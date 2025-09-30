EA odkoupil Trumpův zeť a Saúdové. Do vývoje her chtějí zapojit umělou inteligenci

Herní společnost EA brzy změní majitele. Za 55 miliard dolarů se ji chystá převzít konsorcium společností Silver Lake a Affinity Partners. Tvůrce herních sérií jako Need for Speed, Medal of Honor, Dragon Age, NHL či FIFA tak přejde do rukou soukromých amerických společností a státního investičního fondu Saudské Arábie. Společnost Affinity Partners založil zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa a Saúdové v ní působí jako významní investoři.
EA je veřejně obchodovatelná společnost, jejíž akcie se obchodují od roku 1989. Noví investoři vyplatí držitelům 210 dolarů za akcii, což činí 25% bonus oproti uzavírací ceně minulý týden, kdy se cena akcie držela kolem hodnoty 170 dolarů.
Pokud se dohodnou akcionáři společnosti a akvizici schválí regulační úřady, půjde o největší pákový privatizační odkup (LBO) v historii. Při něm se transakce financuje cizím kapitálem, tedy dluhem krytým majetkem a budoucím cash flow společnosti.
EA není v posledních letech v dobré ekonomické kondici a její akcie výrazně zaostávají za trhem. I proto hovoří noví majitelé především o zefektivňování, do kterého by měla výrazně zasáhnout AI. Dá se předpokládat, že generativní umělá inteligence bude ovlivňovat tvorbu her stále větší měrou, EA je ale první firmou, která o tom mluví takto otevřeně.
Nahradit může jak samotné vývojáře, tak například herce nebo animátory. Obdobně jako v dalších oborech tak může AI vytlačit část juniorních pozic. I kvůli změnám v herním průmyslu, který se od skončení pandemie covidu potýká s problémy, vznikla ve Spojených státech Unie pracovníků videoherního průmyslu. Ta chce bojovat proti zhoršujícím se podmínkám, nekončícímu propouštění a právě proti AI.
