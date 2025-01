Číňané slibují nejrychlejší monitor na světě. Herní LCD Koorui ukazuje 750 snímků za sekundu

Přichází CES 2025 a už začalo odhalování novinek, které v tomto období přicházejí. Dost jich patrně bude v oblasti monitorů. Letošní veletrh, zdá se, přinese nové rekordy v obnovovací frekvenci. Absolutní prvenství, zdá se, uchňapne monitorový nováček z Číny firma Koorui s monitorem, který dosáhl (nebo možná spíš dosáhne, až bude reálně vydán) obnovovací frekvence 750 Hz. Vypadá to, že se možná dostaneme na tisícovku dřív, než se čekalo.

Jméno Koorui asi neznáte (nebo aspoň nám nic neříkalo) a jde zřejmě o relativně nově založenou čínskou značku. Moc důvěryhodnosti nebudí, že při pokusu o přístup na web vás zastaví neplatný certifikát HTTPS a stránky vůbec, jako by byly hotové tak napůl (na informace o firmě fungují, až když z URL umažete www, a jsou plné chyb, tedy alespoň v angličtině).

Nicméně firma by snad měla být skutečná a jde o retailovou značku patřící čínskému výrobci LCD obrazovek HKC. Nějaké monitory Koorui se dají vidět v katalogu cen Geizhals.eu, a dokonce i na české Heurece, takže i v Evropě se už někde tyto monitory prodávají.





Podle tiskové zprávy, kde se mimo jiné označuje za jednoho z lídrů v oboru obrazovek, bude firma Koorui na CES 2025 prezentovat několik novinek. Tou hlavní je herní monitor označený Koorui G7 (což nemusí nutně být definitivní označení), který má běžet na obnovovací frekvenci 750 Hz, jak už jsme zmínili.

Koorui G7 má být monitor pro soutěžní hraní, čemuž odpovídá úhlopříčka 24,5 palce s rozlišením 1920 × 1080 bodů, což je takový standard v oblasti eSports, kde je nižší rozlišení preferované kvůli maximalizaci výkonu. Jako je to u těchto monitorů často, je použitý panel typu TN. Tato starší technologie má horší obrazovou kvalitu než VA nebo IPS, ale obvykle také dosahuje vyšších frekvencí, takže herní monitory se postupně staly její nikou.

Panel má mít pokrytí barev větší než sRGB s gamutem 95 % prostoru DCI-P3, ale je otázka, k čemu to bude dobré, monitor má jen standardní jas (DisplayHDR 400). A při soutěžním hraní se HDR nebude používat. Z kvalitativních charakteristik je uvedená ještě rychlost odezvy (asi pro přechod šedá-šedá).

Koorui G7 na CES 2025 Autor: Koorui, via: TechPowerUp

Má 750 Hz u LCD smysl? Uvidíme…

Je docela otázka, do jaké míry má takovéto honění frekvencí smysl, zvlášť u monitorů s technologií LCD, kde je pro rychlé reakce a čitelnost pohybu možná nakonec důležitější efekt rozmazání způsobený rychlostí odezvy. Ta je zde uváděná 0,5 ms, a nemusí přitom jít o maximum. Délka trvání jednoho snímku při zobrazování s frekvencí 750 Hz je jen 1,33 ms, takže velká část života pixelu v takovém snímku může uběhnout v jeho „nehotovém“ stádiu.

Je možné, že výsledná čistota pohybu a schopnost hráče rychle reagovat může nakonec být lepší u monitoru, který by třeba měl nižší frekvenci, ale lepší odezvu, ať už to bude LCD, u nějž by se podařilo stáhnout odezvu na významně kratší čas, nebo OLED. Až testy asi ukážou, jestli 750 Hz u monitoru Koorui není jen honění co nejvyššího čísla bez ohledu na reálnou funkčnost.

To, že tento monitor bude odhalený na CES 2025 a získá tím titul nejrychlejšího známého LCD, nemusí znamenat, že reálně nějaká konkurence nebude stejně rychlá a nestihne to na trh dřív. Dotyčný Koorui G7 je totiž odhalován ve značném předstihu a asi bude v prodeji až v roce 2026. Firma totiž uvádí, že plánuje jeho „masovou výrobu“ v roce 2025, ale nemluví přitom o vydání nebo dodávkách na trh. Skutečná komerční dostupnost tak velmi pravděpodobně sklouzne až do dalšího roku. Nebylo by to poprvé. Když Nvidia přišla s G-Sync HDR monitory, nebyly na trhu ještě ani v době dalšího následujícího CES a do rukou uživatelů jim to nakonec trvalo půl druhého roku.

Monitor má ale údajně být dostupný globálně, takže snad neskončí jako vaporware a eventuálně bude možné vyzkoušet, zda 750Hz frekvence opravdu něco přináší.

Zdroj: TechPowerUp