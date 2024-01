Dual Mode monitory: VESA Adaptive-Sync 1.1a přináší „přetaktované Hz“, budou se certifikovat

Dual Mode monitory: VESA Adaptive-Sync 1.1a přináší „přetaktované Hz“, budou se certifikovatO vánočních prázdninách jsme tu probírali herní monitor LG s technologií „Dual-Hz“. Vypadá to, že takovéto LCD (či OLED monitory), které jsou schopné při sníženém rozlišení obnovovat na vyšších frekvencích než normálně při plném rozlišení, by se teď mohly stát běžnějším úkazem. VESA je totiž zahrne do standardu Adaptive-Sync Display 1.1a a tuto funkci budou uvádět certifikační loga zaručující, že vyšší frekvence opravdu budou fungovat.

Konsorcium VESA, které má na svědomí různé standardy jako je DisplayPort, ale i standardizování AMD FreeSync nebo log DisplayHDR, oznámilo tento týden novou verzi specifikací Adaptive-Sync 1.1a. Přesněji, přináší změnu v testovací a certifikační metodice, kterou monitory s touto technologií ověřuje. A tato změna se zaměřuje na to, aby podchytila právě monitory s duálními obnovovacími frekvencemi.

Více: Dual-Hz: LG má OLED monitor, který lze přepínat mezi 4K režimem a FullHD při 480 Hz pro eSports





Standard AdaptiveSync tuto funkci nazývá „Dual Mode“ a je třeba říct, že ji považuje za volitelnou součást (takže to není tak, že podpora Adaptive Sync 1.1a znamená automaticky podporu Dual Mode). To, že monitor tento zlepšovák nabízí, bude právě signalizovat logo udělované monitorům. Příklad toho, jak bude vypadat, můžete vidět na obrázku. Na logu jsou obě kombinace rozlišení a frekvencí, které monitor umí, zde pro ilustraci rozlišení 4K (2160p) při 144 Hz a vedle toho sekundární režim 1920 × 1080 při 280 Hz.

Logo AdaptiveSync Display s Dual-Mode frekvencemi Autor: VESA

LG se při oznámení technologie Dual Hz moc nerozepsalo o tom, jak je vlastně dvojí frekvence realizována a co umožňuje, že 240Hz 4K obrazovka při přepnutí na rozlišení 1920 × 1080 dokáže běžet dokonce na 480 Hz. Zpráva od VESA ale naznačuje, že by mohlo jít o cosi jako přetaktování, kdy při práci s méně pixely (snad tím, že se sdruží 2×2 reálné body do jednoho virtuálního) elektronika disleje zvládne matici OLED nebo LCD uřídit na vyšší frekvenci.

Tisková zpráva totiž u těchto Dual Mode monitorů hovoří o „výchozím režimu“, který by měl být natavený z továrny (factory default mode) a o „overclocking mode“, což by měl být onen alternativní režim s vyšší frekvencí (a potažmo nižším rozlišením).

Aby monitory dostaly logo prezentující Dual Mode s oběma frekvencemi, musí monitor projít celým testováním a certifikací AdaptiveSync Display (psali jsme o něm zde) nejen v jednom (defaultním) režimu, ale separátně i v onom druhém „overlocking“ režimu. V obou musí být splněny všechny podmínky, které certifikace stanovuje pro jednoduchou neduáln verzi certifikace Adaptive-Sync.

To by mělo zajišťovat, že obě nastavení budou správně fungovat bez artefaktů, blikání a podobných problémů. VESA mimochodem stanovuje, že monitor musí používat standardní obnovování v rámci technologie VESA Adaptive Sync, nikoliv nějakou proprietární technologii (jako je G-Sync s hardwarovým modulem Nvidie a proprietárním rozhraním).

Tato loga asi nebudete potřebovat k tomu, abyste zjistili, na kterých frekvencích monitor může běžet, protože tyto informace výrobce určitě bude uvádět ve specifikacích nebo na ně přímo aktivně lákat v propagačních materiálech. Ovšem jejich užitečnost by měla být právě v tom že jsou udělována až oproti záznamu o testování v schválené laboratoři. Tudíž toto logo by mělo znamenat, že fungování monitoru bylo s těmito frekvencemi opravdu ověřeno.

Zdroje: VESA, techPowerUp