Do podmínek služby ukryli zájezd do Švýcarska, někdo ho našel až po 14 dnech

Cape je operátor působící ve Spojených státech, který staví na ochraně osobních údajů a soukromí. Stejně jako každá taková služba musí na svém webu zveřejnit podmínky užití a podmínky ochrany soukromí. Jak ale víme, ty skoro nikdo nečte. Marketéři společnosti toho využili a do podmínek ukryli nenápadnou větu, která jednomu z mála čtenářů těchto podmínek vynesla třídenní zájezd do Švýcarska.
Podmínky čte 0,5 % uživatelů
„Pokud čteš tuto větu, napiš na e-mail info@cape.co a máš šanci vyhrát bezplatný zájezd do Švýcarska“. Podmínky v tomto znění se objevily na webu operátora v sekci o předávání uživatelských dat a bez povšimnutí zůstaly po 2 týdny. Až po této době se ozvala uživatelka, která jako jedna z mála podmínky přečetla (nebo si je nechala analyzovat pomocí AI) a společnosti se ozvala. Odměnou se jí staly 3 dny ve švýcarské soukromé chatě s placeným osobním šéfkuchařem.
V blogovém příspěvku Cape uvádí, že podle amerického úřadu FTC čte tyto podmínky pouze 0,5 % uživatelů. Nepředpokládáme, že v Česku je číslo vyšší. Ostatně tzv. Zásady ochrany osobních údajů jsou například u českého T-Mobilu sepsány do třináctistránkového PDF.
Pro operátora Cape, který na americkém trhu teprve startuje, je samozřejmě experiment se zájezdem především marketingovou akcí. Navíc se na ní podílel se švýcarskou společností Proton. Ta se na ochranu soukromí rovněž zaměřuje provozováním VPN, mobilního autentikátoru, správce hesel či šifrovaného cloudu.
I přesto ale ukazuje na absurditu těchto a dalších podmínek, které čte naprostý zlomek uživatelů. A pokud se o to pokusí, často narazí na právnický jazyk, který text ještě víc znepřehlední. Čest výjimkám, které na svém webu zveřejňují i podmínky ve zkrácené a zjednodušené podobě. Kromě operátora Cape na podmínky, které nikdo nečte, upozornil svérázným způsobem i South Park a díly iPadnožka (S15E01).
Zdroj: Cape