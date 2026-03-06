Cnews.cz  »  Televize  »  Formule 1 začíná a za sledování je opět třeba platit. Porovnali jsme televizní balíčky a našli ten nejvýhodnější

Formule 1 začíná a za sledování je opět třeba platit. Porovnali jsme televizní balíčky a našli ten nejvýhodnější

Matěj Vlk
Dnes
F1 2026 Autor: Formula 1
Nové vozy jsou užší a z poloviny je pohání elektromotor.
Formuli 1 je možné sledovat v rámci oficiální F1 TV, nebo prostřednictvím kanálu Nova Sport 5. Ten ale nenabízí všichni poskytovatelé IPTV a v ceně dostupných balíčků jsou značné rozdíly. Tady je jejich srovnání.

V neděli odstartuje Velkou cenou Austrálie další sezóna Formule 1. O té prozatím nikdo neví, zda půjde o nejzábavnější, či naopak nejnudnější ročník za dlouhé roky. V pravidlech i na startovním roštu se udály velké změny a prozatím není jasné, jaký vliv budou mít v ostrém závodním nasazení.

Sledování přímých přenosů Formule 1 se přitom neobejde bez placených služeb. Zcela nejlevnější variantou je oficiální F1 TV, která vyjde na necelých 1 500 Kč za rok, tedy kolem 125 Kč měsíčně. Za tuto částku dostanete všechny přenosy včetně kategorií F2, F3 a F1 Academy stejně jako živé onboard přenosy nebo základní live timing přímo v aplikaci.

Bez Novy to nejde

Pokud ale chcete Formuli 1 sledovat v běžném vysílání, pak je třeba získat přístup ke kanálu Nova Sport 5. Ten ani zdaleka nenabízí všechny poskytovatelé IPTV. Z nejběžnějších služeb na našem internetu jsme našli pouze pětici internetových televizí, kde lze tento kanál naladit.

Pecka.TV balíček Plná palba 149 Kč/měsíc (na 3 měsíce)
Magenta TV balíček M Plus 199 Kč/měsíc
Telly balíček Střední 333 Kč/měsíc
Oneplay balíček Extra Sport 599 Kč/měsíc
Vodafone TV balíček Vodafone TV+ Sport 378 Kč/měsíc

Ani jedna z nabídek není levnější než oficiální F1 TV, jenže s ní zároveň získáte přístup k desítkám dalších kanálů v rámci zaplaceného balíčku. Pro většinu uživatelů tak pravděpodobně půjde o lákavější nabídku než jednoúčelová platba.

Z tabulky výše vyplývá, že nejvýhodnější nabídku má aktuálně Pecka.TV, která si na víkend nachystala slevovou akci. Balíček obsahující kanál Nova Sport 5 je možné na první 4 měsíce získat za 149 Kč/měsíčně. Potom je třeba platit plnou cenu 279 Kč, případně službu zrušit.

Výhodná tak bude i Magenta od T-Mobile, kde je kupodivu kanál Nova Sport 5 součástí levného balíčku M, který vyjde na 199 Kč za měsíc. Je ale třeba říct, že ze všech služeb má Magenta TV nejméně intuitivní aplikaci.

Magenta TV má skvělou novinku. Nová sportovní sekce sjednotí všechny přenosy na jedno místo Přečtěte si také:

Magenta TV má skvělou novinku. Nová sportovní sekce sjednotí všechny přenosy na jedno místo

