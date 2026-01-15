Filamenty Alzament se znovu rozrůstají o další materiály. I tentokrát drtí konkurenci nízkou cenou

Zhruba před rokem přišla Alza s vlastní značkou filamentů pro 3D tiskárny s příhodným názvem Alzament. Tehdy šlo jen o PLA materiál v omezeném počtu barev, počas roku se však nabídka rozšířila nejprve o další barvy a následně i o nový materiál PETG.
Nyní se 3D tiskové portfolio Alzy rozrostlo o další dvojici materiálů určených pro pokročilejší tiskaře. Řeč je o ABS a ASA. Kilogramovou cívku ABS Alza prodává za 249 korun, ASA stejné hmotnosti pak stojí 349 korun. Ceny jsou opět agresivně nízko a stejně jako u jiných materiálů lze očekávat, že se jedná o přebrandovaný produkt jiného výrobce.
Nové Alzamenty ABS jsou k dostání v bílé, stříbrné, červené, modré, šedé a zlaté barvě. V případě ASA je barevná paleta chudší, tedy pouze v bílé, zelené, modré a červené.
Mimo nové materiály se v nabídce Alzy objevilo také 11 nových PLA filamentů označených štítkem „novinka“. Jedná se o Silk cívky s třpytivým filtrem a dvou/tříbarevné filamenty. Všechny nové Silk filamenty pak Alza prodává za jednotnou cenu 429 korun za kilogramovou cívku.