Dacia Spring přijíždí jako nejlevnější elektromobil vůbec, má však dvě mouchy: dojezd a výkon

Tento model totiž vstupuje na český trh s velmi zajímavou cenovkou – 420 000 korun a je tak aktuálně nejdostupnějším novým elektromobilem, jenž si můžete pořídit.
Okolo komína
Termín „okolo komína“ elektromobilisté přímo nesnášejí, u nového modelu Spring však tato hláška poukazující na malý dojezd přesně vystihuje situaci. Aby totiž mohl být nový model tak levný, musela rumunská automobilka co nejvíce ušetřit na kapacitě zabudované baterie.
Je sice potěšitelné, že baterie využívá technologii lithium-železo-fosfát (LFP), má tedy delší životnost, ale její kapacita je jen 24,3 kWh (!). Takovou kapacitou baterie se mohou pochlubit dnes i některé plug-in hybridní modely, které ovšem disponují samozřejmě ještě spalovacím motorem. S takovou baterií ujedete na jedno nabití podle WLTP měření u verzí s 15palcovými koly cca 225 kilometrů.
To je ovšem kombinovaná spotřeba, pokud vyrazíte na dálnici, tak budete muset pravděpodobně každých sto kilometrů nabíjet znovu. Spring tak bude vyhovovat zejména řidičům, kteří nejezdí denně a využívají automobil zejména na nákupy a výlety do blízkého okolí.
Spotřeba by se měla podle automobilky pohybovat kolem solidních 12,4 kW/100 km (pomáhá zde i nízká hmotnost vozu cca 970 kilogramů).
Nabíjení střídavým proudem probíhá výkonem pouze 7 kW. Pokud si pořídíte vyšší stupeň úrovně vozu, je k dispozici i palubní nabíječka 40 kW DC, což umožní doplnit 80 % kapacity baterie přibližně za 29 minut.
Zrychlením neohromí
Ani výkonem elektromotoru nijak neohromí, můžete si pořídit základní motor s výkonem 70 koní, u vyšší výbavy lze vybrat elektromotor o výkonu 100 koní. Ovšem ani ten nikterak dynamickou jízdu pravděpodobně nezajistí, pro představu automobilka uvádí, že z rychlosti 80 km/h se dostanete na 120 km/h až za 7 sekund.
Na druhou stranu tento malý elektrický vůz zaujal na svou kategorii docela sympatickým objemem zavazadlového prostoru (308 litrů), se sklopenými zadními sedadly je to pak až 1 004 litrů. Kabina má již modernější digitální přístrojový štít a také 10" centrální displej infotainmentu.
Oproti konkurentům, jako je například Citroën ë-C3, je sice Dacia Spring o cca 150 tisíc korun levnější, má to však jistá ale. Přesto to vypadá, že si model může najít svou cílovku i u nás.
zdroj: Dacia