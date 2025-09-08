Co dělat, když vám žádný z dnešních smartphonů nevyhovuje? Vyrobte si vlastní

Jak dnes vypadají telefony? Každý rok dostáváme pořád stejně velké a mnohdy tak trochu nudné placky. Ano, poslední roky existují i segment ohebných smartphonů, tím ale kreativita a inovace výrobců tak nějak končí. Přesně toto si řekl Marcin Plaza, vzal svůj rozbitý Galaxy Z Flip5, přilepil na něj klávesnici Blackberry a vytvořil si „vlastní“, docela unikátní smartphone, jaký dnes na trhu jen tak nenajdete.
Návrat fyzické klávesnice ve fanouškovském stylu
Pokud máte rádi experimenty, projekt YouTube kanálu Marcina Plazy si přímo užijete. Ve více než půlhodinovém videu ukazuje všechny trable i složitosti, které přináší stavba vlastního telefonu. Ze Z Flipu s poškozeným ohebným displejem vytvořil pomocí vlastního sklápěcího mechanismu smartphone s fyzickou Blackberry klávesnicí.
O komunikaci klávesnice se zbytkem telefonu se stará Arduino Pro Micro, panty i další konstrukční díly vznikly podle vlastního 3D návrhu v Onshape na CNC strojích přes službu PCBWay.
Výsledkem je funkční a můžeme říct i unikátní smartphone s vlastním sklápěcím mechanismem. Modifikovaný Z Flip5 je zajímavý nejen svým vzhledem, ale i svým až zvláštně uspokojivým „cvaknutím“ při zaklapnutí telefonu. Přestože by si podobný telefon v dnešní době pořídil jen málokdo, jako ukázka kreativity a technické zručnosti některých jedinců si určitě zaslouží trochu pozornosti.
zdroj: PCBWay