Elektrické retro: Nový Renault R5 má duši sporťáka a minimální spotřebu energie

Renault 5 byl oblíbeným městským vozem, který se vyráběl v letech 1972 až 1996. Nový Renault 5 E‑Tech Electric sice vypadá na jednu stranu jinak, ale některé prvky klasické 5 (jako vertikální zadní světla nebo výrazné karoserie v podobě širších oblouků kol) si v moderním hávu zachoval.
Nová pětka je na pohled relativně malé auto, které ovšem překvapí dostatečně prostorným interiérem. A to platí nejenom pro „pracoviště“ řidiče, kde je vše po ruce, ale také trochu překvapivě i pro posádku na zadních sedadlech.
Interiér má sportovní „look“, včetně dobře tvarovaných sedaček. Ovládání funkcí je jednoduché přes dotykový 10" displej, který je zabudován do palubní desky tak dobře, že vůbec nepřekáží ve výhledu na silnici.
Hravý žlutý ďábel
Design novinky lze popsat jedním slovem – hravost. Dokonalá barevná sladěnost kokpitu, včetně barvy sedaček a výplně dveří s venkovní žlutou, se skutečně povedla. Třešničku tomu všemu dává digitální asistent na centrálním displeji, jehož animovaná žlutomodrá podoba a některé dotazy a připomínky vám často rozehrají úsměv na tváři.
Samotná jízda je dostatečně dynamická, což odpovídá velikosti auta (jen cca 1,5 tuny), které pohání 110 kW elektromotor (tedy cca 150 koní) s točivým momentem 245 Nm. Pod podlahou vozu je ukryta 52 kWh baterie, která při běžném ježdění (okrsky, město) umožňuje dojezd cca 400 kilometrů.
Dynamika jízdy i nabíjení
Na stovku se tento žlutý ďábel dostane za necelých 8 sekund, což je na tuto kategorii výborná hodnota. V čem je ovšem tento nový Renault opravdovou špičkou, je nízká spotřeba. Pokud jsme se pohybovali po okrskách a po městě, naše spotřeba se pohybovala pod 13 kWh/100 km (!). Při kombinované jízdě (dálnice 40 %, zbytek okrsky) se spotřeba dostala lehce nad 17 kWh/100 km. A to jsme měli celou cestu zapnutou i klimatizaci.
A co se týká nabíjení, je R5 opět na úrovni doby. Na našem 11 kW wallboxu jsme se z 20 % na 80 % stavu baterie dostali za 55 minut (v režimu EKO). Na rychlonabíječce byste měli získat energii na dalších cca 300 kilometrů za necelou půl hodinu.
Navíc tento model od Renaultu již disponuje technologií V2L/V2G, takže můžete posílat elektřinu i zpět do sítě (nebo si k baterii vozu připojit externí zařízení). Žlutý ďábel nesoucí oficiální název Renault 5 E-Tech v základní elektrické R5 verzi (s 90 kW motorem) je v momentě psaní tohoto testu k dostání za 675 tisíc korun.