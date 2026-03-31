Do podmínek služby ukryli zájezd do Švýcarska, někdo ho našel až po 14 dnech

Matěj Vlk
Dnes
Cape Švýcarsko
Uživatelka získala kromě zájezdu i osobního kuchaře.
Že podmínky užívání nebo ochrany soukromí nikdo nečte ukázal malý americký operátor, který do nich vložil výhru v podobě zájezdu. Bystrá uživatelka jej objevila až po dvou týdnech.

Cape je operátor působící ve Spojených státech, který staví na ochraně osobních údajů a soukromí. Stejně jako každá taková služba musí na svém webu zveřejnit podmínky užití a podmínky ochrany soukromí. Jak ale víme, ty skoro nikdo nečte. Marketéři společnosti toho využili a do podmínek ukryli nenápadnou větu, která jednomu z mála čtenářů těchto podmínek vynesla třídenní zájezd do Švýcarska.

Podmínky čte 0,5 % uživatelů

Pokud čteš tuto větu, napiš na e-mail info@cape.co a máš šanci vyhrát bezplatný zájezd do Švýcarska“. Podmínky v tomto znění se objevily na webu operátora v sekci o předávání uživatelských dat a bez povšimnutí zůstaly po 2 týdny. Až po této době se ozvala uživatelka, která jako jedna z mála podmínky přečetla (nebo si je nechala analyzovat pomocí AI) a společnosti se ozvala. Odměnou se jí staly 3 dny ve švýcarské soukromé chatě s placeným osobním šéfkuchařem.

Nenápadná věta v podmínkách skrývala zájezd do Švýcarska.

V blogovém příspěvku Cape uvádí, že podle amerického úřadu FTC čte tyto podmínky pouze 0,5 % uživatelů. Nepředpokládáme, že v Česku je číslo vyšší. Ostatně tzv. Zásady ochrany osobních údajů jsou například u českého T-Mobilu sepsány do třináctistránkového PDF.

Pro operátora Cape, který na americkém trhu teprve startuje, je samozřejmě experiment se zájezdem především marketingovou akcí. Navíc se na ní podílel se švýcarskou společností Proton. Ta se na ochranu soukromí rovněž zaměřuje provozováním VPN, mobilního autentikátoru, správce hesel či šifrovaného cloudu.

I přesto ale ukazuje na absurditu těchto a dalších podmínek, které čte naprostý zlomek uživatelů. A pokud se o to pokusí, často narazí na právnický jazyk, který text ještě víc znepřehlední. Čest výjimkám, které na svém webu zveřejňují i podmínky ve zkrácené a zjednodušené podobě. Kromě operátora Cape na podmínky, které nikdo nečte, upozornil svérázným způsobem i South Park a díly iPadnožka (S15E01).

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

Citam podmienky ale je to peklo. Ak najdem nejaky nesulad alebo dana sluzba ma nieco zle alebo nieco porusuje, tak sa snazim aj nahlasovat. To plati aj pri inyh veciach. Zistil som, ze firmy/stat casto nevedia, ze maju neco zle. Niesme nauceny dava feedback. Samo sa to neopravi/nezlepsi.
Ondro


Nejnovější články

Dále u nás najdete

Kupujeme levné mini PC s Ryzenem 7 ze zahraničí

„Limituje nás už prakticky jen rychlost světla“

Soud zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr

Daňové přiznání za rok 2025: Vše, co potřebujete vědět

Nová zelená úsporám, nebo lobby bank? Sítě vřou kvůli úvěrům

Netflix v Česku znovu zdražuje

Úskalí zaměstnaneckých benefitů v roce 2026

HP uvádí 20miliardový AI model pro firemní PC

Unikátní studie Anthropicu odhaluje, co si lidé myslí o AI

Microsoft odstraní Copilot Chat v některých aplikacích M365

Konflikt v Íránu a jeho okolí ohrozí globální výdaje na IT

Český projekt umí hledět AI agentům pod ruce

Chytré televizory pod přísnějším dohledem?

Jak se vyhnout krácení pojistného plnění?

Umělá inteligence už řídí i top manažery tuzemských firem

Dotazy a odpovědi kolem okruhu zaměstnanců pro účely JMHZ

Šije policisty i potápěče. „Nanynky“ jsou zrcadlem svých majitelů

Značkou roku v Česku je Apple, nejpopulárnější opět Alza

Je tu první pokus Evropy, aby z ní neutíkaly technologie

Licenční smlouva: K čemu slouží a jak ji správně napsat

ŠKOLENÍ Proxmox: vytvořte si vlastní virtualizaci
VÍCE INFO