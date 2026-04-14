Daňové přiznání za vás nově vyplní umělá inteligence. Šlo by to ale ještě lépe

Finanční správa se snaží zpříjemnit podání daňového přiznání, s kterým má nově pomáhat umělá inteligence. Ta se postará o načtení všech potřebných dokumentů, které se následně promítnou do elektronického formuláře. Sníží tak počet údajů, které je nutné vyplňovat ručně s potenciálem většího množství chyb.
Zatím jen pro zaměstnance
Podle Finanční správy je hlavním účelem minimalizovat údaje, které je třeba zapisovat do správných políček formuláře. Chyby vznikají jak při jejich hledání, kdy se uživatelé překliknou a zapisují údaje do jiných políček, případně zadáním chybné hodnoty. Státní správa potom žádá o opravy, poplatník přiznání musí zpracovávat podruhé. To by mohlo nasazení AI do jisté míry zlepšit.
- Aplikaci najdete zde.
Aktuálně je funkce ve fázi betatestování a je k dispozici pouze pro daňové přiznání zaměstnanců, případně studentům s příjmy z brigád. Uživatel hromadně nahraje všechny dokumenty, jako jsou potvrzení o zdanitelných příjmech, podklady pro uplatnění slev či daňového zvýhodnění.
Systém tyto dokumenty projde a údaje z nich automaticky přepíše do správných políček ve formuláři. Na uživateli zůstává jejich kontrola a doplnění některých osobních dat. Vše probíhá lokálně v prohlížeči a systém prozatím není napojen na další centralizované databáze. Některé potřebné údaje mimo nahrané dokumenty tak načítat neumí.
Generuje podklady
Ve finále dojde k vytvoření XML dokumentu, který je možné nahrát do portálu Moje Daně, případně jej odeslat Datovou schránkou. Stejně tak lze vygenerovat PDF pro běžné fyzické podání v papírové podobě. V tomto případě ale lhůta vypršela 1. dubna. Pro elektronické podání platí termín 4. května, případně 1. července při využití daňového poradce.
Na jednu stranu je dobře, že finanční správa umožňuje alespoň tento způsob zjednodušení, na druhé straně by si zasloužil výrazné zjednodušení celý koncept. Příkladem by měly být severské země jako je Estonsko, Norsko nebo Švédsko, kde aplikace nabídne poplatníkům hotové přiznání, které stačí jen schválit. Německo potom šlo cestou jednoduchého chatbota, který uživatele celým procesem provede během 3–5 minut.
„Stát má lidem povinnosti zjednodušovat, ne komplikovat. Chceme, aby lidé zvládli daňové přiznání rychle, přehledně a bez zbytečného stresu. Proto využíváme moderní technologie, včetně umělé inteligence. Ta dokáže celý proces výrazně urychlit. Jde o konkrétní krok, jak lidem usnadnit plnění daňových povinností,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.
Zdroj: Finanční správa