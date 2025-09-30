Cnews.cz  »  Hry  »  EA odkoupil Trumpův zeť a Saúdové. Do vývoje her chtějí zapojit umělou inteligenci

Hry

EA odkoupil Trumpův zeť a Saúdové. Do vývoje her chtějí zapojit umělou inteligenci

Matěj Vlk
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Battlefield 6 artwork Autor: EA
Nejočekávanější hrou letošního roku je Battlefield 6 s vydáním 10. října.
Známý tvůrce sportovních sérií nebo Battlefieldu mění majitele a stahuje akcie z burzy. Novým majitelem bude mimo jiné společnost zetě amerického prezidenta. Otevřeně hovoří o AI při vývoji nových her.

Herní společnost EA brzy změní majitele. Za 55 miliard dolarů se ji chystá převzít konsorcium společností Silver Lake a Affinity Partners. Tvůrce herních sérií jako Need for Speed, Medal of Honor, Dragon Age, NHL či FIFA tak přejde do rukou soukromých amerických společností a státního investičního fondu Saudské Arábie. Společnost Affinity Partners založil zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa a Saúdové v ní působí jako významní investoři.

EA je veřejně obchodovatelná společnost, jejíž akcie se obchodují od roku 1989. Noví investoři vyplatí držitelům 210 dolarů za akcii, což činí 25% bonus oproti uzavírací ceně minulý týden, kdy se cena akcie držela kolem hodnoty 170 dolarů.

Zdroj: Youtube.com

Pokud se dohodnou akcionáři společnosti a akvizici schválí regulační úřady, půjde o největší pákový privatizační odkup (LBO) v historii. Při něm se transakce financuje cizím kapitálem, tedy dluhem krytým majetkem a budoucím cash flow společnosti.

EA není v posledních letech v dobré ekonomické kondici a její akcie výrazně zaostávají za trhem. I proto hovoří noví majitelé především o zefektivňování, do kterého by měla výrazně zasáhnout AI. Dá se předpokládat, že generativní umělá inteligence bude ovlivňovat tvorbu her stále větší měrou, EA je ale první firmou, která o tom mluví takto otevřeně.

CIF25

Nahradit může jak samotné vývojáře, tak například herce nebo animátory. Obdobně jako v dalších oborech tak může AI vytlačit část juniorních pozic. I kvůli změnám v herním průmyslu, který se od skončení pandemie covidu potýká s problémy, vznikla ve Spojených státech Unie pracovníků videoherního průmyslu. Ta chce bojovat proti zhoršujícím se podmínkám, nekončícímu propouštění a právě proti AI.

Jiří Kára se vrací! Česká internetová legenda dostane vlastní hru Přečtěte si také:

Jiří Kára se vrací! Česká internetová legenda dostane vlastní hru

Zdroj: Reuters

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Matěj Vlk

Témata:

Nejnovější

Anketa

Řešíte výkon při nabíjení telefonu?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Témata

Zobrazit všechny

Návody a tipy
Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Kde sledovat online filmy zdarma a legálně v roce 2025?

Kde sledovat online filmy zdarma a legálně v roce 2025?

Vymeťte nepořádek aneb jak efektivně spravovat úložiště Google a předejít jeho zaplnění

Vymeťte nepořádek aneb jak efektivně spravovat úložiště Google a předejít jeho zaplnění

Z našich webů

Dále u nás najdete

Nebezpečné léky s rizikem předávkování byly populární i u nás

10 prototypů Škody, které nikdy nespatřily sériovou výrobu

Ruští trollové vytvořili přes 300 falešných webů živených AI

Meta ukázala chytré brýle ovládané signály ze svalů

Stát připravuje vlastního „operátora“ s názvem Bivoj

Společnost Geis zvládá i nestandardní a kuriózní přepravy

Češi spustili komerční síť, kterou nejde odposlouchávat

Prevence nádoru čípku se změní. Současná mnoho případů neodhalí

Trackball Logitech MX Ergo: když myš stojí a kurzor běhá

Minimální mzda a zaručený plat pro rok 2026 v tabulkách

Paušální daň 2026: Podnikatelé si připlatí o 15 tisíc více

Inovujete? Můžete si odečíst z daní i miliony

Recept na domácí kaiserky zvládne i nezkušený kuchař

EU zacílila na technologické giganty kvůli falešným aplikacím

Dudlíky známých značek obsahují nebezpečný bisfenol A

Římané v parfémech koupali psy, šlechta jimi maskovala zápach

Vzdělávací sektor bojuje s ransomwarem i za cenu vyhoření

Evropská dohoda slibuje rozšíření možností Wi-Fi 6E/7

OpenAI buduje gigantická datová centra za stovky miliard

Vyplatí se víc jít do důchodu ještě letos nebo až příští rok?

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI