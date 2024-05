Desktopové procesory Arrow Lake budou mít lepší integrovanou grafiku než ne-APU Ryzeny

K nové generaci procesorů Intel Arrow Lake, která spolu s desktopovou platformou se socketem LGA 1851 vyjde v druhé polovině letošního roku, přicházejí další informace. Už jsme tu měli něco k parametrům procesorů, teď je tu něco k jejich integrované grafice a výbavě základních desek s čipsetem Z890, který pro Arrow Lake Intel chystá. Vypadá to, že by na nich měl být standardem Thunderbolt, což příznivci tohoto rozhraní asi ocení.

Vedle počtu jader, které jednotlivé konfigurace (Core Ultra 9, Core Ultra 7, Core Ultra 5) budou poskytovat, o čemž jsme psali zde, teď čínský leaker s přezdívkou Golden Pig Upgrade uvádí, že procesory Arrow Lake pro desktop (Arrow Lake-S) budou mít relativně slabší integrovanou grafiku. To ovšem platí, pokud srovnáváme s mobilními Alder Lake a Meteor Lake. Na desktopové poměry půjde o zlepšení, a to i oproti čipletovým Ryzenům 7000X a 9000X, které mají základní zobrazovadlo se 128 shadery (dvě CU architektury RDNA 2).

512shaderové GPU i v obyčejných desktopových procesorech

Arrow Lake-S (které by mělo být značeno jako Core Ultra 200) má údajně používat integrované GPU s architekturou Xe LPG, která by měla být stejná jako v Meteor Lake. Ta je generačně odvozená od samostatných grafik Arc Alchemist. Mobilní procesory Lunar Lake (Core Ultra 200V) dostanou o generaci novější architekturu Xe2 LPG převzatou ze samostatných grafik Arc druhé generace (Battlemage), ale u Arrow Lake to tak nebude, jeho iGPU zůstane o generaci pozadu.





Tato grafika bude mít 4 Xe Core oproti 8 Xe Core v procesorech Meteor Lake. To je však pořád 512 shaderů, což by mohlo být docela dobré i na nějaké to hraní. 1024shaderová verze v mobilním Meteor Lake je už na poměry iGPU výkonná (je nějak schopná konkurovat grafikám v APU Ryzenech 7040 a 8040, které mají 768 shaderů architektury RDNA 3), takže i poloviční varianta by mohla být relativně zajímavá, byť ovladače asi zase budou na horší úrovni než u Radeonů.

Ne všechny procesory ale budou asi mít plně aktivní konfiguraci se 4 Xe Core a 512 shadery. Nižší modely mohou podle Golden Pig Upgrade být osekané na 3 Xe Core (384 shaderů) a 2 Xe Core (256 shaderů). Toto je asi pravděpodobné u Core Ultra 5 240 coby zatím nejlevnějšího známého modelu Arrow Lake pro desktop. Modely jako Core i5–13400 a i5–14400 už dnes mají iGPU ořezané.

Wafer s 20A čipy Arrow Lake na akci Intel InnovatiOn 2023 Autor: Intel

Thunderbolt 4 automaticky na Z890 deskách?

Na deskách pro Arrow Lake, nebo alespoň na těch dražších, bude prý běžnou výbavou rozhraní Thunderbolt 4, které by mělo současně znamenat podporu i pro USB4. Podle Golden Pig Upgrade budou Thunderbolt 4 poskytovat údajně všechny desky s čipsetem Z890. Nemusí tedy ale asi být dostupný u všech levnějších modelů s jinými čipsety (B860 a tak dále).

Také to bude pořád jen 40Gb/s Thunderbolt 4, nikoliv nový Thunderbolt 5 podporující i rychlosti připojení 80 Gb/s a 120 Gb/s. Některé desky asi mohou Thunderbolt 5 poskytovat, ale v takovém případě bude přidaný zvláštním přidaným řadičem jako obvykle.

Zdroje: VideoCardz, Weibo