto NPU by byla používána také k dalším účelům, MS jako možné cíle uvádí kompenzaci latence při cloudovém hraní, chování nepřátel, konverzace s postavami (tedy něco jako v tomto demu Nvidia ACE), fyzikální model, procedurální generování herního světa, ale i výběr protivníků v multiplayeru, testování hry při vývoji, hlídání bezpečnosti / cheatování nebo monetizaci hry.

Odtajněná prezentace plánovaných konzolí Microsoft Xbox (říjen 2022) Autor: United States District Court, Northern District of Columbia

Vydání za pět let?

Tato nová konzole je ještě poměrně daleko, její vydání bylo dle zveřejněné prezentace cíleno na rok 2028 (opět asi říjen či listopad před Vánoci). Podle slajdů se ale klíčová rozhodnutí o hardwaru měla uzavřít již v prvním kvartálu kalendářního roku 2023, takže v Microsoftu už asi v této chvíli vědí, zda pojednou na Zenu 6 nebo ARMu (toto je v roadmapě zvlášť označeno jako stěžejní rozhodnutí). Tapeout první A0 revize křemíku by měl být na přelomu roku 2025 a 2026, o rok později přijdou první dev kity. Tento projekt tedy má před sebou ještě hodně dlouhou cestu.

Jak aktuální jsou dokumenty, není jasné

Toto všechno je ale za jednoho nesamozřejmého předpokladu, totiž že tyto dokumenty jsou stále platné. Nejsou ale nejaktuálnější, zcela určitě jsou staré téměř jeden rok (datum v souboru PDF je údajně říjen 2022). A je možné, že některé plány se mezitím změnily.

Například leaker Kepler na Twitteru píše, že dle jeho zdrojů už 6nm refresh APU pro Xbox Series X (6nm čipy se prý měly jmenovat Arden a Sparkman) není v plánu a možná byl zrušený. Dokonce by mohly být zrušené i přímo celé tyto refreshované konzole.

Může nová generace vyjít dřív?

Naopak Xbox příští generace by podle Keplera mohl přijít na trh dříve než až v roce 2028. A údajně by v něm měly být použitá APU s architekturou AMD Zen 5. Není jasné, zda se tím myslí přímo, že už je pro ně definitivně rozhodnuto, nebo že se MS rozhodovalo mezi Zenem 5 a nějakými jádry ARM. Nicméně protože by vydání bylo blíž, je zde asi pravděpodobnější, že v tuto chvíli by již bylo rozhodnuto.

Tato informace je ale značně nejistá. Pochází jen z údajných zákulisních zvěstí, které mohou, ale nemusí být pravdivé, a není podložená nějakým hmatatelným dokladem, jako je ona soudem zveřejněná prezentace. Je to tedy třeba brát se značnou rezervou. Kontext je to ale hodně zajímavý. Uvidíme tedy, jak se věci vyvrbí. Dost snad napoví následující měsíce a to, zda se nové refreshnuté konzole Brooklin a Ellenwood objeví nebo ne.

Zdroje: United States District Court, Northern District of Columbia, VideoCardz, Kepler (1, 2, 3, 4)