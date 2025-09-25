Dáme sbohem otravným cookies? Brusel chce zjednodušit pravidla a zastavit nekonečné souhlasy

Ukládání souhlasu či nesouhlasu s ukládáním cookies v rámci prohlížeče nebo více výjimek pro získávání souhlasů. To jsou některé z možných způsobů, jak by se v budoucnu mohla změnit evropská pravidla pro ukládání cookies. Podle serveru Politico to vyplývá z materiálů, které Evropská komise tento týden sdílela na setkání se zástupci technologických firem.
Komise zároveň vypsala veřejnou konzultaci, ve které sbírá náměty společností i občanů k souhrnnému balíčku opatření (tzv. omnibus), která mají zjednodušit vybrané regulace digitálního světa.
Jednou z oblastí, která má být zjednodušena, jsou právě pravidla pro ukládání cookies. Komise v materiálu popisuje: „Používání souborů cookie a dalších technologií pro sledování se stále řídí zastaralými pravidly, která upravují ochranu koncových zařízení uživatele a přístup k údajům z těchto zařízení a jejich shromažďování. To vyžaduje pragmatické a okamžité vysvětlení, aby se vyšlo vstříc uživatelům, kteří jsou neustále vyzýváni k udělování souhlasu s používáním souborů cookie, aby se zajistila právní jasnost, pokud jde o oprávněný přístup a zpracování, a zvýšila se dostupnost údajů pro podniky.“
Hlavní záměr je celý proces zjednodušit
Jak uvádí server Lupa.cz, cílem balíčku proto má být pravidla pro používání cookies zjednodušit a „… snížit únavu z udělování souhlasu s používáním souborů cookie, posílit práva uživatelů na ochranu soukromí na internetu pomocí jasných a přehledných informací a možností správy souborů cookie, usnadnit používání souborů cookie a dalších technologií pro podniky za účelem vyšší dostupnosti dat,“ říká Komise.
Na ochranu osobních dat uživatelů ale nechce rezignovat. „Iniciativa bude usilovat o větší soulad s obecnými pravidly ochrany osobních údajů podle právních předpisů EU o ochraně údajů, včetně případných modernizovaných pravidel pro soubory cookie podle tohoto rámce, pokud jsou osobní údaje shromažďovány prostřednictvím těchto technologií,“ dodává.
K dalším regulacím, které chce Komise v rámci balíčku zjednodušit, patří například hlášení kybernetických incidentů. Tady chce „minimalizovat náklady podniků a provozovatelů, kteří musí hlásit incidenty související s kybernetickou bezpečností a daty, prostřednictvím zjednodušených procesů hlášení.“
Úpravy by se mohla dočkat i pravidla pro používání umělé inteligence, která přineslo Nařízení o umělé inteligenci (AI Act). „Pokud jde o akt o umělé inteligenci, mělo by se zajistit optimální uplatňování nedávno přijatých pravidel a zaručit předvídatelnosti práva pro podniky, které se chystají tato pravidla uplatňovat,“ slibuje Komise.
Veřejná konzultace je otevřená do 14. října. Souhrnný balíček pak má představit v průběhu letošního prosince.
zdroj: Lupa.cz