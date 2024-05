Kolik mají procesory Intel Arrow Lake jader? Možná bude víc 35W modelů než 125W a 65W dohromady

Letošek by měl být na procesory hodně plodný – AMD v následujících měsících vydá Zen 5, jehož architektura prý bude největším skokem od prvního Zenu před sedmi lety. Ale i u Intelu nastane přelom: Nová generace procesorů Arrow Lake bude už používat novou platformu LGA 1851 a přinese úplně změněnou čipletovou koncepci. Vedlo toho ale také nová jádra CPU a GPU architektury z grafik Alchemist. Ale změní se nějak také počty jader a vláken?

Už jsme tu měli únik údajných produktových jmen chystaných procesů Arrow Lake-S pro desktop. Web BenchLife, který má tradici v získávání interních dokumentů Intelu, ale i AMD, teď naopak uvádí první nárys specifikací.

Podle BenchLife se zatím ví o 21 modelech desktopových procesorů Core Ultra generace Arrow Lake, nicméně je zajímavé, že pro ně ještě nezná definitivní jména – zatím tedy nemohl potvrdit, zda předchozí novinka o označeních je pravdivá.

125W modely K

V řadě pro nadšence se 125W TDP budou celkem tři modely a hlavní informace je, že se nezmění počty jader proti předchozí generaci. Core Ultra 9 bude mít 8+16 jader (8 P-Core architektury Lion Cove, 16 E-Core architektury Skymont). Levnější model Core Ultra 7 bude mít 8 P-Core a 12 E-Core jako Core i7–14700K. Poslední model, odemčené Core Ultra 5, dostane 6 P-Core a 8 E-Core.





Ovšem změní se počty vláken, jelikož tato CPU odebrala z jader P-Core Hyper-threading, takže budou poskytovat jen 24, respektive 20 a 14 vláken. Toto může asi zhoršit mnohovláknový výkon. Protože se počty jader nezvýšily, bude to Intel muset kompenzovat vyšším výkonem jednotlivých jader.

Každopádně má platit, že od každého stupně (9/7/3) bude jen jeden model.

65W mainstreamové modely

Stejně to asi bude i u zamčených 65W procesorů, což by byla novinka, protože Intel míval ve zvyku hlavně od Core i5 vyrábět více cenově odstupňovaných modelů. Nicméně pro 65W Arrow Lake-S jsou zatím plánovány jen jedno Core Ultra 9, jedno Core Ultra 7 a jedno Core Ultra 5.

Konfigurace 65W Core Ultra 9 a Core Ultra 7 budou stejné, tedy 8+16 a 8+12 jader. 65W model Core Ultra 5 ale bude ořezaný, místo 6+8 jader dostane jen 6+4 jádra (10 vláken). Takto to Intel dnes dělá u nejlevnějších modelů Core i5 (i5–13400, i5–14400), ale vedle toho měl doteď i výkonnější modely Core i5 (14500, 14600) s 6+8 jádry. Ty by se v generaci Arrow Lake tedy asi mohly vytratit.

Jen dva procesory bez iGPU?

Podle BenchLife jsou zatím plánované jen dva modely s příponou „F“, což by měly být 65W modely bez integrované grafiky. Jeden by zřejmě měl být Core Ultra 5 240F, který asi bude mít asi také 6+4 jádra. Co bude zač druhý model, zda Core Ultra 9, nebo 7, není jasné.

65W model řady F v generaci Alder Lake (Core 12. generace) Autor: Ľubomír Samák

Není také zmíněno nic o modelech KF, což by byly procesory bez grafiky se 125W TDP a odemčeným násobičem vycházející z modelů K. Teoreticky Intel může zmenšit jejich množství a nabízet třeba jen po jednom modelu s 65W a jednom modelu se 125W TDP.

13 modelů řady T

Zatímco v 65W a 125W řadě reportuje BenchLife jen celkem šest modelů, 35W desktopová řada (která se tradičně u Intelu označuje T), má mít výrazně víc modelů, údajně 13. Bude v ní tedy asi od každé kategorie víc modelů, ale jak se chce Intel dostat na 13, to nevíme. Je možné, že jsou třeba započítané i embedded (průmyslové) verze. Nebo se chce s Arrow Lake Intel zvlášť zaměřit na procesory s nízkou spotřebou místo žravých 65W a 125W a počet modelů vypovídá o tomto fokusu… I když teprve čas ukáže, jaká bude u nominálně „35W“ Arrow Lake reálná spotřeba.

Není ovšem vůbec jisté, zda tyto počty procesorů vydrží do finále. Intelu nic nebrání v tom přidat do nabídky další modely – třeba ty verze KF, které v informacích BenchLife zatím chybějí.

Zatím se zhruba čeká, že by tyto procesory měly vyjít v někdy kolem září/října/listopadu tohoto roku. Nicméně to se může týkat jen výkonnějších 125W modelů, 35W a 65W modely by Intel mohl vydat později, v posledních generacích bývaly vydávané až po pár měsících během lednového CES.

Zdroj: BenchLife