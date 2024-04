Dolar ročně. Elon Musk potvrdil zpoplatnění sítě X (Twitteru) pro nové uživatele

Nejde o zcela novou funkci, Twitter si ji již na uživatelích otestoval. Právě boti dnes podle Muska snadno obejdou kontrolu CAPTCHA pomocí zapojení umělé inteligence.

Noví uživatelé budou muset poslat „drobnou platbu“ předtím, než budou moci sami něco zveřejnit. „New accounts are required to pay a small annual fee before you-re able to post, like, bookmark and reply. This is to reduce spam…“

Musk si tuto funkci v minulých měsících už v některých regionech vyzkoušel, šlo o poplatek 1 dolar ročně pro uživatele z Nového Zélandu. Program nazvaný „Not a Bot“ není podle Muska zaměřen na zisk. Možná se ale nyní dočká záplavy botů, kteří mu budou platit.

Další možností má být počkat si tři měsíce od registrace, poté by mělo jít tweetovat („xkovat“) bez poplatku. Ke zpoplatnění neexistuje oficiální zpráva, Elon Musk tyto nápady chaoticky zveřejňuje na síti X.