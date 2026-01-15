Cnews.cz  »  Internet  »  Filamenty Alzament se znovu rozrůstají o další materiály. I tentokrát drtí konkurenci nízkou cenou

Filamenty Alzament se znovu rozrůstají o další materiály. I tentokrát drtí konkurenci nízkou cenou

Dominik Dobrozenský
Dnes
1 nový názor

Nové materiály Alazament ASA a ABS Autor: Alza (koláž Cnews)
Nové materiály Alazament ASA a ABS
Po úspěchu PLA a PETG rozšiřuje Alza nabídku svých filamentů o dva nové, už pokročilejší materiály. Cenou se opět snaží drtit konkurenci.

Zhruba před rokem přišla Alza s vlastní značkou filamentů pro 3D tiskárny s příhodným názvem Alzament. Tehdy šlo jen o PLA materiál v omezeném počtu barev, počas roku se však nabídka rozšířila nejprve o další barvy a následně i o nový materiál PETG.

Nyní se 3D tiskové portfolio Alzy rozrostlo o další dvojici materiálů určených pro pokročilejší tiskaře. Řeč je o ABS a ASA. Kilogramovou cívku ABS Alza prodává za 249 korun, ASA stejné hmotnosti pak stojí 349 korun. Ceny jsou opět agresivně nízko a stejně jako u jiných materiálů lze očekávat, že se jedná o přebrandovaný produkt jiného výrobce.

Nové Alzamenty ABS jsou k dostání v bílé, stříbrné, červené, modré, šedé a zlaté barvě. V případě ASA je barevná paleta chudší, tedy pouze v bílé, zelené, modré a červené.

Mimo nové materiály se v nabídce Alzy objevilo také 11 nových PLA filamentů označených štítkem „novinka“. Jedná se o Silk cívky s třpytivým filtrem a dvou/tříbarevné filamenty. Všechny nové Silk filamenty pak Alza prodává za jednotnou cenu 429 korun za kilogramovou cívku.

Nová 3D tiskárna od Anycubic má zvládnout vše co Bambu Lab, avšak s polovičním odpadem a cenou pod 7 tisíc Přečtěte si také:

Nová 3D tiskárna od Anycubic má zvládnout vše co Bambu Lab, avšak s polovičním odpadem a cenou pod 7 tisíc

Ještě by to chtělo Alzament nylon, ten je totiž drahej jako prase.
LipcaCZ

