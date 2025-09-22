Cnews.cz  »  Věda a technika  »  Designová perla mezi elektromobily: Elektrický Lexus RZ je vhodný do městského provozu

Designová perla mezi elektromobily: Elektrický Lexus RZ je vhodný do městského provozu

Marek Kuřina
Dnes
Nový Lexus RZ patří k prvním elektromobilům této prémiové značky. Design i komfort řízení patří k úplné špičce, ovšem rovnou musíme přiznat, že pro obchodní zástupce není model vhodný vzhledem k jeho maximálnímu dojezdu.

„Rzetko“ je totiž vybavené 77 kWh baterií, která vzhledem k výkonu poskytuje dojezd maximálně 400 kilometrů, v reálu jde o cca 360 až 380 kilometrů na jedno nabití. To může (nebo také nemusí) většině městských řidičů stačit. Ovšem pro ty, kteří pracovně najezdí stovky kilometrů denně, vůz jednoduše není určen.

Autor: Marek Kuřina

Klid a pohodlné řízení

Nový Lexus RZ naopak mohu doporučit těm řidičům, kteří se chtějí kochat klidnou, čistou a pohodovou jízdou, kdy vás nevyvede z klidu (díky desítkám asistenčních režimů) ani všudypřítomné kolizní situace na českých silnicích. Dokonce jsem přesvědčen, že kdyby jezdila většina řidičů v obdobných vozech (klidně i hybridního pohonu), zavládla by na českých silnicích najednou pohoda a spěchajících bláznů by jistě ubylo.

Lexus RZ nabízí ovšem pohodlí nejenom řidiči samotnému, ale celé posádce. A na elektromobil má i docela slušný zavazadlový prostor – kufr má přes 580 litrů úložného prostoru.

Solidní dynamika jízdy

Novinka je vybavena elektromotorem pohánějícím přední kola s výkonem až 150 kW (cca 204 koní). Jízda s RZ je tak velmi dynamická, a to i ve vyšších rychlostech, předjíždění na dálnici i do kopce není s vozem žádným problémem (a to i přes váhu vozu téměř dvě tuny). Nejlépe to demonstruje start, kdy se na stovku z nuly dostanete z klidu za necelých 6 sekund. To je na automobil téměř pět metrů dlouhý, navíc typu SUV výborná hodnota. 

V zatáčkách sedí vůz jako přibitý, a to i ve vyšších rychlostech, a podvozek je vyladěný, jak se na Lexus sluší a patří. Kokpit vozu je dobře odhlučněn, že máte problém někdy v autu neusnout. Tuto situaci ovšem samozřejmě hlídá virtuální asistent, který za každou nesoustředěnost řidiče hned „peskuje“. Naštěstí některé asistenční režimy, jako třeba otravné pípání při překročení povolené rychlosti, jdou v menu na velkém multifunkčním dotykovém displeji vypnout.

Spotřeba a dojezd

S relativně velkou porcí výkonu ovšem přichází i o trochu vyšší spotřeba, takže abyste jezdili za 18 kWh/100 km, musíte jezdit s velmi lehkou nohou. Na dálnici i za příjemného počasí se snadno dostanete až na hodnotu 24 kWh/100 km a pak například při puštěné klimatizaci rychle klesá dojezd. Při normální jízdě tak například na dálnici těch 250 kilometrů ujedete na jedno nabití, otázka je, jak se s obdobnou cestou (třeba Praha – Brno) vyrovná vůz v zimě.

Na druhou stranu nabíjení vozu je rychlé, z 20 % na 80 % baterie to zvládnete na DC rychlonabíječce za necelou půl hodinu. Podle údajů výrobce by nabíjecí výkon mohl dosahovat až 150 kW.

Pokud byste si počkali na nejnovější modernizovaný model RZ, který se již začal prodávat na zahraničních trzích, tak ten je vybaven originální technologií elektronického řízení. To, jestli je nové RZ již vybaveno řešením „steer-by-wire“, poznáte ihned podle speciálního volantu ve stylu monopostů formule 1. Jde o to, že volant není mechanicky propojen s předními koly, ale informace, jak s ním právě aktuálně točíte, je přenášena kabely.

Základní verze modelu RZ 300e (výbava Comfort) se nyní prodává za 1.530.000 Kč. Pokud budete mít zájem o nejlépe vybavené „rzetko“ (verze pohonu 4×2), tak se již dostanete lehce přes dva miliony korun.

díky za upozornění, chybička se vloudila :) Opraveno
Dominik Dobrozenský

