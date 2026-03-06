Formule 1 začíná a za sledování je opět třeba platit. Porovnali jsme televizní balíčky a našli ten nejvýhodnější

V neděli odstartuje Velkou cenou Austrálie další sezóna Formule 1. O té prozatím nikdo neví, zda půjde o nejzábavnější, či naopak nejnudnější ročník za dlouhé roky. V pravidlech i na startovním roštu se udály velké změny a prozatím není jasné, jaký vliv budou mít v ostrém závodním nasazení.
Sledování přímých přenosů Formule 1 se přitom neobejde bez placených služeb. Zcela nejlevnější variantou je oficiální F1 TV, která vyjde na necelých 1 500 Kč za rok, tedy kolem 125 Kč měsíčně. Za tuto částku dostanete všechny přenosy včetně kategorií F2, F3 a F1 Academy stejně jako živé onboard přenosy nebo základní live timing přímo v aplikaci.
Bez Novy to nejde
Pokud ale chcete Formuli 1 sledovat v běžném vysílání, pak je třeba získat přístup ke kanálu Nova Sport 5. Ten ani zdaleka nenabízí všechny poskytovatelé IPTV. Z nejběžnějších služeb na našem internetu jsme našli pouze pětici internetových televizí, kde lze tento kanál naladit.
|Pecka.TV
|balíček Plná palba
|149 Kč/měsíc (na 3 měsíce)
|Magenta TV
|balíček M Plus
|199 Kč/měsíc
|Telly
|balíček Střední
|333 Kč/měsíc
|Oneplay
|balíček Extra Sport
|599 Kč/měsíc
|Vodafone TV
|balíček Vodafone TV+ Sport
|378 Kč/měsíc
Ani jedna z nabídek není levnější než oficiální F1 TV, jenže s ní zároveň získáte přístup k desítkám dalších kanálů v rámci zaplaceného balíčku. Pro většinu uživatelů tak pravděpodobně půjde o lákavější nabídku než jednoúčelová platba.
Z tabulky výše vyplývá, že nejvýhodnější nabídku má aktuálně Pecka.TV, která si na víkend nachystala slevovou akci. Balíček obsahující kanál Nova Sport 5 je možné na první 4 měsíce získat za 149 Kč/měsíčně. Potom je třeba platit plnou cenu 279 Kč, případně službu zrušit.
Výhodná tak bude i Magenta od T-Mobile, kde je kupodivu kanál Nova Sport 5 součástí levného balíčku M, který vyjde na 199 Kč za měsíc. Je ale třeba říct, že ze všech služeb má Magenta TV nejméně intuitivní aplikaci.